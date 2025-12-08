Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Milan Libiger
  8:59
Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zákres dálnice D49, úseky Hulín - Fryšták a Fryšták - Lípa
Dálnice D49 u Holešova. (květen 2025)
Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)
Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a...
9 fotografií

Zpracovatel oponentního posudku zvažoval, zda některým z nich vyhoví. To by znamenalo, že dokumentaci vrátí silničářům k dopracování a nastane další zpoždění. Nakonec tak však neučinil a zaslal posudek na ministerstvo životního prostředí, které tak bude moci vydat závazné stanovisko.

„Vydání závazného stanoviska EIA předpokládáme v polovině prosince,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Ekologické spolky mají další připomínky k dálnici D49, rozhodne ministerstvo

Dálnice D49 je zatím otevřená jen z Hulína do Holešova a auta pak sjíždějí na silnici, která vede přes Martinice a Horní Lapač do Fryštáku. Jejich starostové si dlouhodobě stěžují na hustou dopravu. V obcích také letos na podzim opakovaně blokovali přechody.

Odmítnutí připomínek spolků proto vítají. „Je to na dobré cestě. Zásadní ovšem bude, kdy bude vydané stavební povolení. Spolky se proti němu odvolávají a uvidí se, jak budou posouzeny jejich připomínky,“ řekl starosta Martinic Pavel Fiurášek.

„Chceme, aby dálnice byla puštěna do provozu. To, že není otevřená, se dotýká kvality života našich obyvatel, jejich bezpečnosti a zdraví,“ zdůraznila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Spolky se díky úpravě zákona už nemůžou odvolat proti stanovisku EIA, ale až proti stavebnímu povolení.

„Počítáme s tím, že ministerstvo musí do konce letošního roku vydat souhlasné závazné stanovisko EIA pro dvanáct objektů na dálnici. Po jeho prostudování zvážíme, zda budeme v odvolání proti stavebnímu povolení jeho obsah rozporovat a v jak velkém rozsahu,“ prohlásil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Lidé jsou připravení protestovat

Také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) očekává, že stanovisko EIA bude kladné. Až bude vydáno, chce požádat o stavební povolení, které by mohlo být vydáno na jaře. Výstavba by měla trvat přibližně měsíc.

„Když vycházíme z reálných postupů a lhůt, tak platí, že ještě v první polovině příštího roku chceme zprovoznit kompletní dálnici D49 z Hulína do Fryštáku,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Pokud by se tento termín nestihl, Martinice jsou připraveny na další protestní akce. Ovšem zřejmě již tvrdšího rázu. „Už bychom to řešili jinou formou. Byla by to totiž světová ostuda,“ naznačil Fiurášek.

Povolení se týká dvanácti objektů, z nichž nejdůležitější je 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku. Silničáři už měli pravomocné stavební povolení, ale na základě rozhodnutí soudu, na který se s žalobou obrátily ekologické spolky, si ho musejí vyřizovat znovu.

11. září 2025
8. prosince 2025  8:59

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.

8. prosince 2025  8:59

