Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Milan Libiger
  15:51
Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové věří, že se situace ještě zlepší, když silničáři postaví i poslední úsek D55 ve Zlínském kraji z Napajedel do Spytihněvi.
Přípravné práce začnou letos a spočívat budou v archeologickém průzkumu, kácení dřevin či sejmutí ornice.

„Tomu bude předcházet pyrotechnický průzkum, protože budeme pracovat kolem železniční dráhy a Fatry v Napajedlích a ty byly během druhé světové války bombardovány. Mohou se tam ještě nacházet bomby,“ upozornil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Na jaře chtějí silničáři vyhlásit soutěž na zhotovitele. Když dopadne dobře, na podzim by začali hlavní stavební práce, které budou trvat tři až čtyři roky.

Po zprovoznění celého úseku D55 v kraji by měla silnice I/55 přejít ze státu na kraj, který ji chce pro nákladní auta nad 7,5 tuny zpoplatnit.

„Stát připravuje soutěž na mýtné a bude v ní zohledněné i to, že kraje si budou moci rozhodnout, které úseky silnic druhých a třetích tříd budou zpoplatněné,“ přiblížil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

„Obecně by to měly být cesty, které vedou podél dálnic, aby je nezneužívali řidiči kamionů. Typickým příkladem může být silnice II/655,“ doplnil.

Když kraj cestu I/55 převezme, změní její třídu z první na druhou a bude se jmenovat II/655. Mýtné na ní bude zřejmě stejné jako na dálnici, aby nákladní tranzit neměl důvod jezdit přes obce a výběr byl jednodušší.

„Tento krok bychom podporovali a už jsme o tom s krajem vedli jednání,“ poznamenala starostka Babic Martin Horňáková.

Obce si pochvalují úbytek tranzitní dopravy

ŘSD už připravuje majetkoprávní vypořádání stávající silnice a koncept smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

„Před převodem bude nutné uvést silnici do odpovídajícího stavebně-technického stavu. Mimo jiné tedy zadat projektovou dokumentaci k nutným opravám silnice i mostních objektů a následně nutné opravy realizovat,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Změna by se mohla týkat i dalších cest v kraji. Například průtahu přes Martinice a Horní Lapač, kolem nichž vede dálnice D49 z Hulína do Fryštáku.

Situace na silnici I/55 už ale není zdaleka tak špatná, jako byla před otevřením dálnice. „Úbytek kamionové dopravy je patrný. Na sjezdu z dálnice u naší obce je velký provoz. I na kruhové křižovatce, z níž se na dálnici přijíždí,“ potvrdila Horňáková.

V sousedních Huštěnovicích v roce 2011 instalovali na silničním průtahu semafory, aby se dal přejít. Dnes už by potřeba zřejmě nebyly.

„Tehdy jela přes obec souvislá šňůra aut, teď stačí chvíli počkat a člověk by mohl přecházet. Dálnice měla na dopravu v obci pozitivní vliv,“ zmínil starosta Huštěnovic Aleš Richtr. Podle něho si lidé z okolních vesnic kupují dálniční známku, i když nejedou daleko.

Doprava v obcích se po otevření dálnice loni v prosinci snížila přibližně o polovinu. Ze sčítání dopravy vyplynulo, že po nových úsecích D55 projelo loni v srpnu a v září 2 420 až 2 740 nákladních vozidel za den.

A před jejich zprovozněním projelo přes obce přibližně 4 500 kamionů. Pokles tedy může být až přes 60 procent. Aktuální čísla zveřejní letos v únoru.

Petice za dálniční úsek zdarma neuspěla

Přesto někteří obyvatelé nejsou ani se stávající situací spokojení a sepsali petici za to, aby byly poslední dálniční úseky D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku bez poplatku. Ministerstvo dopravy však požadavek odmítlo s tím, že mýtné je pro stát zdrojem příjmů na opravy a údržbu dálnic.

„Konkrétně pak na předmětném úseku dálnice D55 je od jeho zprovoznění průměrně vybíráno na mýtném zhruba 2,7 milionu korun měsíčně,“ upřesnil Jemelka.

„Mýtným jsou v současné době zpoplatněny všechny dálnice bez výjimky a o vyjmutí ze zpoplatnění jakéhokoli úseku mýtným neuvažujeme,“ vzkázal.

Případné výjimky se týkají jen krátkých úseků, nově například poloviny dálničního obchvatu Otrokovic, který je po mnoha letech a opakovaných žádostech města od letoška zdarma.

„Zkusili jsme to a už s tím bohužel nic neuděláme. Argumenty ministerstva dopravy byly jasné,“ reagoval spoluautor petice Milan Dostálek z Babic. Petici podepsalo 760 lidí.

„Kamionů jezdí méně, po sedmé hodině večer je to markantní rozdíl. Ale pořád je jich dost, doprava nás ruší, což bývá hlavně v ranních a odpoledních špičkách,“ dodal Dostálek, který bydlí s manželkou hned u hlavní cesty.

