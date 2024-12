Dálnice promění provoz v okolí zlínské zoo, ve hře je nový vchod i parkoviště

Silničáři dokončují dálniční úsek z Hulína do Fryštáku a v půlce prosince by chtěli spustit do provozu část do Martinic. Zbývající úsek do Fryštáku by přišel na řadu zřejmě příští rok, až si cestáři zajistí pravomocná povolení, která napadají ekologické spolky.

Z Fryštáku přitom vede k Lešné jen poměrně úzká cesta, na níž se dvě auta nevyhnou úplně bez problémů. Otázka je, zda po otevření dálnice nebude více frekventovaná, což by na ní mohlo způsobit komplikace.

„Doprava se zvedne řádově jen o procenta, ne o čtyřicet nebo padesát procent,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Otevření dálnice by nemělo mít negativní dopad.“

Tato silnice III. třídy patří kraji, který by ji chtěl v budoucnu rozšířit, aby byla komfortnější a možná i hlavním příjezdem k zahradě. Ta by v návaznosti na to mohla otevřít další vstup do areálu v údolí směrem k Fryštáku.

„Začínáme na tom pracovat,“ nastínil Doležel. „Oslovili jsme zoo s tím, že by to byl jejich hlavní dopravní příjezd. Její vedení se nad tím zamyslelo a došlo k tomu, že by změnilo celou filozofii zahrady a mohlo by mít hlavní vstup zespodu,“ doplnil.

„Je to zajímavá varianta. Umíme na ni zareagovat s provozem. Pokud by se změnil vchod, nese to také změny parkovacích ploch,“ podotkl ředitel zoo Roman Horský. „Považoval bych to za přínos pro obyvatele, zoo i návštěvníky,“ zdůraznil.

Zahrada čeká až milion návštěvníků ročně

Podle Horského by se díky tomu ulevilo lidem ze Štípy a Kostelce, protože přes tyto části města dnes jezdí velká část návštěvníků zahrady. Navíc by nebyla tak frekventovaná nepříliš přehledná křižovatka poblíž stávajícího hlavního vstupu.

„Nic neukazuje, že by nám měla návštěvnost ustrnout, v dlouhodobém horizontu stoupá,“ poznamenal Horský.

Zatím nejvyšší byla v roce 2022, kdy do zoo přijelo bezmála 800 tisíc lidí. Po dokončení pavilonu Karibuni by to podle Horského mohlo být i milion lidí ročně.

Město Zlín, které je zřizovatelem zahrady, záměr kraje vítá. „Připravujeme rozšíření parkovišť u bočního vstupu, a pokud bude kapacitnější příjezd od Fryštáku, tím lépe,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

U cesty do Lukova přibude několik set parkovacích míst. A pokud jde o nový vstup ve směru od Fryštáku, je i tato možnost ve hře.

„Umíme pracovat s každou variantou. Zoo bude mít nejméně dva vchody, možná tři, když se to kraji povede a nám se podaří vykoupit pozemky pro parkoviště ve spodní části,“ nastínil Čížek.

Tři vstupy by podle něho měly logiku, protože lidé budou přijíždět do zahrady stále z různých směrů, nejen po dálnici.

Když silničáři dálnici D49 do Fryštáku otevřou, doprava bude svedená provizorním sjezdem za město na výpadovku do Zlína. Po ní se auta vrátí pár set metrů zpátky a odbočí mezi domy po staré cestě k Lešné.

Fryšták si přeje novou silnici

Vedení Fryštáku ale chce, aby vznikla nová silnice, která by provoz dostala mimo zástavbu. Na příjezdu do města by vznikla kruhová křižovatka, z níž by se odbočovalo doprava. Nová cesta by se vyhnula zástavbě a pak se napojila na rozšířený příjezd k zahradě. Zaplatil by to kraj, město by si změnilo územní plán.

„Byl by to velký přínos,“ nepochybuje starosta Fryštáku Pavel Gálík. „V sobotu a v neděli jezdí přes sezonu přes náměstí ve Fryštáku stovky aut denně. Lidé z Olomouce, Ostravy a dalších míst ze severu najíždějí k Lešné odsud. Je to katastrofa.“

Po otevření dálnice přestane tolik aut jezdit přes náměstí Fryštáku. Přesunou se ale na okraj města, kde budou obtěžovat jiné obyvatele, dokud nevznikne kruhová křižovatka s novým odbočením.

S rozšířením silnice k Lešné by podle Doležela kraj mohl začít ve druhé polovině roku 2027, ovšem jen pokud příprava půjde dobře. Chtěl by stavět současně s tím, jak bude stát pokračovat s budováním dálnice z Fryštáku do Lípy, protože stávající cesta ji bude přemosťovat. Silničáři na tento úsek D49 ale ještě nemají stavební povolení.

Podle Doležela může být příjezd k Lešné od Fryštáku využívaný více ve chvíli, kdy bude postaven dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína. Tuto komfortnější cestu může využívat více řidičů než starší silnici přes Kostelec a Štípu. Část přivaděče postaví stát, část kraj. Součástí přivaděče je i obchvat zlínské Zálešné, který připravuje město.

Zlín plánuje záchytné parkoviště na příjezdu z Fryštáku: