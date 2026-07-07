Fryšták, Horní Lapač a Martinice si užívají klid díky dálnici D49, kterou silničáři před dvěma týdny otevřeli z Hulína až do Fryštáku.
„Osm z deseti aut už jede po dálnici. Máme takový klid, je to paráda. Jsme nadšení,“ pochvaluje si starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Klidně už přejdeme cestu a lidé vyjedou od svých nemovitostí auty. Obec je celkově bezpečnější,“ dodala.
|
Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku
„Zatím jsme všichni spokojení, je tady pohoda,“ hlásil starosta sousedních Martinic Pavel Fiurášek, který dlouhodobě kritizoval, že se příprava dálnice táhla téměř dvacet let.
„Pokles dopravy je rapidní, odhadem jsme na padesáti procentech. Teď jsou ale letní prázdniny. To, jak se situace opravdu zlepšila, uvidíme v září,“ upozornil starosta Fryštáku Pavel Gálík.
Na podzim si chce město opět spočítat dopravu, která přes jeho centrum projíždí. Před otevřením dálnice to bylo přes 10 tisíc aut denně. Také řada zdejších obyvatel už jezdí po dálnici, protože třeba z Martinic do Fryštáku či do Zlína je to pro ně rychlejší.
Na dálnici D49 nesmí kamiony
Před otevřením dálnice panovaly obavy, že by se kvůli tomu mohla příliš zahustit doprava na příjezdu do Zlína od Fryštáku v Sokolské ulici. I díky prázdninovému provozu se to zatím příliš neděje.
„Negativní dopad na Zlín nevnímám. A ani jsme ho neočekávali. Budeme však situaci sledovat a po prázdninách si ji vyhodnotíme,“ naznačil zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
Řada obyvatel Zlína teď najíždí na dálnici přes Fryšták. Podle Kováře to tak někteří dělali už dříve, když dálnice končila u Holešova. „I proto nezaznamenáváme zvýšený provoz,“ míní radní.
Dokud dálnice D49 nebude mít pokračování, mají na ni zakázaný vjezd kamiony s váhou nad 12,5 tuny. Musejí proto jezdit z Hulína přes D55 na Otrokovice. Platí pro ně zákaz i přes zmíněné obce, některé tudy ale stále jezdí. Možná je sem navádí navigace.
|
Odpor spolků proti D49 nechápu, nejde jim o ekologii. Šéf ŘSD nejen o stavbách dálnic
Provoz přes obce je menší i díky opravě silnice mezi Horním Lapačem a Fryštákem. Volný je tam jen jeden jízdní pruh pro oba směry a provoz na něm řídí semafory. Řidiči se místu vyhýbají objížďkou přes Přílepy nebo po dálnici. V budoucnu bude následovat úsek mezi Horním Lapačem a Martinicemi, kde bude zavedená kyvadlová doprava v jednom pruhu.
Silničáři opravují tuto cestu, protože sloužila jako objízdná trasa při výstavbě dálnice. Práce potrvají do konce prázdnin. I proto se až v září ukáže, jak moc skutečně úsek D49 pomohl.
„Zatím máme velice kladné ohlasy od starostů přilehlých obcí. Na data je však ještě brzy,“ podotkl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
Pomůže i další úsek do Lípy
Ne všichni lidé z okolí dálnice však jsou nadšení. Stěžují si někteří obyvatelé fryštácké Dolní Vsi, nad níž D49 vede na vysokých pilířích. Zejména dilatační spáry jsou podle nich hodně slyšet, když přes ně auta přejíždí.
|
Právní bitva o důležitou cestu nekončí. Úřad nevyloučil uzavření dálnice
Zhoustl také provoz na vedlejší cestě od kruhového objezdu na okraji Fryštáku kolem fotbalového hřiště směrem na Lukov. Podle města mají řidiči jezdit po hlavní silnici, která je k tomu určena.
Další úbytek dopravy v obcích může přinést pokračování dálnice do Lípy. Začít stavět by se mohlo v letech 2029 až 2032. Silničáři aktuálně čekají na územní rozhodnutí. D49 má poté vést přes Vizovice ke slovenské hranici, kde se napojí na dálnici z Púchova. Celkem zbývá dostavět přes 42 kilometrů.
|
17. června 2026