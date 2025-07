To ostatně naznačil i šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, i když ani on přesnější termín nesdělil. „Dá se ale předpokládat, že letos se celá stavba D49, bohužel, nezprovozní. Na náklady to nemá prakticky žádný vliv,“ nastínil Mátl.

V obcích denně jezdí pod okny domů téměř deset tisíc aut. To obtěžuje jejich obyvatele otřesy, hlukem a prachem. Situace je navíc nebezpečná, protože přes cesty vedou jen přechody pro chodce bez světel.

I proto starostové napsali ministrovi dopravy Martinu Kupkovi a žádají ho, aby učinil kroky, které povedou k dokončení dálnice D49. A uvažují i o radikálnější akci: blokádě frekventované silnice, která vede přes centra obcí. Její formu a termín řeší.

„Jsem ochoten něco vymyslet, protože toto už není normální,“ zlobí se starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Forem protestu je několik. Některé vesnice přecházely celý den po přechodu. Na cestě se může stát prakticky cokoliv. Chceme, aby si někdo konečně uvědomil, o co tady jde,“ doplnil.

„Můžeme začít blokovat cestu tím, že na ni něco naskládáme nebo vysypeme kamion štěrku. Ať auta jezdí jinudy,“ poznamenal starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Chybí jen 200 metrů dálnice

Starostové upozorňují, že 17 kilometrů dálnice z Hulína do Fryštáku se staví už téměř 20 let. Základní kámen byl poklepán v roce 2008. Zprovozněných je zatím jen deset kilometrů do Holešova, přičemž zbývajících sedm je téměř hotových, ale nejezdí se po nich. Schází totiž již zmíněný sjezd z dálnice.

Ministerstvo dopravy nedávno na základě odvolání spolku Děti Země zrušilo stavební povolení na jedenáct stavebních objektů. Z nich je hlavní dvousetmetrový sjezd z dálnice na výpadovku do Zlína. ŘSD musí nejprve získat nové závazné stanovisko v řízení EIA (staré již propadlo), v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí, následně pak opět stavební povolení.

Starostové se děsí toho, že by to mohlo trvat i několik let.

„Postrádá to zdravý rozum, když je 98 procent dálnice hotových a zůstává zavřená,“ vadí Gálíkovi. „Měla být otevřená minulý rok na Vánoce, a bude to třeba až za další dva roky – jen kvůli tomu, že není dokončeno zhruba sto metrů.“

Přes náměstí ve Fryštáku ve dne projede auto zhruba každé čtyři sekundy. Děti tam cestu přecházejí, když jdou do školy. Město chce navíc opravit některé silnice, chodníky i náměstí samotné, ale potřebuje, aby se provoz na průtahu městem nejdříve zmírnil. To však dokáže udělat jen dálnice.

„Stav je velmi špatný, už je to neúnosné,“ posteskla si starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková, jež pod dopis Kupkovi také připojila podpis. „Dlouhodobě přes obec jezdí velké množství aut, která ohrožují naše občany. Dálnice je skoro dostavěná, ale nemůžeme po ní jezdit,“ zlobí se.

„Ptáme se, jak si to představují dál, proč to tak je, jestli se bude dálnice zprovozňovat, jestli bude zakonzervovaná, nebo se bude bourat,“ poznamenal Gálík. „My nic nevíme.“

„Každý se na někoho vymlouvá“

V dopise se rovněž uvádí, že frustrace mezi obyvateli roste a jsou hluboce znepokojení. Ministra žádají o aktivní kroky a minimalizaci dalších průtahů, které situaci zhoršují.

„Zároveň očekáváme, že ministerstvo dopravy bude hájit nejen zákonnost procesu, ale i elementární právo občanů žít v bezpečném, zdravém a důstojném prostředí,“ píše se na konci dopisu.

„Nesouhlasíme s tím, co se ve státě děje,“ zdůraznil Fiurášek. „Politici se vymlouvají na ekology a ekologové na to, že hájí zákon, a naše legislativa jim to všechno umožňuje. Každý se vymlouvá na někoho a nikdo neumí rozhodnout. Je to také černá díra na peníze,“ míní.

Starostové dopis odeslali v pondělí odpoledne, ministr by jim měl odpovědět.

„V tuzemském systému povolování a vytyčování staveb má veřejnost a vlastníci silnou roli. Má to své různé – i historické – důvody. Současný stav ale snad nikoho nemůže těšit,“ vzkázal mluvčí resortu František Jemelka. „V posledních letech se tedy snažíme povolovací procesy co nejvíce urychlit a zjednodušit. Věříme, že efekty provedených změn se již brzy začnou projevovat a ke znatelnému zkracování povolovacích procesů bude docházet,“ doplnil.

Upozornil ale, že ministr dopravy do povolovacího řízení nezasahuje. Pokud jde o případnou blokádu silnice, sdělil, že na protest v zákonných mantinelech má právo každý.

