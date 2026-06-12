„Je to dobrý pocit, možná nám to ještě ani nedochází. Je to neuvěřitelné,“ reagoval starosta obce Martinice Pavel Fiurášek.
Silničáři ještě před pár týdny říkali, že zprovoznění úseku nastane na přelomu května a června. Potom ve druhé půlce června. Fiurášek tehdy reagoval, že informacím o otevření uvěří až ve chvíli, kdy se po ní začne jezdit. Teď už věří, že tato chvíle nastane.
„Máme v úmyslu zprovoznit D49 do Fryštáku v sobotu 20. června, zřejmě dopoledne,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „Dálnice je kompletně hotová, pustíme ji zatím do předčasného provozu. Řidiči po ní budou moci normálně jezdit. Upozorňuji, že s poplatkem,“ doplnil.
Silničáři se stavbou začali na podzim roku 2008, kdy i s politiky poklepali její základní kámen. Kvůli sporům s ekologickými aktivisty a dříve i nedostatku peněz se příprava opakovaně přerušovala. A termín dokončení odkládal.
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Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu
Předloni se otevřel první úsek D49 z Hulína do Holešova, pak ale silničáři přišli po žalobě ekologických spolků o stavební povolení, které si museli vyřídit znova. Týkalo se především provizorního sjezdu z dálnice na kruhovou křižovatku u Fryštáku.
Bezpečnější přechody pro chodce
Starosta Martinic věří, že se po otevření úseku v obci výrazně sníží doprava a přecházet cestu po přechodech tam bude bezpečnější. Patřil k nejhlasitějším kritikům zdlouhavé dostavby dálnice.
„Je otázka, proč to tak dlouho trvalo a kdo za to může. Hlavní ale je, že se dálnice otevře. Všem se nám tady uleví,“ nepochybuje Fiurášek.
Podobně to vnímají i další starostové z okolí. Stěžují si nejen na nebezpečí z projíždějících aut, ale i na to, že některým lidem kvůli otřesům hlavně z kamionové dopravy praskají domy. Ve Fryštáku navíc opravují náměstí a budou měnit povrch na hlavní cestě, která ho protíná. Proto potřebují, aby se otevřela dálnice a provoz ve městě byl slabší.