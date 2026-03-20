Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Milan Libiger
  17:57
Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které dosud blokovaly svými odvoláními ekologické spolky. Konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je nejdůležitější sjezd z dálnice u Fryštáku na Zlínsku dlouhý 200 metrů. Řidičům i obcím přetíženým dopravou se uleví.
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Přes Horní Lapač na Kroměřížsku jezdí velké množství i tranzitní dopravy. Také proto se obec připojila k protestům, které se loni v srpnu a září konaly v sousedních Martincích, kde lidé blokovali přechody pro chodce. Vadilo jim, že stále není hotová dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku.

Teď vítají s úlevou stavební povolení na dokončení dálnice, která část dopravy na sebe převezme. Úřad konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je nejdůležitější sjezd z dálnice u Fryštáku dlouhý 200 metrů.

„Přišlo nám stavební povolení veřejnou vyhláškou a už máme na úřední desce vyvěšené. Je to super,“ těší starostku Horního Lapače Jaroslavu Hudečkovou.

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

Silničáři už dříve slíbili, že jakmile budou mít stavební povolení, mohou dálnici, jež je zatím otevřená jenom mezi Hulínem a Holešovem, dostavět do jednoho měsíce. A potom otevřít.

„Věřím, že se pak může doprava v obci snížit o 30 až 40 procent. Přinese nám to více klidu i bezpečnosti,“ nepochybuje Hudečková.

Podle ní dnes řada řidičů ze Zlína a okolí jezdí přes Fryšták, Horní Lapač a Martinice na dálniční nájezd u Holešova. Po otevření dálnice se na ni dostanou ještě před Fryštákem, kde už je hotová kruhová křižovatka na příjezdu od Zlína.

„Dopravní zátěž je obrovská a stává se tady i hodně nehod,“ upozornil na dopravní situaci v obci starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.

Ve Fryštáku vede hlavní cesta přes náměstí, kde je obtížné ji přejít. Otřesy navíc narušují budovy v okolí. I tam si přejí, aby se dálnice otevřela co nejdříve.

Podstatné je i případné odvolání nebude mít odkladný účinek. Jinými slovy, silničáři mohou stavět, i kdyby se ekologické spolky Egeria a Děti Země rozhodly odvolat. Průběžně napadají všechny kroky, které jsou spojené s touto dálnicí.

„Na základě tohoto povolení můžeme začít stavět,“ potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl serveru Zdopravy.cz.

Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

„Máme už připraveného a zasmluvněného zhotovitele, takže nebudeme muset procházet výběrovým řízením,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Že odvolání nebude mít odkladný účinek, je v povolení zdůvodněno mimo jiné tím, že dálnice je už téměř hotová a stála hodně peněz. „Je proto nezbytné a účelné stavbu co nejdříve dokončit a následně uvést do užívání,“ uvedla v odůvodnění povolení Jiřina Čížková z DESÚ.

„Jakékoliv další prodlení by vedlo nejen k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, ale i k prodlužování stavu, kdy již fakticky existující a technicky dokončená stavba nemůže plnit svůj veřejně prospěšný účel. Odkladný účinek odvolání byl proto vyloučen,“ napsala dále.

25. srpna 2025
Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

Vášně mohou zchladnout. Luhačovice chtějí chránit svůj ráz, našly kompromis s lázněmi

Společenský dům v Luhačovicích.

Když luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, zahrnula do ní širší střed města včetně jeho lázeňského centra. Vedení Lázní Luhačovice to vylekalo, protože mělo obavu, že nebude moci...

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které dosud blokovaly svými odvoláními ekologické spolky. Konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je...

20. března 2026  17:57

Zemědělci si oddechli, přemnožených hrabošů na polích ve Zlínském kraji ubylo

Nora hraboše polního

Hrozba, že se letos opět velmi přemnoží hraboši a vážně poničí zemědělcům úrodu, zřejmě pominula. Alespoň prozatím to vypadá tak, že očekávaná gradace populace hlodavců se nedostavila, ačkoliv jsou...

20. března 2026  15:49

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma

Nové kulturní a společenské centrum ve Zlíně na Jižních svazích vznikne na...

Na podzim příštího roku by na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, na místě někdejšího Šmoulího města, mohli otevřít nové kulturní a společenské centrum. Jak přesně bude fungovat, ještě není...

20. března 2026  12:48

Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....

Zlínská zoo změnila složení lví smečky v novém pavilonu Karibuni. Nově tam jsou jen dvě mladé lvice se svou matkou Kwale. Dospělého samce Abamboo a mladého samce zoo přesunula do původní expozice lvů...

20. března 2026  9:25

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

19. března 2026  14:24

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:01

Ve Vsetíně mají nového šéfa sportovišť. A chystají velkou opravu stadionů

Dlouhá léta vedl Resort Valachy, teď se bude starat o sportoviště ve Vsetíně....

Vsetín se více zaměří na sport. Chystá stamilionové investice a velkou opravu stadionů, především zchátralého areálu Ohrada. Fotbalisté ale teď nemají kde hrát. Město má také nového šéfa sportovišť....

19. března 2026  9:06

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Knihovnice napsala pohádky o Holešově. Inspirovala se místem i obyvateli

Holešovská knihovnice Hana Zaoralová vydala knihu Holešovské pohádky. (březen...

Město Holešov vydalo novou knihu nazvanou Holešovské pohádky. Novinka z pera holešovské dětské knihovnice Hany Zaoralové navazuje na dříve vydané Holešovské pověsti a Holešovské příběhy autora Karla...

18. března 2026  16:26

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

18. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:38

