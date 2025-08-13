Obyvatelé Martinic tak chtějí upozornit na absurdní stav a vyjádřit svoji velkou nespokojenost.
„Jsem pro blokádu s úplným klidem, protože nemůžu přejít přes cestu. Provoz je tady jak na Václaváku v Praze. Navíc děti začnou brzy chodit do školy a nebudou mít jak přejít cestu,“ postěžoval si penzista František Jordán z Martinic.
„Je to hrozné. Kdyby se dálnice otevřela, bylo by to jednodušší. Sjíždí se tady auta z Bystřice pod Hostýnem, od Kroměříže i od Zlína,“ řekla Ilona Zemanová, která s blokádou také souhlasí.
„Blokáda má smysl. Jde o bezpečnost našich dětí a celkový život v obci,“ poznamenal další obyvatel Martinic Martin Jaška. „Měli jsme tady poměrně klidné prostředí, což se změnilo napojením sjezdu z dálnice na kruhovou křižovatku u obce. Dáme jasně najevo, že to budeme řešit i po vlastní ose.“
13 tisíc aut denně
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo loni v prosinci jen deset kilometrů dálnice D49 z Hulína do Holešova. Sjezd z dálnice končí na kruhové křižovatce mezi Martinicemi a Holešovem.
A vzhledem k tomu, že dalších sedm kilometrů D49 do Fryštáku stále není zprovozněných, neboť silničáři kvůli žalobě spolku Děti Země a následnému rozhodnutí soudu přišli o stavební povolení, auta jezdí po stávají silnici. Tedy přes Martince, Horní Lapač a Fryšták, kde je kvůli tomu velmi špatná dopravní situace.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Když vám pod okny projede 13 tisíc aut za den, tak je to neúnosné. Máme tady navíc děti a školu,“ shrnul starosta Martinic Fiurášek. „Řidiči by si měli uvědomit, že jsou tady lidé. Bohužel ale nejsou ohleduplní a na přechodu často nezastavují,“ doplnil.
Na blokádě se dohodl se zhruba padesáti občany při setkání v Martinicích, kde byli i starostové dalších obcí, které se k ní však nepřipojí.
Zablokovaný může být přechod pro chodce
Jakou bude mít podobu a jak dlouho blokáda potrvá, ještě není zřejmé. Protestující budou mít sraz v pondělí 25. srpna v šest hodin ráno před obecním úřadem.
„Celý den to asi trvat nebude, bude to v spíše rámci hodin a bude to zkouška. Když se to osvědčí, může být další termín,“ nastínil Fiurášek.
|
Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují
Dalším termínem by mohlo být následující pondělí, kdy začnou děti chodit do školy a provoz bude ještě větší.
Blokovaný může být přechod pro chodce, když po něm budou neustále chodit lidé sem a tam. Občané uvažují o tom, že na protest upozorní transparenty, možná nabídnou řidičům k podpisu petici. Každopádně o něm chtějí dát vědět předem, a to i na sociálních sítích.
„Omlouváme se všem řidičům, ale nejde nám o to, abychom jim zabránili v práci. Proto to říkáme dopředu. Třeba pojedou jinudy,“ vzkázal Fiurášek s tím, že to obec dělá i pro motoristy, aby mohli jezdit po dálnici a neztráceli čas jízdou po stávající cestě.
S negativními reakcemi přesto počítá. „Jsem možná rebel. Ale musíme se ozvat. Stát nám nepomáhá, pomalu se bojíme říci svůj názor,“ domnívá se Fiurášek.
Nejde jen o Martinice, říká starosta
Podle některých lidí, včetně starostů sousedních obcí, ale blokáda nepomůže tomu, aby se dálnice dostavěla rychleji, takže se k protestu nepřipojí.
|
D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva
„Provoz tady je velký, je to komplikace a máme strach o děti. Osobně si ale nejsem jistý, že blokáda pomůže tomu, že se stavba urychlí,“ myslí si Pavel Kasala z Martinic. „Spíše je problém v procesu stavebního řízení. Stavba má dostat stavební povolení a tím to skončit,“ domnívá se.
„Blokáda nevyřeší věc samotnou,“ souhlasí Fiurášek. „Ale lidé se musejí ozvat, aby se stát a ministerstva zamysleli nad legislativou. Jde o veškerá stavební povolení, která příliš dlouho trvají. Nejde jen o Martinice,“ zdůraznil.
Na setkání s občany, kterého se zúčastnil i náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel, byla řeč i o dalších věcech, které souvisejí s dálnicí D49. Jednou z nich je snaha vyčíslit škody, které odklad otevření dálnice způsobil už jen tím, že se její náklady zvedly o skoro tři miliardy korun od doby, kdy byl v roce 2008 poklepán její základní kámen.
Kraj zvažuje žalobu
Lidé také mluvili o tom, že jim kvůli vysoké dopravě praskají domy. Žaloba, s níž přislíbil pomoc Zlínský kraj, by zřejmě směřovala na ekologické spolky Děti Země a Egeria, které prakticky všechna povolení na D49 napadají.
„Musíme se podívat na to, jestli jsme schopni zesumarizovat smysluplnou žalobu, kterou by se někdo zabýval. Druhá věc je, jakým způsobem vyčíslit škodu, která byla způsobena tím, že se otevření posouvá o dalšího půl roku,“ nastínil Doležel.
|
Dokončení dálnice D49 stále brzdí aktivisté. Soud odmítl stížnost silničářů
Kraj už dříve o podobné žalobě uvažoval, ale chtěl ji podat až potom, co se dálnice do Fryštáku otevře. Podle Doležela by to mohlo být příští rok na jaře, pokud vše půjde dobře. Otázka pak je, jak vyčíslit škodu do té doby.
Starostové i obyvatelé si chtějí i s pomocí kraje také právně prověřit, jestli je možné napadnout rozhodnutí soudu, po němž pozbylo poslední důležité stavební povolení právní moci. Jeho součástí byl i nezbytný provizorní sjezd z dálnice na rondel u Fryštáku. Uvažují také o zpochybnění už fungujícího sjezdu z dálnice u Martinic.
Zprovoznění dálnice zřejmě nebude letos
Fiurášek požádal silničáře o podklady a pokusí se fungování sjezdu napadnout, což by mělo zásadní dopad pro okolí.
„Bylo by to hodně nepříjemná varianta pro Holešov a pro ostatní vesnice, ale nemáme jinou cestu. Všichni nám jenom slibují,“ řekl starosta Martinic.
Termín zprovoznění dálnice do Fryštáku nechce Ředitelství silnic a dálnic blíže komentovat. Jeho šéf Radek Mátl už dříve pouze připustil, že to zřejmě nebude letos. Cestáři přitom ještě loni slibovali, že se jim podaří celý úsek zprovoznit do poloviny letošního roku, což se jim nepodařilo.