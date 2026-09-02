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Čekali úlevu a teď je to i změřeno. Novým úsekem D49 jezdí 12 tisíc aut denně

Milan Libiger
  9:09
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026) | foto: MAFRA

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...
11 fotografií
Když silničáři 20. června zprovoznili dálnici D49 z Holešova do Fryštáku, znamenalo to velkou úlevu pro sousední obce. Dálnice odvedla velkou část dopravy z cesty, která jimi prochází. Sčítání dopravy teď ukázalo, že po novém dálničním úseku projede 12 tisíc aut denně.

„Čekali jsme, že dálnice odvede dopravu z obcí. Pochvalují si to jejich starostové a teď to máme i změřeno,“ upřesnila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026)
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026)
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026)
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026)
11 fotografií

„Zda se s příchodem září intenzita dopravy na D49 ještě zvýší, nelze předpovědět. Obecně však platí, že na silnicích I. třídy ve městech bývá během letních prázdnin intenzita dopravy nižší. Naopak na dálnicích zpravidla vyšší,“ doplnila.

Po D49 v úseku z Hulína do Holešova, když ještě nebylo v provozu její pokračování do Fryštáku, projelo necelých osm tisíc aut denně. Jen pro srovnání: po dálnici D1 u Kroměříže loni projelo přes 23 tisíc aut denně, v roce 2020 to bylo 13 tisíc.

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„Pokud by zde sčítání probíhalo také v roce 2026, bylo by číslo ještě vyšší. Díky otevření D1 u Přerova se minimálně třetina dopravy z D46 přesunula na D1,“ poznamenala Trubelíková.

Po D55 u Otrokovic jezdilo loni 13 tisíc aut denně, v roce 2020 to bylo 10 tisíc. Po stejné dálnici u Babic na Uherskohradišťsku projede necelých devět tisíc vozidel za den.

Tento úsek je otevřený teprve necelé dva roky a není ještě napojený na hlavní část dálnice u Otrokovic. Pak se na ní hustota dopravy zřejmě zvýší.

Dálnice měla smysl, pochvalují si starostové

„Převedení provozu na D55 každopádně výrazně ulevilo obcím, kterými prochází silnice I/55,“ připomněla Trubelíková.

Totéž platí také pro dálnici D49 u Fryštáku. Dříve přetížený silniční průtah přes sousední obce je dnes poloprázdný. Změna je patrná na první pohled.

„Potvrzuje se, že dálnice měla smysl. Byla opravdu potřeba. I lidé ze Zlína se po ní už naučili jezdit,“ míní starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Doprava v naší obci je dnes na úplně jiné úrovni, dříve jsme nemohli ani přejít cestu.“

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Dálnici využívají také místní lidé. Ušetří totiž čas. Ve Fryštáku jsou z Holešova za 5 minut. „Každý si dálnici chválí i proto, že je to velké zrychlení dopravy. Když se u nás opravovala cesta a byli na ní semafory, lidé si kupovali dálniční známky. Uvidíme, na jak dlouho,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Silničáři během letních prázdnin rekonstruovali povrch cesty, která vede přes obce. Volný byl jen jeden jízdní pruh a provoz řídily semafory. Řidiči se jí proto vyhýbali po dálnici nebo přes nedaleké Přílepy.

Výrazně hustší provoz je ale kvůli dálnici na silnici z Fryštáku do Zlína. A příprava dálničního přivaděče jde hejtmanství i městu pomaleji, než by si představovaly. Většinou řeší spory s ekologickými organizacemi, jež prodlužovaly také otevření D49.

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