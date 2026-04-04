Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Milan Libiger
  9:00
Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200 metrů. Po mnoha letech průtahů se tak řidiči konečně dočkají napojení Zlína na dálniční síť ze severního směru.
Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024) | foto: Jan Salač, MAFRA

Dálnice D49 u Holešova. Nedokončený úsek v blízkosti obcí Horní Lapač –...
Silničáři před koncem roku 2024 zprovoznili devět kilometrů dlouhý úsek z Hulína do Holešova. Pak si však po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu museli vyřizovat nové stavební povolení. To způsobilo zdržení téměř rok a půl. „Práce začnou hned po Velikonocích,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Silničáři už dříve vyhlašovali, že dokončovací práce jim zaberou přibližně jen měsíc. To by mělo platit. Podle Rýdla se má celá dálnice, která měří přibližně 17 kilometrů, otevřít do konce května, nejpozději na začátku června.

Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

„V průběhu stavby termín upřesníme,“ poznamenal. Dálnice už se buduje téměř dvacet let, důvodem jsou spory silničářů s ekologickými aktivisty, kteří většinu kroků právně napadají.

Když Dopravní a energetický stavební úřad vydal v březnu na dostavbu povolení, udělal proto jednu nečekanou věc. Podaná odvolání nemají odkladný účinek, takže silničářům nic nebrání ve výstavbě. Odůvodnil to veřejným zájmem a tím, že dálnice je téměř hotová.

D49 Hulín – Fryšták, stavba 4901

„Jde o důkaz, že když státní moci dojdou argumenty, tak ze zoufalství použije takový právní faul. Děti Země se touto právničinou zabývat detailně nebudou,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Jinak podle něho povolení neobsahuje nic výjimečného, spolek i tak pošle odvolání. „Odvolání plánujeme zaslat v zákonné lhůtě,“ sdělil Patrik. „Máme nyní jiné priority, například účast v opakovaném procesu EIA pro nový průtah přes Třebíč.“

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

Patrik si myslí, že silničáři tentokrát termín zprovoznění dodrží, když dokázali stavební úřad „zlomit“. Okolní obce to naopak uvítají, protože v nich ubude aut.

„Vyvedeme transitní i příměstský provoz mimo zastavěná sídla. Dálnice je navíc čtyřikrát až pětkrát bezpečnější než jakákoliv komunikace nižší třídy,“ shrnul Rýdl.

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie ho nařídila upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

KVÍZ: Co víte o Baťovi a ševcovském řemesle? Otestujte se a vyhrajte

Tomáš Baťa

Před 150 lety 3. dubna 1876 se narodil nejslavnější zlínský rodák a světově úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Když se svými sourozenci zakládal proslulou firmu, neměl Zlín ani tři tisíce obyvatel. Když...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

4. dubna 2026

Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V nejvyšší soutěži debutoval dva měsíce před 27. narozeninami. Mezitím si na tři roky odskočil do Polska a na Slovensko. I proto si zlínský útočník Tomáš Poznar (37) považuje, když v minulém zápase...

4. dubna 2026  7:10

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Jak Baťa dobyl svět. Hledal neprošlapané cesty, nezdary ho neodradily

Premium
Tomáš Baťa

Baťa je fenomén, který změnil svět. Bez nadsázky. Stačí zajít do obchodu, podívat se na internet. Všude narazíte na ceny končící devítkou. Tento marketingový psychologický efekt se rozšířil po celém...

3. dubna 2026

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

2. dubna 2026  19:36,  aktualizováno  21:12

Do Zoo Zlín o Velikonocích? Nejlépe veřejnou dopravou, parkoviště se opravuje

Vizualizace upravených parkovacích prostor u zoo Zlín (duben 2026)

O velikonočních prázdninách zažívá zlínská zoo každoročně velký nápor návštěvníků. Letos se jim může hodně zkomplikovat příjezd kvůli opravě jednoho z velkokapacitních záchytných parkovišť. Vedení...

2. dubna 2026  15:45

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Na podzim mu chtěli uspořádat oficiální rozlučku s jeho kariérou u hokejových Beranů. Ještě si však musí počkat. Bedřich Köhler se v půlce sezony vrátil z hokejového vejminku v druholigovém Uherském...

2. dubna 2026  12:52

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

2. dubna 2026  12:45

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Scénář, který si hokejoví fanoušci na Vysočině i na Valašsku přáli. Ve finále Maxa ligy se proti sobě po roce znovu postaví Jihlava a Zlín. Zatímco svěřenci Viktora Ujčíka prošli do boje o...

2. dubna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.