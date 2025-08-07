Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Milan Libiger
  16:41
Nákladní auta s dlouhými rameny, která drží hadice, z nichž teče beton, stojí na okraji budovaného dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlích. Stavbaři ve čtvrtek betonují jeho mostovku. První auta by tudy měla projet letos v prosinci.

„Vylijeme tam asi 740 kubíků čerstvého betonu. Pracujeme na tom od šesti hodin ráno a budeme to dělat do večera,“ hlásil stavbyvedoucí Ondřej Kubíček. „Zítra už by měl být most vybetonovaný a pustíme na něho geodety, ať ho zaměří,“ doplnil.

Most je nepřehlédnutelný z dálky, protože ho zdobí velký červený ocelový oblouk. Barvou připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku. V nejvyšším místě měří dvacet metrů.

Stavbaři použili na most v Napajedlích přes 700 kubíků betonu. První řídiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025)
11 fotografií

Most je součástí pokračování dálnice D55 a má rozpětí 115 metrů, což ho činí po mostu Vysočina (426 metrů) druhým nejdelším na Moravě.

Jeho betonáž zajišťovala čtyři čerpadla a prováděli ji od středu do krajů. Jde totiž o jeden most pro oba jízdní pruhy, přičemž běžně bývají na dálnicích dva mosty - pro pravý a levý jízdní pruh zvlášť. A protože to je jedna konstrukce, musela být zatěžovaná rovnoměrně.

Dálniční most chtějí silničáři otevřít v první polovině letošního prosince, a to včetně zhruba půlkilometrového nového úseku dálnice D55, jehož je součástí.

Rudý jako Golden Gate Bridge. Nový most v Napajedlích získává svůj výrazný oblouk

„Pozitivum vidím v tom, že jsme se dostali k tomu, že se vytvoří lepší startovací podmínky pro doplnění dálnice D55 z Napajedel do Babic,“ zmínil starosta Napajedel Robert Podlas.

Řidiči, kteří pojedou po dálničním obchvatu z Otrokovic, už díky novému úseku nebudou muset projíždět přes kruhovou křižovatku a pokračovat po stávající silnici I/55 do Napajedel. Díky tomu bude rondel propustnější a nebudou se před ním tvořit tak dlouhé kolony.

Motoristé se z nového dálničního úseku v Napajedlích plynule napojí na stávající cestu, takže jízda pro ně bude výrazně rychlejší.

Oprava čeká i sousední starý most

Cestáři počítají také s tím, že by v Napajedlích příští rok opravili starý most přes Moravu. „Ještě nemáme vysoutěženého dodavatele, ale chceme, aby práce začaly příští rok na jaře,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

V té době budou ještě pokračovat práce ve spodní části nového dálničního mostu, ačkoliv se po něm už bude jezdit. Podle Chudárka si ŘSD aktuálně posuzuje, jestli si dvě tak velké stavby blízko sebe nebudou vadit, překážet. Pokud ano, je možné, že by se starý most opravil o rok později.

Jakmile se do něho silničáři pustí, bude nový dálniční úsek sloužit jako objížďka. Tím pádem by se za jeho využití zřejmě dočasně neplatilo, řidiči by po něm jezdili zdarma. Práce by měly trvat přibližně rok.

Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají

Po dokončení 500 metrů dlouhého úseku dálnice D55 už bude na území kraje zbývat dodělat jen úsek D55 z Napajedel do Babic, který měří sedm kilometrů. S přípravnými pracemi jako je kácení zeleně či archeologický průzkum by ŘSD chtělo začít příští rok. V následujícím roce by zahájilo stavbu, za další tři roky skončilo.

Kolem napajedelského podniku Fatra povede cesta na sloupech, estakáda bude měřit 300 metrů. Ve Spytihněvi naopak v zářezu, chránit ji proti sesuvné půdě budou až 11 metrů vysoké opěrné zdi. Silničáři dálnici i tam hodlali vést nad terénem, ale obec byla proti. Proto museli projekt předělat a příprava se kvůli tomu zdržela.

Vstoupit do diskuse

7. srpna 2025  15:59,  aktualizováno  16:50

Majitelé zanedbaných domů v Kroměříži protestují proti vyšší dani, rozhodne soud

Kroměřížští zastupitelé vyhověli jenom jednomu majiteli neudržovaného domu v centru města, který se ohradil proti tomu, že by měl od příštího roku platit násobně vyšší daň z nemovitosti. Ve svých...

5. srpna 2025  9:31

Verstappen bude na Barum Rally chybět. Přijede však evropská elita

Odvážné sny, že mezi diváky letošní Barum Czech Rally Zlín, která se pojede příští víkend, bude čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen, se rozplynuly. Jeho otec Jos, jenž se Škodou Fabia...

5. srpna 2025  9:28

