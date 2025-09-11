Lidé v obou obcích budou opět přecházet přes cestu tam a zpátky, aby auta nemohla projet. Už minule je sice v pravidelných intervalech pouštěli, ale na místě se tak dají čekat kolony a řidiči by se mu měli vyhnout.
„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“
Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy
„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.
Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.
Přitom úsek z Holešova do Fryštáku už je komplet hotový a chybí dokončit posledních 200 metrů nájezdu z dálnice na Zlín. To se nedaří kvůli opakovaným připomínkám a žalobám od ekologických organizací.
„Bez přivaděče není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva
Blokádě nezabránil ani ministr dopravy Martina Kupka, který v pondělí 8. září přijel do Martinic a diskutoval s místními. „Úplně chápu vaši naštvanost. Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih,“ řekl lidem Kupka, který podle svých slov jako ministr žádnou jinou stavbou nestrávil tolik času.
„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil ministr. „Ale chápu, že takových politiků už bylo, kteří vám to slibovali,“ dodal.
Pokud by to nevyšlo, je reálnou variantou omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.