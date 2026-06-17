„Podařilo se nám shromáždit veškerou dokumentaci v právní moci, všechna povolení a vyjádření a rozhodnutí potřebné k tomu, abychom mohli pustit provoz na celou dálnici D49 až do Fryštáku. A to jsme neprodleně udělali,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.
„U této dálnice, kterou stavíme od roku 2008, nebudeme čekat ani minutu navíc a nebudeme čekat na ceremonie a formální otevření. Dáváme ji řidičům v regionu okamžitě k dispozici. Jde o standardní část české dálniční sítě, tudíž je zpoplatněná,“ upozornil.
Na tuto sobotu plánovali silničáři slavnostní otevření dálnice. Nakonec se formální akce uskuteční, ale ne na dálnici, nýbrž v Holešově. „Budeme to prezentovat spíše jako veliké poděkování regionu za jeho trpělivost,“ vzkázal Rýdl.
„Už je to tady. Moc nám to pomůže. Uvidíme jen jak moc a kdy, než se to rozkřikne mezi lidmi,“ uvedla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Otevření dálnice je dvojnásob potřebné, protože silničáři začali tento týden opravovat hlavní tah mezi Horním Lapačem a Žabárnou. Provoz je tam svedený do jednoho jízdního pruhu a řídí ho semafory. „Tvoří se tam kolony a řidiči musejí čekat,“ nastínila Hudečková.
Během letních prázdnin by se měl rekonstruovat i úsek mezi Horním Lapačem a Martinicemi. Jde o plánované akce, které souvisejí s výstavbou dálnice. Silničáři opravují cesty, po nichž jezdila těžká technika a poničila je.
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