K dostavbě měly připomínky spolky Děti země a Egeria, ministerstvo však záměr považuje za přijatelný.
„Vydané stanovisko EIA představuje nezbytný krok pro zprovoznění dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták a zároveň potvrzuje, že stavba neohrozí zdraví obyvatel ani životní prostředí,“ sdělil dosluhující ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.
„Souhlasné stanovisko umožní, aby navazující řízení proběhlo s plnou účastí veřejnosti, včetně dotčených spolků. Ve vydaném stanovisku jsme uvedli pět podmínek pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí, které musí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) splnit,“ doplnil.
Podmínky minimalizují vlivy dálnice na veřejné zdraví, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody i další složky životního prostředí. Ministerstvo nezjistilo žádné významné skutečnosti, které by znamenaly nepřijatelné ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.
„Projekt je při splnění podmínek stanoviska EIA podle zákona realizovatelný, i když výsledek následného povolovacího řízení nelze předvídat,“ nastínila mluvčí resortu Veronika Krejčí.
Ministerstvo obdrželo celkem 22 připomínek od obcí, úřadů i ekologických spolků. Všechny je vypořádalo.
Zprovoznění? Nejdříve v první půlce roku 2026
„Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. O případné realizaci se rozhodne teprve v navazujících povolujících řízeních,“ připomněl Hladík.
Silničáři vzápětí požádají a povolení a věří, že by ho do jara příštího roku mohli získat. Dostavba dálnice bude trvat kolem jednoho měsíce.
„Když vycházíme z reálných postupů a lhůt, tak platí, že ještě v první polovině příštího roku chceme zprovoznit kompletní dálnici D49 z Hulína do Fryštáku,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Lze ale předpokládat, že se proti povolení spolky odvolají, což může způsobit časové zdržení. Silničáři chtěli dálnici až do Fryštáku otevřít už v polovině letošního roku, ale po žalobě spolků a rozhodnutí soudu přišli o pravomocné stavební povolení. V provozu je tak stále jen úsek D49 z Hulína do Holešova.
11. září 2025