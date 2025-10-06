Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Milan Libiger
  15:53
Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila tranzitní, tedy hlavně kamionová doprava. Kvůli řešení potíží se zúčastnili jednání krajského dopravního výboru, z něhož vyplynula možnost opatření pouze na zpomalení dopravy.
„Mohlo by jít například o úpravy na přechodech pro chodce. S tranzitem samotným nic udělat nelze, řešením by bylo alespoň dobudovat dálnici D49 minimálně do Lípy,“ shrnul předseda výboru a opoziční krajský zastupitel Stanislav Blaha (ODS). „Primárním cílem je nyní zvýšení bezpečnosti dopravy.“

Výbor se dohodl na tom, že si kraj v obcích nejprve sečte dopravu a pokusí se rozlišit, jaká část je z ní tranzitní. Měření si však už udělaly Horní Lapač a Fryšták, po cestách přes ně denně projede přibližně 10 tisíc, místy až 13 tisíc aut.

Z toho tvoří tranzit asi jen pět procent. Provoz se tam zvýšil poté, co se loni otevřela první část dálnice D49 z Hulína do Holešova.

Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

„Tranzitní doprava není takový problém. Jde hlavně o to, že se v obcích jezdí rychle,“ domnívá se náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).

Upozornění před přechodem nestačí

Podle něho by si kraj nemusel objednávat nové měření, když je mají obce, aby se ušetřil čas. Upozornil i na to, že na dálnici D49 v Hulíně by neměla vjíždět nákladní auta, která váží více než 7,5 tuny. Upozorňuje na to dopravní značka, která je posílá na objízdnou trasu směrem na Otrokovice a Zlín.

„Může se stát, že na dálnici nějaký kamion vjede, policie by to měla namátkově kontrolovat. Tranzit ale jede hlavně po dálnici na Otrokovice,“ míní Doležel.

Kraj už nastříkal před přechody pro chodce v Horním Lapači výstražné upozornění POZOR DĚTI, hodlá to udělat rovněž v sousedních Martinicích. Zvažuje s policií další opatření na zbrzdění řidičů a zvýšení bezpečnosti.

Starostové chtějí zákazové značky

Starostové však chtějí víc. „Ideální by byla zákazová značka, že k nám do obce nemůžou kamiony vjíždět. Kdyby dálnice nebyla částečně otevřená, tolik aut by přes nás nejezdilo,“ nepochybuje starosta Martinic Pavel Fiurášek.

Zákaz by měl podle něho být na dálnici v Hulíně a pak na sjezdu z ní k Holešovu. Upozornil i na to, že ve stavebním povolení na dálnici je uvedeno, že dokud nebude zprovozněný úsek D49 až do Lípy, na úseku do Fryštáku je na ní nezbytné omezit tranzitní dopravu.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Fiurášek zorganizoval už dvě protestní akce na blokování přechodů v obci, aby na problém s nedostavěnou dálnicí upozornil. V Martinicích také diskutoval ministr dopravy Martin Kupka. „Ideální řešení by byla dopravní značka. Auta to tady navádí na základě navigace. Je to nejkratší trasa na Slovensko,“ souhlasí starostka sousedního Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Kamiony způsobují otřesy

Přestože kamionové dopravy není tolik, je hlučná a způsobuje otřesy. Někteří lidé mají podle starostů popraskané domy. Horní Lapač chce i proto instalovat u hlavní cesty měřicí radary, které by mohly řidiče zbrzdit. O případném umístění zákazové dopravní značky by rozhodovalo ministerstvo dopravy.

Podle starosty Fryštáku Pavla Gálíka se nepodaří dopravu zmírnit do doby otevření dálnice do Fryštáku, což by mělo být v první polovině příštího roku. Silničáři si aktuálně vyřizují nové povolení na sjezd z dálnice.

Starostům došla trpělivost. Kvůli nedokončené dálnici zablokujeme cestu, varují

Až se dálnice zprovozní, nastane však jiný, možná ještě závažnější problém. Část dopravy z dálnice se bude vracet do Fryštáku, protože bude mířit přes Lukov a Vizovice směrem na Vsetín a na Slovensko. „Horní Lapač a Martinice zůstanou stranou, nás se to ale dotkne,“ řekl Gálík. „Měli bychom uvažovat, co s tím, než se to stane.“

Podle něho by to mohla vyřešit zákazová značka pro kamiony. Podle Doležela přichází v úvahu, že by se objevila u kruhového objezdu, na který se bude z dálnice sjíždět, aby kamiony nemohly zpět do Fryštáku, kde by odbočily do Lukova. „Přemýšlíme o tom, že bychom je tam nepustili. Tím bychom ale způsobili problém jinde,“ naznačil Doležel. „Musíme to vymyslet.“

Úsekové měření na Lukově

Pokud by kamiony nemohly jezdit přes Fryšták, jezdily by přes Zlín. A protože by je tam omezil podjezd pod železnicí, zbývala by jim trasa přes sídliště Jižní Svahy, kde žije 25 tisíc lidí.

Dopravní značku na sjezdu z dálnice u Fryštáku by uvítali i v sousedním Lukově, jemuž od velkého množství aut jinak pomůže jenom pokračování dálnice D49 do Lípy. To však ještě nemá ani stavební povolení.

„Teď je to spíše o rychlosti, proto chystáme úsekové měření, i když nemůžeme vybírat pokuty. Řešíme to se zlínským magistrátem,“ upozornil starosta Michal Teplý. „Přes padesát procent aut překračuje povolenou rychlost,“ dodal.

Protesty v Martinicích na Kroměřížsku:

11. září 2025
Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

