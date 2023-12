Za dálnici bude stát vybírat poplatky, i když končí v poli. Obce se bouří

Ke konci roku chtějí silničáři dokončit úseky D55 z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku. Tam bude dálnice prozatím končit. Její část mezi Otrokovicemi a Babicemi přitom bude nadále chybět. V případě D49 vznikne ve Fryštáku křižovatka na poli, odkud řidiči pojedou na Zlín.

„Dálniční síť by měla být zpoplatněna jako celek. V roce 2024 tak budou zpoplatněné veškeré nové úseky dálnic, které jsou předpokládány ke zprovoznění,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

To se nelíbí obcím ležících na silnici I/55, která je přetížená auty. „Stát nemá rozum, když tyto kousky dálnice zpoplatňuje. Lidé na dálnici nebudou najíždět,“ obává se starosta Huštěnovic Aleš Richtr. „Kdyby se dalo projet po dálnici z Brna až do Moravského Písku, bylo by to něco jiného,“ doplnil.