„Ve stávajícím plánu D49 je přivaděč až u Horní Lidče, všichni řidiči z Valašska by proto museli jezdit hodně daleko. Což nedává smysl a zatížilo by to dopravu ve Vsetíně a mnoha obcích,“ řekl vsetínský starosta a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).
„Dálnice se sice bude stavět nejdříve až za deset let, ale nyní se projektuje a plánuje její trasa. Proto je vhodné ozvat se už nyní,“ dodal starosta Čunek.
Na dálnici D49 je od konce června otevřený úsek z Hulína do Fryštáku. Dalším krokem je dálniční přivaděč od Fryštáku do Zlína, který se má podle plánu začít stavět v roce 2029 a hotový být o tři roky později.
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D49 bude pak pokračovat kolem Lípy do Vizovic a odtud ke slovenským hranicím. A právě tento závěrečný úsek, který má odvést tranzitní dopravu z Vizovic, Bratřejova, Pozděchova a Prlova, nyní řeší Čunek a další starostové. Bude fungovat i jako obchvat kopce Syrákov, přes který vede silnice mezi Zlínem a Vsetínem.
U Pozděchova jsou nyní dvě možnosti. První z nich je zhruba tříkilometrový tunel, který je aktuálně favorizovanou variantou. „Tunelové řešení má za cíl výrazně snížit dopady na okolní životní prostředí, stejně tak umožnit trasování stavby ve velmi členitém reliéfu krajiny,“ sdělila mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Tunel označilo za nejvhodnější také ministerstvo životního prostředí a je nyní součástí zkoumání v rámci procesu EIA, který řeší dopady stavby na přírodu a okolí.
Pozděchov chce tunel zachovat
„Získání souhlasného stanoviska EIA pro úsek Lípa – Vizovice – státní hranice lze považovat za naprosto klíčové. Bez tohoto milníku nebude možné pokračovat v jakékoliv další přípravě stavby,“ sdělila Mühl, podle níž by kladná EIA mohla být vydána příští rok.
Druhou možností je vznik mimoúrovňové křižovatky u Pozděchova a přivaděče v podobě přeložky silnice I/57, kudy by se tady na D49 napojili řidiči. Tuto variantu chce Vsetín a další obce.
„Pokud by se napojení v Pozděchově nerealizovalo, pro obce Lužná, Lidečko a Horní Lideč by to znamenalo obrovskou dopravní zátěž. Proto si myslím, že je důležité počítat se zachováním obou napojovacích míst, jak v Horní Lidči, tak i v Pozděchově,“ podotkl hornolidečský starosta Josef Tkadlec (KDU-ČSL).
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Podle něj má však stavba přivaděče v jeho obci reálnější podobu než u Pozděchova. „V územních dokumentech je zde pro tento účel stabilizované území a existuje poměrně detailní studie napojení ve směru k naší obci i ve směru od Valašských Klobouk,“ upozornil Tkadlec.
Pozděchov chce zachovat tunel a vznik dálničního přivaděče odmítá. Podle jeho vedení by negativně ovlivnil život obyvatel kvůli emisím či hluku a narušil krajinu či přirozené migrační koridory živočichů.
„Také z ekonomického a ekologického hlediska je tato stavba těžko pochopitelná. I vyspělé státy západní Evropy si nedovolí stavět sjezdy a mimoúrovňové křižovatky z dálnic každých devět kilometrů,“ reagoval starosta Pozděchova Jaroslav Sláčík (ODS, NK).
„Pokud je plánovaný sjezd ve Vizovicích i Horní Lidči, nedává žádný smysl přivaděč Pozděchov, který by byl třetím mimoúrovňovým křížením D49 v úseku cca devatenácti kilometrů,“ dodal.
Upozornil i na fakt, že přivaděč je stále plánován ve stávajícím koridoru, který ohrožuje zdroje pitné vody v Pozděchově. Proto podle něj dostal negativní stanovisko EIA.
„Ale bohužel se k nápravě žádné kroky nečiní,“ nechápe Sláčík. „I u nás v Pozděchově, v důsledku klimatických změn, pociťujeme pokles hladiny spodních vod a voda je statek, bez kterého člověk nemůže žít. Bez přivaděče žít dokážeme,“ dodal.
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Ministerstvo dopravy pro MF DNES potvrdilo, že se memorandem bude zabývat. „Ve spolupráci s ŘSD nyní analyzujeme předložené podněty a návrhy,“ řekla Mühl.
„Cílem je posoudit všechny možnosti v souladu s probíhajícím procesem EIA a platnou legislativou. Po jejich vyhodnocení budou výsledky projednány se zástupci obcí i dalšími dotčenými institucemi.“
Zatímco stávající úseky D49 fungují jako čtyřpruhová dálnice, na stejné řešení od Vizovic dál nedostali silničáři kladné stanovisko EIA. Proto ji chystají „jen“ jako silnici první třídy v kategorii 2+1, tedy dva pruhy v jednom směru a jeden v opačném.
„Tento fakt je dán mimo jiné i mimořádnou finanční náročností stavby od Vizovic směrem ke státní hranici, stejně tak předpokládanou intenzitou dopravy,“ zdůvodnila Mühl.
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4. března 2020