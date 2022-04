Soud zamítl žaloby proti D49 z Hulína do Fryštáku, stavba může pokračovat

Silničáři i řidiči si tak mohou oddechnout a dálnice D49 z Hulína do Fryštáku se bude dál stavět.

„Žaloby byly zamítnuty,“ potvrdil Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, který ve sporu rozhodoval. Další podrobnosti zatím nesdělil. Soud mohl povolení zrušit, čímž by se výstavba důležité cesty zastavila a pokračovala by ve velmi mlhavém časovém horizontu.

Taková situace nastala už v roce 2011, kdy měli silničáři platné povolení, které ale soud po žalobách aktivistů kvůli formálním pochybením zrušil.

„Jsme rádi, že můžeme pokračovat v započaté činnosti. Kdyby bylo rozhodnutí v náš neprospěch, bylo by velmi nepříjemné práce přerušovat a celé dílo sanovat,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Očekával jsem, že to tak dopadne. Kdybych nebyl optimista, tak to nemůžu dělat. Musím ale přiznat, že jsem poslední týden špatně spal,“ glosoval.

Silničáři tak mohou pokračovat ve stavbě zhruba 17 kilometrů dlouhého úseku dálnice. Zatím dělají především zemní práce: mají kompletně shrnutou ornici, vymýcené křoviny a stromy, provádí sanaci podloží tam, kde je to potřeba, a zakládají mosty.

„Za tři měsíce bude vidět velký pokrok,“ věří Chudárek. A pokud všechno půjde dobře, za tři roky bude dálnice z Hulína do Fryštáku hotová.

Ovšem jisté to není, ekologičtí aktivisté totiž ihned po středečním rozhodnutí pražského městského soudu řekli, že podají proti zamítnutí žaloby kasační stížnost. Tou se bude zabývat Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně, který může stavební povolení zrušit, nebo případ vrátit k novému projednání pražskému městskému soudu. „Máme z toho obavy, proto ještě úplně nejásáme,“ poznamenal Chudárek.

Obavy jsou namístě, protože NSS před časem zastavil výstavbu první etapy obchvatu Frýdku-Místku, který měl být zprovozněn už letos v červnu. V případě chybějícího úseku D1 u Přerova zase rozhodl o zrušení rozsudku, který zamítal námitky ekologických organizací proti územnímu rozhodnutí.

S neúspěchem Děti Země počítaly

„Počítali jsme s tím, že městský soud žalobu zamítne. Učinil tak zřejmě proto, že jde o prioritní dálnici (D49). Proto nám nezbývá nic jiného než podat kasační stížnost proti rozsudku,“ přiblížil předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik. Kasační stížnost musejí spolky podat do 14 dní od doručení rozsudku.

„U Nejvyššího správního soudu je šance na úspěch podstatně vyšší, protože se nemůže rozhodovat v rozporu s platnou judikaturou,“ řekl Patrik. „Doufám, že tam uspějeme,“ dodal.

Děti Země namítaly u pražského městského soudu v devíti žalobních bodech například nezákonnost obsahu tří závazných stanovisek: nesplnění všech podmínek územního rozhodnutí, neřešení nadlimitních intenzit hluku v blízkých domech a nízkou ochranu krajinného rázu. Žádaly také o soudní přezkoumání závazného stanoviska řízení EIA z roku 2016. Posuzují se v něm dopady stavby na životní prostředí a jeho součástí tenkrát nebylo projednání s veřejností.

Děti Země tvrdily, že zákon, podle něhož se EIA řeší, není v souladu s českou ústavou a evropskou směrnicí, protože jeho novela loni zrušila pětiletou platnost závěrů EIA. Teď je platnost časově neomezená. Podle Chudárka byly ale připomínky neopodstatněné, nebo se s nimi ministerstvo dopravy vypořádalo v rámci stavebního povolení.

Stavba v minulosti vázla i kvůli křečkovi

„Jde o odpor pár jedinců, kteří si řekli, že dálnice nebude hotová, a to bez ohledu na lidi v okolních městech a obcích, na motoristy a rozvoj Zlínského kraje,“ míní Chudárek.

Pro ekology jde v případě dálnice D49 o druhý neúspěch v krátké době. Spolek Egeria kromě žaloby požadoval u pražského soudu i vydání předběžného opatření, kterým by se práce okamžitě musely zastavit. Soud to však před měsícem odmítl. Ve středu totéž učinil s žalobami.

„Snad konečně zvítězil zdravý rozum. Dálnice vázla kvůli pár lidem. Je až neuvěřitelné, že se jim to dařilo tak dlouho,“ podivil se zlínský motorista Petr Nováček.

Po silnici, která vyjde na šest miliard korun, se mělo dávno jezdit. Její příprava se už dříve zdržovala také kvůli nedostatku peněz nebo chráněnému křečkovi polnímu, jehož budou muset silničáři přestěhovat na nové místo. Dálnice D49 má ulevit městům a obcím v okolí od dopravní zátěže a po jejím kompletním dokončení zlepšit spojení se sousedním Slovenskem.