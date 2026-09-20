„Minulý pátek jsem jel asi 40 minut. Kolona začala u sokolovny, odkud se posunovala jenom velmi pomalu. Prakticky pořád jsem jel na ‚jedničku‘. Nedalo se nic jiného dělat,“ postěžoval si zlínský řidič Petr Lomnický.
A není jediný, stížnosti motoristů se objevují opakovaně i na sociálních sítích. Situace se ještě zhoršila po skončení letních prázdnin.
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Příprava přivaděčů dálnice D49 do Zlína jde velmi pomalu kvůli sporům s ekology
„Dálnice už je za humny, ale smysluplného napojení na krajské město se většina řidičů středního věku nedožije,“ glosoval situaci Michal Zelinka.
Důvodem kolon je fakt, že velká část zlínských řidičů už nejezdí do Otrokovic na dálnici D55, ale do Fryštáku na D49. A současná dvoupruhová cesta ze Zlína to kapacitně nezvládá, na což už někteří šoféři reagují.
„Na Fryšták na dálnici už nejezdím. Samá kolona,“ sdělil Martin Zemánek.
Trpí také cestující městskou dopravou
A nespokojení nejsou jenom řidiči, ale také cestující městskou hromadnou dopravou, jejíž linky jezdí do Štípy a Kostelce později, než by měly.
„Situace se projevuje tvorbou kolon a zpožděními. Odpolední zpoždění jsou zhruba 25 minut. Kolony se táhnou mnohdy už od městského divadla,“ potvrdil mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.
Nespokojené ohlasy se dostávají i k vedení města, které se podle radního pro dopravu Václava Kováře snaží situaci řešit. Konkrétně úpravou semaforů na křižovatce, kde se z výpadovky na Fryšták odbočuje do Kostelce a Štípy. A to tak, aby dokázaly lépe reagovat na aktuální dopravní situaci a například dát delší zelenou směru od Zlína, pokud na něm bude dlouhá fronta aut.
„Na této křižovatce probíhalo už několik změn nastavení semaforů, ale nejde to udělat optimálně, protože je zastaralá,“ sdělil Kovář.
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Odpor spolků proti D49 nechápu, nejde jim o ekologii. Šéf ŘSD nejen o stavbách dálnic
Město proto poptává technické řešení po společnosti Cross, která upravuje křižovatky a jejich řízení ve Zlíně. Tato mezi nimi není, protože se bude přestavovat v souvislosti s plánovanou výstavbou dálničního přivaděče z Fryštáku.
„Zásadní pro nás je, abychom byli schopni lépe zanalyzovat množství aut, které před křižovatkou stojí,“ sdělil k možným úpravám semaforu Kovář.„Chceme udělat takové změny, abychom kolony zmenšili a v ideálním případě, aby nebyly vůbec. Věřím, že by to mohlo výrazně pomoci,“ doufá.
Řešením je dálniční přivaděč
Úprava semaforů bude jen dočasným řešením, které by mohlo eliminovat největší problémy, na něž doplácejí také obyvatelé Sokolské ulice, jíž kolony projíždějí. Vyřešit je může dálniční přivaděč, na jehož různých částech pracuje město, kraj i stát. A příprava jim jde pomaleji, než jsou jejich představy. Většinou kvůli připomínkám lidí z okolí či ekologů.
„Doprava se vyvíjí tak, jak jsme si mysleli. Je vidět, že je zvýšená,“ poznamenal k současné situaci šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
„Před pár dny jsem jel krokem směrem na Fryšták od Vysoké Meze. Tak to prostě je. A bude to tak, dokud se neudělá komfortnější čtyřpruhová komunikace do Zlína. Může to trvat i čtyři roky,“ odhadl.
Silničáři postaví část přivaděče z Fryštáku po křižovatku do Kostelce a Štípy, bude mít tři pruhy: dva ve směru ze Zlína, jeden opačný. Několik měsíců už čekají na územní rozhodnutí.
Navazovat bude krajská, čtyřproudová část přivaděče, která povede až po Burešov. Kraj chce letos zažádat o stavební povolení a příští rok by mohl začít stavět, pokud nenastanou komplikace. Na tento úsek naváže dvoupruhový obchvat Zálešné, kde se řeší odvolání proti územnímu rozhodnutí.
Na krajskou část a obchvat slíbil stát poslat skoro 800 milionů korun. Ovšem jen v případě, že se začnou stavět v letech 2027 až 2029.
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Čekali úlevu a teď je to i změřeno. Novým úsekem D49 jezdí 12 tisíc aut denně
Další pozitivní vliv na dopravu ve Zlíně má mít pokračování dálnice D49 z Fryštáku do Lípy, což bude vlastně obchvat krajského města. Auta se budou moci po dobré silnici úplně vyhnout Zlínu. Také tady silničáři čekají na územní rozhodnutí.
Otevření dálnice D49 naopak ulevilo lidem z Fryštáku, Horního Lapače a Martinic, přes které už jezdí výrazně méně aut než dříve, kdy tam bylo riskantní ve špičkách přecházet silnici.
Podle prázdninového sčítání dopravy projede po D49 kolem 12 tisíc aut denně. V úseku z Hulína do Holešova, když nebylo v provozu její pokračování do Fryštáku, to bylo necelých osm tisíc aut.
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