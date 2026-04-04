Silničáři před koncem roku 2024 zprovoznili devět kilometrů dlouhý úsek z Hulína do Holešova. Pak si však po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu museli vyřizovat nové stavební povolení. To způsobilo zdržení téměř rok a půl. „Práce začnou hned po Velikonocích,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Silničáři už dříve vyhlašovali, že dokončovací práce jim zaberou přibližně jen měsíc. To by mělo platit. Podle Rýdla se má celá dálnice, která měří přibližně 17 kilometrů, otevřít do konce května, nejpozději na začátku června.
„V průběhu stavby termín upřesníme,“ poznamenal. Dálnice už se buduje téměř dvacet let, důvodem jsou spory silničářů s ekologickými aktivisty, kteří většinu kroků právně napadají.
Když Dopravní a energetický stavební úřad vydal v březnu na dostavbu povolení, udělal proto jednu nečekanou věc. Podaná odvolání nemají odkladný účinek, takže silničářům nic nebrání ve výstavbě. Odůvodnil to veřejným zájmem a tím, že dálnice je téměř hotová.
„Jde o důkaz, že když státní moci dojdou argumenty, tak ze zoufalství použije takový právní faul. Děti Země se touto právničinou zabývat detailně nebudou,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.
Jinak podle něho povolení neobsahuje nic výjimečného, spolek i tak pošle odvolání. „Odvolání plánujeme zaslat v zákonné lhůtě,“ sdělil Patrik. „Máme nyní jiné priority, například účast v opakovaném procesu EIA pro nový průtah přes Třebíč.“
Patrik si myslí, že silničáři tentokrát termín zprovoznění dodrží, když dokázali stavební úřad „zlomit“. Okolní obce to naopak uvítají, protože v nich ubude aut.
„Vyvedeme transitní i příměstský provoz mimo zastavěná sídla. Dálnice je navíc čtyřikrát až pětkrát bezpečnější než jakákoliv komunikace nižší třídy,“ shrnul Rýdl.