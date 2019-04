Soud odmítl ekology s křečky a spol., příprava dálnice D49 pokračuje

Jedna ze zamítnutých kasačních stížností ekologických aktivistů se týkala křečka, druhá dalších 17 ohrožených druhů - například čolka nebo několika druhů žab a netopýrů.

„Znamená to, že můžeme pokračovat ve stavebním řízení. Nevidím žádnou jinou překážku, takže by mohlo být do poloviny letošního roku vydáno stavební povolení,“ těší šéfa zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka.

Ministerstvo dopravy, které povolení vydává, svolalo kvůli dálnici na 30. dubna ještě veřejné projednání záměru. Tam mohou padnout nějaké připomínky. Aktivisté však soudní možnosti už vyčerpali.

„Pokud byly kasační stížnosti zamítnuty, končí tím soudní spory o výjimky k zásahu do území chráněných živočichů,“ potvrdil předseda hnutí Děti Země Miroslav Patrik.

„Každý má právo na žalobu, když si myslí, že je porušen zákon“

Stížnosti podával spolek Egeria, jehož hlavní postavou je Miroslav Mach, který s MF DNES dlouhodobě nekomunikuje. Děti Země byly účastníkem soudních sporů, podobně jako ministerstvo životního prostředí, které výjimky k zásahu do území chráněných živočichů vydalo. A výjimky pak aktivisté napadli dvěma žalobami.

Brněnský krajský soud jim nejdříve přiznal odkladný účinek, čímž se příprava cesty, která může pomoci Zlínu alespoň částečně od tranzitní dopravy, na více než rok zastavila. Obě žaloby pak zamítl.

„Míra dotčení chráněných druhů živočichů je přijatelná a negativní vliv na jejich populace umístěním předmětné stavby je možno adekvátně kompenzovat,“ shrnula v rozhodnutí předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová.

Proti tomuto rozhodnutí podali ekologové kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který jim také přiznal odkladný účinek, ale také je potom zamítl.

Silničáři to považují za potvrzení toho, že přistupují k životnímu prostředí šetrně a neporušují zákony.

„Jsem přesvědčený, že aktivistům nejde o ochranu životního prostředí, ale sledují jiné zájmy. Jejich námitky nejsou relevantní,“ míní Chudárek. „Navíc křeček už podle našeho názoru v trase dálnice nežije. Máme na místě neustálý biologický dozor,“ doplnil.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

Podle Patrika však nelze říct, že jsou námitky a žaloby účelové. „Nebyly oprávněné, pokud je soud zamítl. Ale každý má právo podat žalobu či stížnost, když si myslí, že byl porušen zákon,“ naznačil Patrik.

Dříve tvrdil, že „vyhodnocení škodlivého vlivu stavby na chráněné živočichy neproběhlo řádným způsobem a kompenzační opatření nejsou dostatečná.“

Aktivisté se můžou bránit i proti stavebnímu povolení

„Rozhodnutí soudu možná koresponduje s tím, že nálada ve společnosti už není aktivistům tolik nakloněná. Přehnali to v tom, co je ještě ochrana životního prostředí a co už ekologické vydírání,“ podotkl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Podle něho ale ekologičtí aktivisté budou možná ochotni jít až k mezinárodnímu soudu do Štrasburku. To by však přípravy nemělo brzdit.

Chudárek také počítá s tím, že se odvolají proti stavebnímu povolení. O odvolání by rozhodovala rozkladová komise ministra dopravy. A kdyby dala za pravdu silničářům, opět se kritikům otevře cesta k podání žaloby. Toho už jednou dříve využili a soud povolení kvůli formálním chybám zrušil.

„Budou do nás bušit dál,“ tuší Chudárek.

Po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku se mělo jezdit už několik let. Jednou scházely peníze, pak povolení. Teď by mohlo být obojí. „O termínu zahájení výstavby ale nechci ještě mluvit,“ dodal Chudárek.

Premiér Babiš převzal v Pravčicích na Kroměřížsku petici na podporu dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji (březen 2018):



