Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, i přes unikátní most

Milan Libiger
  16:22
Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého červeného oblouku připomíná slavný most v San Francisku Golden Gate Bridge.

Silničáři pustili řidiče na jízdní pruhy ve směru na Hulín a Přerov krátce před třetí hodinou odpoledne. Druhý směr otevřou kolem páté hodiny poté, co dálnici vyklidí po jejím slavnostním otevření.

„Most je novu dominantou města Napajedla. Je to moderní inženýrské dílo, které kombinuje inovativní přístupy a osvědčené technologie. V nejvyšším místě měří oblouk 20 metrů, celý most má rozpětí 115 metrů, což z něj dělá po mostu Vysočina (426 metrů) druhý nejdelší na Moravě,“ okomentoval ministr dopravy Martin Kupka.

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je unikátní červený most připomínající slavný Golden Gate Bridge. (9. prosince 2025)
Nový dálniční úsek navazuje na dálnici na okraji Otrokovic, odkud míří podél hlavní cesty k Napajedlům. Za řekou se napojí na tento hlavní tah, který je naopak ode dneška uzavřený. Silničáři se totiž pustí do opravy mostu, který je jeho součástí.

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

„Velkou výhodou bude, že dopravu odvedeme z kruhového objezdu, kde se tvořily kolony. Dálniční provoz bude pokračovat dál po dálnici a postupně se bude vracet na silnici 1/55,“ naznačil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Nová část D55 bude bez zatím poplatku. Zřejmě až do roku 2029, kdy by měl být dokončený navazující úsek dálnice mezi Napajedly a Babicemi.

„O zpoplatnění navazujícího úseku dálnice D55, zahrnující most přes řeku Moravu, se zatím neuvažuje,“ zmínila Alena Mühl z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Konec kolon u křižovatky

Starostové z Napajedel a Otrokovic věří, že se dopravní situace po otevření nového úseku D55 zlepší a nebudou už například kolony před vjezdem na rondel ve směru od Otrokovic.

Rudý jako Golden Gate Bridge. Nový most v Napajedlích získává svůj výrazný oblouk

„Pro nás je to velká úleva od dopravy, která se přesouvala přes naše město. I do budoucna to vnímám jako krok dopředu. A také věříme, že zprovoznění tohoto úseku nám přinese i úlevu na okružní křižovatce,“ sdělil starosta Napajedel Robert Podlas.

Až silničáři postaví úsek z Napajedel do Babic, bude dálnice D55 na území Zlínského kraje kompletně dokončená.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

