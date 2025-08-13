Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

Milan Libiger
  13:23
To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až 13 tisíc aut, přičemž opodál je téměř hotová dálnice D49, po níž se stále nejezdí, ačkoliv se buduje už 17 let. Blokáda je naplánovaná na 25. srpna, o týden později se může zopakovat.

Obyvatelé Martinic tak chtějí upozornit na absurdní stav a vyjádřit svoji velkou nespokojenost.

„Jsem pro blokádu s úplným klidem, protože nemůžu přejít přes cestu. Provoz je tady jak na Václaváku v Praze. Navíc děti začnou brzy chodit do školy a nebudou mít jak přejít cestu,“ postěžoval si penzista František Jordán z Martinic.

Setkání obyvatel Martinic kvůli nedostavěné dálnici D49 mezi Holešovem a Fryštákem. (srpen 2025)
Starosta obce Martinice Pavel Fiurášek. (srpen 2025)
Setkání obyvatel Martinic kvůli nedostavěné dálnici D49 mezi Holešovem a Fryštákem. (srpen 2025)
Dálnice D49 u Holešova. Nedokončený úsek v blízkosti obcí Horní Lapač-Fryšták. (květen 2025)
Setkání obyvatel Martinic kvůli nedostavěné dálnici D49 mezi Holešovem a Fryštákem. Problém probírali se zástupci obcí i Zlínského kraje. Zleva starostka obce Vítonice Ladislava Hradilíková, náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, starosta Fryštáku Pavel Gálík, starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková a starosta Martinic Pavel Fiurášek. (srpen 2025)
„Je to hrozné. Kdyby se dálnice otevřela, bylo by to jednodušší. Sjíždí se tady auta z Bystřice pod Hostýnem, od Kroměříže i od Zlína,“ řekla Ilona Zemanová, která s blokádou také souhlasí.

„Blokáda má smysl. Jde o bezpečnost našich dětí a celkový život v obci,“ poznamenal další obyvatel Martinic Martin Jaška. „Měli jsme tady poměrně klidné prostředí, což se změnilo napojením sjezdu z dálnice na kruhovou křižovatku u obce. Dáme jasně najevo, že to budeme řešit i po vlastní ose.“

13 tisíc aut denně

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo loni v prosinci jen deset kilometrů dálnice D49 z Hulína do Holešova. Sjezd z dálnice končí na kruhové křižovatce mezi Martinicemi a Holešovem.

A vzhledem k tomu, že dalších sedm kilometrů D49 do Fryštáku stále není zprovozněných, neboť silničáři kvůli žalobě spolku Děti Země a následnému rozhodnutí soudu přišli o stavební povolení, auta jezdí po stávají silnici. Tedy přes Martince, Horní Lapač a Fryšták, kde je kvůli tomu velmi špatná dopravní situace.

„Když vám pod okny projede 13 tisíc aut za den, tak je to neúnosné. Máme tady navíc děti a školu,“ shrnul starosta Martinic Fiurášek. „Řidiči by si měli uvědomit, že jsou tady lidé. Bohužel ale nejsou ohleduplní a na přechodu často nezastavují,“ doplnil.

Na blokádě se dohodl se zhruba padesáti občany při setkání v Martinicích, kde byli i starostové dalších obcí, které se k ní však nepřipojí.

Zablokovaný může být přechod pro chodce

Jakou bude mít podobu a jak dlouho blokáda potrvá, ještě není zřejmé. Protestující budou mít sraz v pondělí 25. srpna v šest hodin ráno před obecním úřadem.

„Celý den to asi trvat nebude, bude to v spíše rámci hodin a bude to zkouška. Když se to osvědčí, může být další termín,“ nastínil Fiurášek.

Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují

Dalším termínem by mohlo být následující pondělí, kdy začnou děti chodit do školy a provoz bude ještě větší.

Blokovaný může být přechod pro chodce, když po něm budou neustále chodit lidé sem a tam. Občané uvažují o tom, že na protest upozorní transparenty, možná nabídnou řidičům k podpisu petici. Každopádně o něm chtějí dát vědět předem, a to i na sociálních sítích.

„Omlouváme se všem řidičům, ale nejde nám o to, abychom jim zabránili v práci. Proto to říkáme dopředu. Třeba pojedou jinudy,“ vzkázal Fiurášek s tím, že to obec dělá i pro motoristy, aby mohli jezdit po dálnici a neztráceli čas jízdou po stávající cestě.

S negativními reakcemi přesto počítá. „Jsem možná rebel. Ale musíme se ozvat. Stát nám nepomáhá, pomalu se bojíme říci svůj názor,“ domnívá se Fiurášek.

Nejde jen o Martinice, říká starosta

Podle některých lidí, včetně starostů sousedních obcí, ale blokáda nepomůže tomu, aby se dálnice dostavěla rychleji, takže se k protestu nepřipojí.

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

„Provoz tady je velký, je to komplikace a máme strach o děti. Osobně si ale nejsem jistý, že blokáda pomůže tomu, že se stavba urychlí,“ myslí si Pavel Kasala z Martinic. „Spíše je problém v procesu stavebního řízení. Stavba má dostat stavební povolení a tím to skončit,“ domnívá se.

„Blokáda nevyřeší věc samotnou,“ souhlasí Fiurášek. „Ale lidé se musejí ozvat, aby se stát a ministerstva zamysleli nad legislativou. Jde o veškerá stavební povolení, která příliš dlouho trvají. Nejde jen o Martinice,“ zdůraznil.

Na setkání s občany, kterého se zúčastnil i náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel, byla řeč i o dalších věcech, které souvisejí s dálnicí D49. Jednou z nich je snaha vyčíslit škody, které odklad otevření dálnice způsobil už jen tím, že se její náklady zvedly o skoro tři miliardy korun od doby, kdy byl v roce 2008 poklepán její základní kámen.

Kraj zvažuje žalobu

Lidé také mluvili o tom, že jim kvůli vysoké dopravě praskají domy. Žaloba, s níž přislíbil pomoc Zlínský kraj, by zřejmě směřovala na ekologické spolky Děti Země a Egeria, které prakticky všechna povolení na D49 napadají.

„Musíme se podívat na to, jestli jsme schopni zesumarizovat smysluplnou žalobu, kterou by se někdo zabýval. Druhá věc je, jakým způsobem vyčíslit škodu, která byla způsobena tím, že se otevření posouvá o dalšího půl roku,“ nastínil Doležel.

Dokončení dálnice D49 stále brzdí aktivisté. Soud odmítl stížnost silničářů

Kraj už dříve o podobné žalobě uvažoval, ale chtěl ji podat až potom, co se dálnice do Fryštáku otevře. Podle Doležela by to mohlo být příští rok na jaře, pokud vše půjde dobře. Otázka pak je, jak vyčíslit škodu do té doby.

Starostové i obyvatelé si chtějí i s pomocí kraje také právně prověřit, jestli je možné napadnout rozhodnutí soudu, po němž pozbylo poslední důležité stavební povolení právní moci. Jeho součástí byl i nezbytný provizorní sjezd z dálnice na rondel u Fryštáku. Uvažují také o zpochybnění už fungujícího sjezdu z dálnice u Martinic.

Zprovoznění dálnice zřejmě nebude letos

Fiurášek požádal silničáře o podklady a pokusí se fungování sjezdu napadnout, což by mělo zásadní dopad pro okolí.

„Bylo by to hodně nepříjemná varianta pro Holešov a pro ostatní vesnice, ale nemáme jinou cestu. Všichni nám jenom slibují,“ řekl starosta Martinic.

Termín zprovoznění dálnice do Fryštáku nechce Ředitelství silnic a dálnic blíže komentovat. Jeho šéf Radek Mátl už dříve pouze připustil, že to zřejmě nebude letos. Cestáři přitom ještě loni slibovali, že se jim podaří celý úsek zprovoznit do poloviny letošního roku, což se jim nepodařilo.

