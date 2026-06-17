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Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku

Milan Libiger
  13:18aktualizováno  13:49
Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od zahájení prací. Průtahy způsobily žaloby a připomínky ekologických spolků.
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. Na snímku silniční most mezi Martinicemi a...
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
10 fotografií

„Podařilo se nám shromáždit veškerou dokumentaci v právní moci, všechna povolení a vyjádření a rozhodnutí potřebné k tomu, abychom mohli pustit provoz na celou dálnici D49 až do Fryštáku. A to jsme neprodleně udělali,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„U této dálnice, kterou stavíme od roku 2008, nebudeme čekat ani minutu navíc a nebudeme čekat na ceremonie a formální otevření. Dáváme ji řidičům v regionu okamžitě k dispozici. Jde o standardní část české dálniční sítě, tudíž je zpoplatněná,“ upozornil.

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. Na snímku silniční most mezi Martinicemi a Žeranovicemi (duben 2026)
10 fotografií

Na tuto sobotu plánovali silničáři slavnostní otevření dálnice. Nakonec se formální akce uskuteční, ale ne na dálnici, nýbrž v Holešově. „Budeme to prezentovat spíše jako veliké poděkování regionu za jeho trpělivost,“ vzkázal Rýdl.

„Už je to tady. Moc nám to pomůže. Uvidíme jen jak moc a kdy, než se to rozkřikne mezi lidmi,“ uvedla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Otevření dálnice je dvojnásob potřebné, protože silničáři začali tento týden opravovat hlavní tah mezi Horním Lapačem a Žabárnou. Provoz je tam svedený do jednoho jízdního pruhu a řídí ho semafory. „Tvoří se tam kolony a řidiči musejí čekat,“ nastínila Hudečková.

Během letních prázdnin by se měl rekonstruovat i úsek mezi Horním Lapačem a Martinicemi. Jde o plánované akce, které souvisejí s výstavbou dálnice. Silničáři opravují cesty, po nichž jezdila těžká technika a poničila je.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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