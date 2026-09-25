Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku

Další řešení má nastat do konce října, kdy bude křižovatka modernizovaná stejně jako ostatní křižovatky ve Zlíně. Budou mezi sebou komunikovat a umožní delší zelenou ze směrů, kde se tvoří kolony.
Teď semafor funguje tak, že vidí pouze první auta u křižovatky, ale další už neregistruje. To se díky moderním technologiím změní.
„Semafor už nebude mít informace, že přijelo jen jedno auto, ale bude mít informace od ostatních semaforů, že auta míří do této větve křižovatky. Pak bude moci operativně reagovat a prodloužit interval zelené při výjezdu z města,“ přiblížil radní pro dopravu Václav Kovář.
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Kvůli chybějícímu napojení na dálnici D49 jedou řidiči ze Zlína v koloně krokem
„Slibujeme si od toho výrazné zlepšení průjezdnosti v době špiček a zkrácení kolon. Ideální by bylo, kdyby už žádné kolony nebyly,“ doplnil.
Radnice modernizuje přes 40 důležitých křižovatek, aby se zlepšil průjezd městem. Tato původně do systému zahrnuta nebyla, protože mezi Fryštákem a Zlínem má v horizontu několika let vzniknout v trase stávající cesty dálniční přivaděč.
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Vzhledem k těmto plánům se nebudou dělat stavební úpravy křižovatky, přestože by přidání odbočovacího pruhu mohlo pomoci. „Větší investice do silnice nedávají smysl,“ je přesvědčený Kovář.
„Z jedné strany je příkrý svah, takže by se musela vybudovat velká zídka. Z druhé strany je potok, který by se musel zatrubnit. To by znamenalo poměrně vysoké náklady a šlo by jen o dočasné řešení. Navíc silnice patří Zlínskému kraji,“ předestřel.
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Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert
Při výjezdu z města se v odpoledních špičkách táhnou od křižovatky do Kostelce a Štípy kolony až téměř do centra Zlína. Řidiči v nich stráví i půl hodiny. Zpoždění nabírají vozy městské hromadné dopravy a linkové autobusy. Dálnice do Fryštáku byla otevřená v červnu, načež se situace zhoršila.