Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Milan Libiger
  9:58
Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a Robert Fico schválili na svém jednání minulý týden.

Ve třináctistránkovém textu, jež je věnovaný více oblastem mezinárodní spolupráce, je česká dálnice D49 a slovenská R6 z Púchova na prvním místě sekce dopravy. Věnovaná je jí sice jen jedna věta, ovšem ani další body nejsou více rozepsané.

„Koordinace v rámci projektování, přípravy a výstavby mezinárodního silničního propojení R6/D49 a I/49 Púchov – Zlín,“ stojí v Memorandu o prohloubené spolupráci mezi vládou České a Slovenské republiky.

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
12 fotografií

„Memorandum, ve kterém se obě strany shodly, že priority v něm uvedené jsou pro obě země klíčové, je závazné,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Financování staveb se řeší v rámci dopravních rozpočtů a výhledů na jednotlivé roky, tak jak je to u nich obvyklé,“ nastínil.

Dálnici D49 chtějí silničáři do začátku dubna přivést po mnoha obtížích alespoň do Fryštáku. Potom budou pokračovat do Lípy, Vizovic a dál ke slovenské hranici.

Slovensko bude pokračovat z opačné strany z Púchova. Otázka je, kdy se obě dálnice potkají. „Na úsek D49 Fryšták – Lípa, který je dlouhý jedenáct kilometrů, se zpracovává dokumentace pro povolení stavby,“ předestřel Jemelka.

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

„V roce 2026 plánujeme zahájit majetkoprávní vypořádání a připravit žádost o vydání povolení stavby,“ dodal. Zahájení výstavby stát předpokládá v letech 2028 nebo 2029.

„Zbylé úseky od Lípy až na hranice se Slovenskem by se měly realizovat až po roce 2030 v návaznosti na vydání nového stanoviska EIA,“ nastínil Jemelka.

Podle něho ministři dopravy obou zemí Ivan Bednárik a Józef Ráž intenzivně pracují na zlepšení přeshraničního spojení mezi Českem a Slovenskem. Včetně přípravy dálnic D49 a R6. „Můžeme tedy říci, že budování D49 věnujeme a budeme věnovat pozornost,“ sdělil Jemelka.

Zákres dálnice D49, úseky Lípa – Pozděchov, Pozděchov – Horní Lideč a Horní Lideč – hranice ČR/SR

Na problematiku nedokončených dálnic upozornily memorandem dopravní sekce Hospodářských komor obou zemí. Sepsaly své vlastní memorandum, které vládám zaslaly, aby se jím zabývaly na společném jednání.

„Memorandum dopravních sekcí je formálním krokem. Nicméně míra priorit obou vlád byla soustředěna na jiné projekty. Ani vztahy mezi vládami do nedávné doby nebyly na velmi konstruktivní úrovni,“ připomněl předseda dopravní sekce české Hospodářské komory Michal Štefl.

Předchozí vláda Petra Fialy se slovenskou vládou pod vedením Fica prakticky přerušila kontakty. V současné době se podle Štefla situace otáčí. „Problematika vzájemných vztahů se stává určitou prioritou,“ řekl.

Obce se bránily dálnici D49 stavební uzávěrou, zákon jim teď tuto možnost vzal

Iniciátorem k sepsání memoranda na úrovni komor byla slovenská strana. Po své vládě například požaduje, aby byl do roku 2030 hotový první úsek R6 z Púchova do Mestečka.

V memorandu obchodních komor je také třeba požadavek na modernizaci železniční trati z Hranic přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč do Púchova. Na části úseku na české straně práce probíhají.

V oblasti vodní dopravy navrhuje na evropské úrovni neodstupovat od splavnění řeky Moravy v prvním úseku z Otrokovic k Dunaji.

4. března 2020
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském...

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinou

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a...

11. dubna 2026  9:58

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká...

10. dubna 2026  17:11

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

10. dubna 2026  15:21

Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském...

10. dubna 2026  12:58

Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Zubří opráší rivalitu s Karvinou. Dvě házenkářské bašty se utkají o postup do finále extraligy, proti sobě půjdou také reprezentační trenéři. „Těším se já i kluci. Vzájemné zápasy mají pořád říz....

10. dubna 2026  12:17

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Zlín hledá firmy na opravu divadla a dostavbu radnice. Práce začnou letos

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...

Zlínský magistrát se pustil do výběru stavební firmy, která opraví fasádu divadla, kolem něhož je už přes dva roky plot. Bude také hledat zhotovitele na dostavbu budovy radnice, která je podle...

10. dubna 2026  9:09

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

9. dubna 2026  16:25

Ploština je brutální příběh zmaru, říká režisér zlínské inscenace Dodo Gombár

Režisér hry Tiše buší Ploština Dodo Gombár. (únor 2026)

Městské divadlo ve Zlíně se vrací k tragické události z konce druhé světové války v inscenaci Tiše buší Ploština. Režisér Dodo Gombár zinscenoval příběh 24 obyvatel, které zabili nacisté, protože...

9. dubna 2026  9:17

Na dotazy odpoví hned, nikdy nespí. AI starosta je od skutečného k nerozeznání

Valašská obec Ratiboř má jako první v Česku „AI starostu“. S občany mluví...

Valašská obec Ratiboř s 1 800 obyvateli je první obcí v Česku, která má svého „AI starostu“. Jde o digitálního dvojníka starosty, v němž se propojuje hlasová a vizuální komunikace s prvky umělé...

8. dubna 2026  15:38

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:50

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

