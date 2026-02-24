Silničáři v létě opraví dálnici D55 u Hulína, omezí to dopravu

Milan Libiger
  9:20
S omezeními na důležitých cestách musejí řidiči ve Zlínském kraji počítat také v letošním roce. Jedna z nejdůležitějších oprav se odehraje na sedm kilometrů dlouhém úseku dálnice D55 od křižovatky s dálnicí D49 u Hulína ve směru na Otrokovice, přibližně po Záhlinické rybníky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Silničáři budou opravovovat vybrané poškozené úseky v této části dálnice, přičemž někdy uzavřou jeden, někdy oba dva jízdní pruhy. Provoz pak přesměrují do druhého jízdního pásu, kde bude vyhrazený jeden pruh pro každý směr.

„Oprava bude probíhat po etapách, úsek zůstane vždy průjezdný minimálně jedním pruhem v obou směrech,“ potvrdila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

„Zahájení prací předpokládáme během letních prázdnin, potrvají zhruba dva měsíce. Jízdní pás v opačném směru opravíme v příští stavební sezoně 2027,“ doplnila.

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Pro řidiče to bude komplikace, ale omezený úsek dálnice budou moci objíždět po souběžně vedoucí silnici první třídy. Víc aut tak může jezdit přes centrum Hulína i Otrokovic. „Nepředpokládáme, že se budou tvořit dlouhé kolony a nastanou velká zdržení řidičů,“ odhadla Trubelíková.

Větší komplikace způsobí rekonstrukce mostu přes Želechovský potok na hlavní silnici první třídy ve Vizovicích ve směru do Bratřejova. Práce, během nichž bude provoz zúžený do jednoho pruhu a řízený semafory, potrvají od jara do podzimu. Začnou zřejmě v březnu.

Pokud řidiči nebudou chtít čekat v koloně, budou moci místo objet po silnici z Vizovic do Vsetína. Na mostě je nutné opravit nosnou konstrukci a izolace.

Omezení na Valašsku i Slovácku

Silničáři na cestě z Vizovic do Valašské Polanky opraví letos ještě most v Bratřejově a úsek mezi Pozděchovem a Prlovem. I to řidiče zbrzdí.

Po dobu letních prázdnin se chystají rekonstruovat také hlavní silniční průtah Huštěnovicemi, který může být dočasně uzavřený úplně.

„Během prací plánujeme odklon provozu na dálnici D55, kde by měla vést bezplatná objízdná trasa. Přesné omezení upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem,“ nastínila Trubelíková.

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

„Myslím si, že to bude nejlepší řešení,“ míní starosta Huštěnovic Aleš Richtr. „Když se opravoval průtah obcí v roce 2011, tak to s objížďkami bylo horší, protože dálnice ještě nebyla. Provoz v obci je po jejím otevření menší, přibližně třicet procent aut už jezdí po dálnici,“ upřesnil.

Cesta byla poškozená právě při výstavbě dálnice D55 těžkou technikou, proto ji ŘSD zahrnulo do svých investic.

Bez možnosti smysluplné objížďky se bude opravovat čtyřkilometrový úsek hlavní silnice mezi Vsetínem a Jablůnkou. Začne na přelomu dubna a května a nepotrvá déle než dva měsíce. Provoz bude zúžený do jednoho pruhu, řídit ho budou semafory.

Práce se nevyhnou ani krajskému městu

„Upozorňujeme předem řidiče na dočasný diskomfort v tomto úseku. Musejí tam počítat se zdržením,“ vzkázala Trubelíková.

Silničáři už dříve oznámili, že přes letní prázdniny zrekonstruují také další část průtahu Zlínem. Tentokrát se pustí do úseku, který začne nedaleko čerpací stanice v Loukách a skončí v Malenovicích, kde se odbočuje k bývalé cihelně.

Nesnáz je v tom, že i bez omezení se na této cestě tvoří ve špičkách zácpy. Cestáři navíc ve stejném termínu opraví hlavní příjezd do Zlína ze směru od Vizovic. A to od bývalého kina Družba po ulici Obeciny X včetně křižovatky nad dopravním podnikem.

Konec čekání. Řidičům se uleví. Hlavní tah z Otrokovic do Zlína bude volný

„Kapacity cest se sníží na polovinu, takže to v silničním provozu půjde poznat. Dopravní kalamita by ale nastat neměla. Letní provoz je slabší,“ věří zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

ŘSD má letos v plánu ještě opravu mostu přes řeku Moravu před Uherským Hradištěm a mostu přes Brodský potok ve Starém Hrozenkově, stejnou cestu bude rekonstruovat také u Zlechova.

Dále vymění povrch na průtazích Kunovicemi a Brumovem-Bylnicí, na dvou úsecích silnice z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko a v Boršicích u Blatnice. Všechno jsou to silnice první třídy.

Oprava silnice mezi Zlínem a Hradištěm

Pokud jde o silnice druhé třídy, o něž se stará Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude především pokračovat v loni či předloni zahájených opravách.

To se týká cesty mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem, Uherským Hradištěm a Bílovicemi, nádražní ulice ve Vsetíně, průtahu Držkovou nebo mostu ve Velkých Karlovicích. Uzavírky těchto cest budou částečné, dočasně úplné.

Vstoupit do diskuse

