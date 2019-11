Silničáři už upravují trasu D55 u Starého Města, budování začne příští rok

Motoristé ve Zlínském kraji nemívají moc důvodů k radosti, teď je však může přece jen něco potěšit. Přestože to ještě na první pohled není tak patrné, silničáři už rozjeli práce na úseku dálnice D55 z Babic do Starého Města.

Jde sice o část silnice, které zatím scházejí navazující úseky z obou stran, nicméně řidičům i tak pomůže, a také lidem v Babicích, Huštěnovicích a ve Starém Městě, protože odvede část dopravy z jejich center.

„Začali jsme v říjnu sejmutím ornice v místech, kde žije bobr, abychom ho v pozdějších měsících nerušili. Pokračovat budeme skrývkou v prosinci a v lednu postupně v celé ploše dálnice. Máme určeno, kde se můžeme pohybovat s ohledem na to, jací tam žijí živočichové,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Příští rok na jaře přijde na řadu archeologický průzkum, pak by silničáři měli rozběhnout stavební práce. Předtím budou muset ještě vybrat dodavatele. Jakmile ho budou mít, rozjede se činnost naplno.

„Zatím děláme menší záležitosti v rozsahu desítek milionů korun. Celá stavba vyjde na zhruba tři miliardy,“ nastínil Chudárek.

Dálnice zahrnuje dvě složité křižovatky u Babic a Starého Města, které budou sloužit jako sjezdy a nájezdy, aby úsek mohl řidičům sloužit samostatně.

„Jsme rádi, že se něco hnulo a začalo se s kácením dřevin a přípravnými pracemi. Doufám, že už se to dotáhne do zdárného konce a dočkáme se konečně obchvatu obce,“ přeje si starostka Babic Martina Horňáková.

„Nárůst dopravy je každý rok o něco větší a přejít hlavní cestu, která rozděluje obec, je stále obtížnější,“ upozornila.

U Starého Města usnadní nový úsek dálnice napojení na silnice prvních tříd I/50 a I/55.

„Lidé se komfortněji dostanou na cesty, které vedou ze severu na jih nebo z východu na západ,“ řekl už dříve starosta Starého Města Josef Bazala.

VIDEO: Pyrotechnici našli při stavbě dálnice nevybuchlou munici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

D49 i další úsek D55 mají mít povolení ještě letos

V případě úseku dálnice D55 z Babic do Starého Města ekologické spolky vznesly připomínky při povolovacím procesu, proti stavebnímu povolení se ale neodvolaly, proto se práce mohly rozběhnout.

To se netýká například dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, kde se povolování protahuje právě kvůli odvoláním a námitkám aktivistů, jež upozorňují na výskyt chráněných živočichů v trase cesty. V současné době je stav takový, že by ministerstvo dopravy mohlo do konce roku vydat stavební povolení.

Příští rok na podzim by ale silničáři rádi zahájili další úsek dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku, povolení by měli získat ještě letos. Pak by měla navazovat část z Moravského Písku do Bzence.

„Podstatné je, že se začnou budovat i další úseky. Dopravní infrastruktura schází. Je třeba ji dokončit,“ řekl Bazala.

Naopak mírný skluz má část z Napajedel do Babic, kde by se podle Chudárka mohlo s pracemi začít v roce 2022. Příprava se zdržela ve Spytihněvi, protože obec chtěla, aby cesta nevedla na pilířích, ale v zářezu.

„Dálnici povedeme pod dráhou v zářezu hlubokém asi patnáct metrů, po stranách budou betonové stěny. Vznikne něco jako tunel bez střechy, dlouhý bude přes kilometr,“ přiblížil Chudárek. „Čekáme teď na vydání územního rozhodnutí,“ doplnil.

V Napajedlích před Fatrou naopak čtyřproudová cesta vystoupá do výšky, v níž překoná autobusové nádraží, a za zástavbou bude zase klesat.

Silničáři v současné době pracují na dokončení obchvatu Otrokovic, který je součástí dálnice D55. Hotový má být na konci roku 2021, což uvítají především Otrokovice, jimž se v centru uleví zejména od kamionové dopravy, která tudy jenom projíždí.