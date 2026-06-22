„Je to nejsložitější a nejdelší stavba, která se kdy v Česku dělala,“ řekl generální ředitel ŘSD Mátl při sobotním slavnostním otevření části dálnice z Holešova do Fryštáku. Řidiči po ní jezdí už od středy.
Dálnice je zprovozněná, ale stížnosti ekologických spolků pokračují. Jaká je nyní situace?
Řešíme další napadání rozhodnutí o stavebním povolení ze strany ekologických aktivistů a organizací. Teď (v pátek) padlo rozhodnutí soudu o zrušení odkladného účinku stavebního povolení na jedenáct objektů na dálnici. Po silnici se však nyní jezdí a jezdit se bude. Je potřeba zdůraznit, že soud řešil pouze odkladný účinek podávání námitek, nikoli samotné stavební povolení. To je vydáno, jen je pouze nepravomocné a předpokládáme, že v krátké době by mohlo být nabýt právní moci. Je jasné, že pak bude poté opět napadeno a znovu to skončí u soudu. Samozřejmě těžko predikovat, jak se to bude dále vyvíjet.
Největší politický zásah byl v roce 2010, kdy byla celá stavba pozastavená, pak se zrušilo stavební povolení ze strany soudu.