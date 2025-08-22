Martinice bojují za otevření D49, k petici se připojí i Fryšták a Holešov

Milan Libiger
  13:03
Zhruba týden visí na webových stránkách Martinic na Kroměřížsku petice za zprovoznění dálnice D49 od Holešova až do Fryštáku. Zatím ji podepsalo zhruba 900 lidí. Na pondělní ráno navíc chystají obyvatelé Martinic blokádu frekventované hlavní silnice v obci, aby na problém upozornili. Lidé tu budou nepřetržitě přecházet po přechodu pro chodce.

„Petice je jedna z cest, aby se dostavěla dálnice,“ doufá starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Bude záležet na tom, kolik ji podepíše lidí. Pošleme ji na ministerstvo dopravy. Můžeme ji klidně předložit i vládě. Týká se to nás všech, protože legislativa je v tomto státě špatně nastavená,“ doplnil.

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)
Zákres dálnice D49, úseky Hulín - Fryšták a Fryšták - Lípa.
Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)
Dálnice D49 u Holešova. Nedokončený úsek v blízkosti obcí Horní Lapač-Fryšták. (květen 2025)
Martinice trápí problém s nadměrnou dopravou, protože dálnice D49 z Hulína končí nedalekým sjezdem za Holešovem. Přes obec projíždí až 13 tisíc aut denně.

Text petice upozorňuje na to, že zprovoznění dálnice do Fryštáku, což by obci velmi pomohlo, brání především to, že stále není hotový sjezd na kruhovou křižovatku u Fryštáku. Dlouhý je přitom pouhých 200 metrů.

Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují

Silničáři po žalobě ekologického spolku Děti Země a rozhodnutí soudu vyřizují nové stavební povolení, což jim zabere několik měsíců.

„Je to obrovská ostuda, co tady předvádí stát a ekologické spolky na úkor občanů, kterých se to nejvíce dotýká,“ okomentoval petici na internetu Josef Ježík.

„Pan Patrik a spol. (Miroslav Patrik, předseda Dětí Země, pozn. red.) toto zdržování důležité komunikace nedělá určitě zadarmo a měl by všechny vícenáklady za ty roky zaplatit. A náš stát je absolutně neschopný k nějakému rozhodování,“ poznamenal pod peticí Karel Dvouletý.

Petici lze podepsat online i na úřadě

Nejde však jen o problém Martinic, ale i Horního Lapače a Fryštáku, jejichž starostové petici podporují a umístí ji také na své webové stránky.

„Naši obyvatelé se k petici určitě připojí,“ nepochybuje starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Petiční archy se objeví i na obecních úřadech v papírové podobě a budou apelovat především na změnu legislativy, aby se povolování dálnic urychlilo a spolky třeba nemohly opakovaně vznášet připomínky během jednoho řízení.

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

Od loňského roku platí novela liniového zákona o urychlení výstavby infrastruktury, kde se ohledně námitek aktivistů řeší několik věcí.

Spolky už nemohou podávat nejdříve pouze blanketní, tedy prázdné odvolání, které pak doplní. Novela také umožňuje nepřihlížet k odstranění závad v jejich námitkách, odvoláních či žalobách nebo podávat návrh na odkladný účinek pouze při podání žaloby, nikoliv až během soudního řízení.

„Toto ale nic neřeší,“ je přesvědčený Fiurášek s tím, že další změna legislativy je potřeba. „Peticí upozorníme na špatnou situaci, ale že by něco změnila, tak to si nemyslím,“ domnívá se starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Dálnici už staví skoro 20 let

Podle Fiuráška je nutné na problém upozornit a nesmířit se s ním. „Připadá mi, že se vracíme do doby, kdy jsme nad problémy všichni mávli rukou a pak za to nesli důsledky. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, co se v poslední době ve státě děje,“ apeloval.

A upozornil, že se dálnice D49 z Hulína do Fryštáku staví už téměř dvacet let. Podle starosty Fiuráška by bylo potřeba zhruba deset tisíc podpisů, aby petice měla nějakou váhu. Problém s povolováním dálnic považuje za společný pro všechny obce a města v republice, nejen za potíž Martinic.

„Povolovací řízení běží, tlačit na to peticí je ztráta času. Přijde mi to zbytečné,“ poznamenal starosta Holešova Milan Fritz.

Obce se bránily dálnici D49 stavební uzávěrou, zákon jim teď tuto možnost vzal

Holešovu se od přílišné dopravy ulevilo poté, co silničáři zprovoznili loni v prosinci první úsek dálnice.

Stavební povolení na dokončení dálnice vyřizuje Dopravní a energetický stavební úřad v Praze. K tomu potřebuje závěry z řízení EIA, kterým se posuzují dopady stavby na životní prostředí. To vyřizuje ministerstvo životního prostředí.

Aby byla nespokojenost obce vyjádřena ještě důrazněji, zorganizovaly Martinice na pondělní ráno blokádu silničního průtahu obcí. Lidé budou zřejmě chodit po jednom či dvou přechodech, aby tudy auta nemohla projet. Proto bude pro motoristy jistější, pokud využijí objížďku přes Přílepy.

Blokáda není vhodná, myslí si ve Fryštáku

Horní Lapač se k protestu připojí v Martinicích, Holešov ani Fryšták však ne. Jejich starostové to nepovažují za vhodnou formu.

„Blokovat vlastní silnici mi přijde až hloupé. Když už mám problém s dopravou, tak si ji ještě nebudu sám zhoršovat,“ poznamenal Fritz. „Jestli chceme protestovat, pojeďme do Brna, nebo do Prahy. S tím nemám problém.

“ Podle něho by mělo smysl vyjádřit nespokojenost před sídlem premiéra nebo spolku Děti Země. Fritz si myslí, že blokáda v Martinicích zapadne a nebude nikoho zajímat.

Prodloužení dálnice D49 má zelenou, stavbu blokovali ekologičtí aktivisté

„A řidiči budou naštvaní, ale ne na ministerstvo dopravy nebo na vládu, ale na starosty, kteří situaci ještě komplikují,“ obává se Fritz.

Podle Fiuráška je potřeba na problém upozornit v místě, tedy v Martinicích. A před případným dalším protestem tak i zjistit zájem lidí. „Bude záležet hlavně na lidech. Jeden protest asi nic nezmění, mělo by jich být více,“ naznačuje starosta Martinic.

Další by se mohl uskutečnit o týden později v pondělí 1. září, kdy bude silniční provoz hustší než prázdninový.

