Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jim loni slibovalo, že sedm kilometrů dlouhý úsek z Holešova do Fryštáku zprovozní do poloviny letošního roku. To se ale nestalo a další výhled je značně nejistý.

Ministerstvo dopravy totiž na základě odvolání ekologického spolku Děti Země zrušilo stavební povolení na 11 stavebních objektů, z nichž je nejdůležitější 200 metrů dlouhý provizorní sjezd z dálnice na hlavní cestu do Zlína. Bez něho není možné dálnici, po níž se jezdí zatím jen do Holešova, otevřít až do Fryštáku, ačkoliv je jinak prakticky hotová.

„Je to velmi nepříznivá zpráva. Posune se to minimálně o rok až dva,“ odhadla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Jinak nevím, co bych řekla k tomu, že je něco takového v našem státě vůbec možné. Spolky využívají možnosti, které jim dává náš právní systém. To celou stavbu prodražuje a daňové poplatníky stojí další peníze,“ doplnila.

Po stávající cestě z Holešova do Fryštáku jezdí tisíce aut denně, v dopravních špičkách bývá riskantní ji přecházet nebo na ni vyjíždět autem z vedlejší silnice.

„Tady veškerá slušnost končí. Názorně vidíme, jak funguje náš stát. Je to jeho chyba. Pokud si za 20 let nedokáže povolit cestu, považuji to za něco neuvěřitelného,“ míní starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Asi si jako starostové začneme stěžovat. Otázka ale je, jestli nám to k něčemu pomůže.“

Právě před Martinicemi je sjezd z konce dosud otevřeného úseku dálnice, doprava je tak v obci velmi hustá. „Dopravní zátěž je obrovská a stává se tady i hodně dopravních nehod,“ upozornil Fiurášek.

Silničáři musejí projít procesem EIA

ŘSD na základě rozhodnutí ministerstva dopravy musí dálnici nechat projít řízením EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Pak si bude muset vyřídit nové stavební povolení na 11 objektů. Do obou řízení budou moci vnášet připomínky ekologické spolky a odvolávat se proti vydaným rozhodnutím. Také proto ŘSD dnes nedokáže říci, kdy dálnici otevře.

„Čteme si rozhodnutí ministerstva dopravy a stanovujeme další nejkratší možnou cestu k otevření dálnice. To, že dálnice pojede, je jasné, je jen otázka kdy,“ nastínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Konkrétnější není v odhadech otevření ani ministerstvo dopravy.

„Samozřejmě se jedná o komplikaci. Nicméně ministerstvu nepřísluší spekulovat, jak dlouho bude nyní probíhat zpracování dokumentace EIA, její následné projednání ministerstvem životního prostředí i vydání samotného stavebního povolení ze strany DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad v Praze),“ reagoval mluvčí resortu František Jemelka.

Předseda Dětí Země Miroslav Patrik se znalostí problematiky odhaduje, že řízení EIA může trvat rok, možná déle. Vyřízení stavebního povolení pak dalšího půl roku.

„Myslím si, že nejdříve na konci příštího roku by mohli dálnici zprovoznit, pokud však bude ŘSD aktivní,“ domnívá se Patrik.

Pokud se budou řízení komplikovat, může se získávání potřebných dokumentů protáhnout i na několik let.

Podle Patrika silničáři zaspali, protože si nechali propadnout závěry řízení EIA z roku 2016. Platnost měly pět let, během kterých mohli získat všechna potřebná povolení. „Jelikož však pro ŘSD dálnice D49 nebyla prioritou, tak EIA propadla,“ tvrdí Patrik.

Proti povolení na 11 objektů, mezi kterými jsou i protihlukové stěny v Horním Lapači, Fryštáku či Třeběticích, podaly Děti Země odvolání minulý rok. Ministerstvo dopravy ho odmítlo s tím, že spolek není účastníkem řízení. Ten se však obrátil na Městský soud v Praze, který verdikt ministerstva zrušil.

Silničáři proti tomu podali kasační stíženost, s níž ale neuspěli. Ministerstvo tak bylo vázáno rozhodnutím soudů a nemohlo postupovat jinak.

Děti Země souhlasí se rozhodnutím soudu

„Závazný právní názor soudu lze zjednodušit tak, že pokud nebyly u prioritních dopravních záměrů povoleny všechny stavební objekty potřebné pro jeho realizaci, je třeba opatřit nové závazné stanovisko EIA ohledně celé stavby, nikoliv jen pro dosud nepovolené stavební objekty,“ předestřel Jemelka.

Řízení EIA se týkalo celé dálnice, a tudíž z ní podle soudu nelze zmíněné objekty vyjmout a posuzovat je odděleně, tedy bez účasti spolků. Děti Země s postupem souhlasí.

„V odvolání proti povolení 11 objektů, z nichž čtyři jsou již od prosince 2024 v provozu, jsme upozornili, že úřady povolily nejméně 29 objektů na dálnici D49 bez zákonné účasti spolků, aniž došlo k novému posouzení vlivů dálnice na životní prostředí,“ nastínil Patrik. „Takže je nutné získat nové závazné stanovisko EIA, jak také upozorňují rozsudky správních soudů,“ dodal.