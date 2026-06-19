Soud dal dnes za pravdu spolku, protože podle něho samotná dálnice není naléhavý veřejný zájem, kterým úřad argumentoval. Dopad na provoz na D49 by to však mít nemělo. Alespoň prozatím.
„Stále držíme všechny potřebné dokumenty v právní moci, takže může po dálnici proudit provoz,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
„Soud zrušil jen procesní krok, který nemá a nemůže mít za účinek přerušení provozu na dálnici. Jinými slovy: jezdíme a jezdit budeme,“ tvrdí.
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Podle ředitele DESÚ Martina Kozáka to ale zdaleka tak jednoznačné není. „Rozsudek analyzujeme a zvažujeme další právní kroky. Nicméně platí, že rozhodnutí o předčasném užívání stavby je v právní moci. Dálnice může být užívaná,“ zmínil Kozák.
Současně však nevyloučil, že by se dálnice v budoucnu kvůli nějakým právním krokům uzavřela. „To samozřejmě vyloučit nemohu,“ sdělil.
Pokud by DESÚ odkladný účinek odvolání přiznal, povolení by nenabylo právní moci, což by znamenalo, že by se dokončení a otevření dálnice odložilo zřejmě o měsíce.
Dopad na užívání cesty není jasný
Silničáři přitom řidičům slibovali, že ji do poloviny letošního roku po téměř dvaceti letech dokončí a dají do užívání.
Když úřad nepřiznal odvolání odkladný účinek, povolení sice nenabylo právní moci, ale získalo předběžnou vykonavatelnost, což stačilo k dostavbě dálnice. Po rozhodnutí soudu o ni však přijde.
Jaký to bude mít dopad na užívání dálnice, nechce Kozák předjímat s tím, že rozhodnutí o předčasném užívání je samostatné. Úřad mezitím poslal spis ministerstvu dopravy.
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„Spis jsme předali na ministerstvo dopravy, protože skutečnost, že jsme vyloučili odkladný účinek, neznamená, že neproběhne odvolací řízení,“ sdělil Kozák.
Jaké další kroky udělá DESÚ, nechtěl přiblížit. „Jde o věc z dnešního rána, takže asi nelze očekávat, že bychom již učinili veškerá rozhodnutí o dalším postupu,“ nastínil Kozák.
DESÚ odkladný účinek odvolání nepřiznal, protože podle něho převládal ve věci veřejný zájem. Dálnice byla hotová a tisíce aut denně jezdily přes sousední obce, kterým se po jejím otevření ulevilo. Podle olomoucké pobočky ostravského krajského soudu to ale neposoudil a neodůvodnil správně.
„Vyloučení odkladného účinku je zcela výjimečným procesním postupem, přičemž způsob, jakým jeho použití vymezil a odůvodnil Dopravní a energetický stavební úřad, zákonné podmínky nesplňuje,“ vysvětlil mluvčí ostravského krajského soudu Igor Krajdl.
„To, jestli lze dálnici užívat dál, musí posoudit správní orgán podle aktuálního stavu správních řízení,“ vzkázal.
V odůvodnění rozsudku je mimo jiné uvedeno, že DESÚ „neuvedl konkrétní důvody, které by svědčily o naléhavosti, tj. o nutnosti okamžité pozornosti či snad dokonce o přímém a aktuálním ohrožení veřejného zájmu.“
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Dále zmínil, že úřad nesdělil, kterým silnicím má dálnice ulevit, kolik po nich dnes jezdí aut a o kolik by se jejich počet mohl snížit. Upozornil i na to, že odvolání je možné podle zákona o liniových stavbách, jímž se dálnice povolují.
„Zjevně stavba dálnice v obecné rovině není v očích zákonodárce natolik naléhavá,“ píše se v odůvodnění soudu.
Podle Krajdla je dálnice sice hotová, ale jde o běžné stavební řízení, byť se táhne velmi dlouho. Navíc opodál vede cesta, kterou řidiči využívají.
Úřad zvažuje kasační stížnost
„Je otázkou, zda by podrobnější a pečlivější odůvodnění, vedlo k odkladnému účinku či nikoliv,“ naznačil Krajdl.
Naléhavý veřejný zájem by mohl nastat, když by vedle dálnice neexistovala alternativní trasa, což pro tento případ neplatí. „Využití tohoto institutu bylo z naší strany nestandardní. Je to zatím jediný případ, kdy jsme tak učinili. Mohli jsme proto jen obtížně předpokládat, jaké argumenty by soudy považovaly za dostatečné,“ předestřel Kozák.
Verdikt soudu nabude právní moci v okamžiku, kdy si ho účastníci řízení převezmou v datové schránce. To by měla být otázka několika dní. Úřad proti němu může podat kasační stížnost, což podle Kozáka zvažuje.
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17. června 2026