Dálnici D55 u Napajedel zatím nepostaví, s dalším úsekem ale začnou letos

Obyvatelé Babic zažívají kvůli dopravě stejné stresy jako další lidé v obcích na trase cesty I/55 z Otrokovic směrem na jih. Ve špičkách mají problém přejít ve zdraví frekventovanou silnici, která prochází zástavbou.

„Dálnice tudy měla vést už před více lety. Budeme rádi, pokud se začne stavět letos. Hodně by to naší obci pomohlo, protože doprava je čím dál hustší,“ popsala babická starostka Martina Horňáková.

Silničáři už mají pro zhruba osm kilometrů dlouhý úsek dálnice, který odvede velkou část tranzitní dopravy i ze sousedních Huštěnovic a Starého Města, vykoupených či vyvlastněných přes 90 procent potřebných pozemků. Zatím jde vše relativně hladce a neopakuje se tak situace z dostavby otrokovického obchvatu, kde se majitelé kvůli ceně pozemků soudili.

„Vyvlastňujeme většinou pozemky, které jsou zahrnuté do exekucí. Nejsou tam lidé, kteří by si proti nám najímali právníky,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Pokud by k potížím s výkupy přece jen došlo, můžou silničáři využít institut předběžné držby. Podle něho může stát pozemky vyvlastnit a začít na nich stavět, i když se s jejich majiteli nedohodne na ceně. Jednání o ní a případně pak soud můžou probíhat paralelně.

„Letos bychom chtěli mít stavební povolení a vybraného zhotovitele, který by před koncem roku mohl začít s přípravnými pracemi, jako je například skrývka ornice,“ naznačil Chudárek.

Jde o další části dálnice D55, která dnes končí v Otrokovicích. Stavbaři tam teprve nedávno začali s dobudováním druhé poloviny obchvatu města (více čtěte v článku Po letech začala stavba obchvatu Otrokovic, hotovo má být za tři roky).

V úseku Babice – Staré Město bude ale třeba udělat hodně neobvyklou věc. Silničáři musejí zajistit pyrotechnický průzkum, protože dálnice vede podél železniční trati, kterou za druhé světové války bombardovali spojenci.

„Děláme to jenom tam, kde je k tomu důvod. V zemi by mohla být ještě nevybuchlá munice. Začneme s průzkumem ještě teď v zimě, sníh tomu nevadí,“ uvedl Chudárek.

Pyrotechnický průzkum se bude týkat i úseku z Napajedel do Babic, s nímž však silničáři začnou až za tři roky, pokud vše půjde hladce.

Nastane tak situace, že úsek z Babic do Starého Města nebude několik let připojený ke zbytku dálnice. Bude ale průjezdný i samostatně, což je pro obyvatele Babic či sousedních Huštěnovic hodně důležité. „Mělo by to tak být, aby to mělo logiku,“ věří Horňáková.

„Po tomto úseku se bude dát jezdit,“ ujistil Chudárek.

Mezi Spytihněví a Babicemi proto vznikne napojení nového úseku k současné silnici, které mělo původně být součástí úseku Napajedla - Babice. A za Starým Městem bude dálnice zakončená velkou mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/50 z Brna do Trenčína, která zároveň slouží jako obchvat Uherského Hradiště. „Doufáme, že na další části budeme čekat co nejkratší dobu,“ doplnil Chudárek.

Obdobně úspěšní jsou přitom silničáři i v přípravě osmikilometrového pokračování ze Starého Města do Moravského Písku, pro které už také vykoupili většinu pozemků, za pár měsíců zde proto rovněž může začít stavba.

U Spytihněvi tunel bez střechy, v Napajedlích nadjezd

Silničáři v úseku z Napajedel do Babic už skoro rok vyčkávají na územní rozhodnutí. Jakmile ho dostanou, začnou s výkupy pozemků a zpracováním dokumentace. Předtím se zdrželi s přípravou ve Spytihněvi, přes kterou chtěli vést dálnici na pilířích, ale obec si s pomocí stavební uzávěry prosadila podzemní variantu.

„Z výšky přes dvacet metrů by se šířily zplodiny a hluk dál po okolí, než kdyby byla dálnice chráněná zářezem,“ poznamenal starosta Spytihněvi Vít Tomaštík.

„Dálnici povedeme pod dráhou v zářezu hlubokém asi patnáct metrů, po stranách budou betonové stěny. Vznikne něco jako tunel bez střechy, dlouhý bude přes kilometr,“ reagoval Chudárek.

V Napajedlích před Fatrou naopak čtyřproudová cesta vystoupá do výšky, v níž překoná autobusové nádraží, a za zástavbou bude zase klesat.

„D55 tady musí jít nahoru, jinak bychom přišli o propojení Fatry a centra města,“ řekla starostka Napajedel Irena Brabcová.

V obou úsecích D55 silničáři zatím nemají problémy s ekologickými aktivisty, jejichž odvolání a stížnosti několik let brzdí výstavbu dalšího úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Termín zahájení výstavby této části je stále v nedohlednu, protože soud před nedávnem opět vydal předběžné opatření a přípravy zastavil.

Silničáři v minulosti ve Spytihněvi uvažovali o stavbě klasického tunelu