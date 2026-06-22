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Odporu spolků proti D49 nerozumím, už jim nejde o ekologii. Šéf ŘSD vypráví

Petr Skácel
  12:58

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Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Fryštákem. Slavnostní otevření proběhlo 20. června 2026 v Holešově i za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla (ve výřezu). (20. červen 2026) | foto: koláž iDNES David Votruba

Když se úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začal stavět, narodil se mu syn. Radek Mátl tehdy pracoval jako řadový referent na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ani ve snu by ho nenapadlo, že tato 7,5 kilometru dlouhá část D49 bude hotová v roce, kdy jeho potomek oslaví osmnáctiny.

„Je to nejsložitější a nejdelší stavba, která se kdy v Česku dělala,“ řekl generální ředitel ŘSD Mátl při sobotním slavnostním otevření části dálnice z Holešova do Fryštáku. Řidiči po ní jezdí už od středy.

Dálnice je zprovozněná, ale stížnosti ekologických spolků pokračují. Jaká je nyní situace?
Řešíme další napadání rozhodnutí o stavebním povolení ze strany ekologických aktivistů a organizací. Teď (v pátek) padlo rozhodnutí soudu o zrušení odkladného účinku stavebního povolení na jedenáct objektů na dálnici. Po silnici se však nyní jezdí a jezdit se bude. Je potřeba zdůraznit, že soud řešil pouze odkladný účinek podávání námitek, nikoli samotné stavební povolení. To je vydáno, jen je pouze nepravomocné a předpokládáme, že v krátké době by mohlo být nabýt právní moci. Je jasné, že pak bude poté opět napadeno a znovu to skončí u soudu. Samozřejmě těžko predikovat, jak se to bude dále vyvíjet.

Největší politický zásah byl v roce 2010, kdy byla celá stavba pozastavená, pak se zrušilo stavební povolení ze strany soudu.

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