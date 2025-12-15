Dokončení dálnice D49 se blíží. Silničáři potřebují získat jen stavební povolení

Milan Libiger
  12:38
Dostavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku je zase o krok blíže. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Týká se dvanácti stavebních objektů, z nichž nejdůležitější je 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice na okraji Fryštáku.
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zákres dálnice D49, úseky Hulín - Fryšták a Fryšták - Lípa
Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
6 fotografií

K dostavbě měly připomínky spolky Děti země a Egeria, ministerstvo však záměr považuje za přijatelný.

„Vydané stanovisko EIA představuje nezbytný krok pro zprovoznění dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták a zároveň potvrzuje, že stavba neohrozí zdraví obyvatel ani životní prostředí,“ sdělil dosluhující ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

„Souhlasné stanovisko umožní, aby navazující řízení proběhlo s plnou účastí veřejnosti, včetně dotčených spolků. Ve vydaném stanovisku jsme uvedli pět podmínek pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí, které musí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) splnit,“ doplnil.

Podmínky minimalizují vlivy dálnice na veřejné zdraví, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody i další složky životního prostředí. Ministerstvo nezjistilo žádné významné skutečnosti, které by znamenaly nepřijatelné ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

„Projekt je při splnění podmínek stanoviska EIA podle zákona realizovatelný, i když výsledek následného povolovacího řízení nelze předvídat,“ nastínila mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Ministerstvo obdrželo celkem 22 připomínek od obcí, úřadů i ekologických spolků. Všechny je vypořádalo.

Zprovoznění? Nejdříve v první půlce roku 2026

„Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. O případné realizaci se rozhodne teprve v navazujících povolujících řízeních,“ připomněl Hladík.

Silničáři vzápětí požádají a povolení a věří, že by ho do jara příštího roku mohli získat. Dostavba dálnice bude trvat kolem jednoho měsíce.

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

„Když vycházíme z reálných postupů a lhůt, tak platí, že ještě v první polovině příštího roku chceme zprovoznit kompletní dálnici D49 z Hulína do Fryštáku,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Lze ale předpokládat, že se proti povolení spolky odvolají, což může způsobit časové zdržení. Silničáři chtěli dálnici až do Fryštáku otevřít už v polovině letošního roku, ale po žalobě spolků a rozhodnutí soudu přišli o pravomocné stavební povolení. V provozu je tak stále jen úsek D49 z Hulína do Holešova.

11. září 2025
