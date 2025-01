Nové úseky D49 a D55 pomohly v obcích snížit dopravní zátěž, chválí starostové

V provozu jsou necelý měsíc, z toho dva týdny ovlivnily vánoční svátky a silvestr. Přesto začíná být zřejmé, že nové dálniční úseky D55 a D49 plní svůj účel. Odvádějí dopravu z center měst a obcí.

„Když byly svátky, byl provoz velmi slabý, ale bylo to těžké objektivně hodnotit. Teď vidím, že je intenzita dopravy vyšší, ale i tak si myslím, že k jejímu úbytku došlo,“ zhodnotila starostka Babic Martina Horňáková vliv D55. „Nedokážu říci, kolik je to v procentech, některé kamiony tady jezdí stále. Ale mohli bychom být spokojení,“ doplnila.

Přes obec projíždělo přes 15 tisíc aut denně včetně nákladních. Přejít cestu tam býval problém.

„Doprava je v našem městě během krátké doby, co dálnice funguje, plynulá. To vždy nebývalo. Například ráno, když rodiče vozili děti do školy, se místy brzdila. Dálnice nám prospěla,“ je přesvědčený starosta Starého Města Martin Zábranský.

„Je to zatím krátce, nicméně to určité zlepšení dopravní situace přineslo,“ souhlasí starosta nedalekých Kunovic Pavel Vardan.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve druhé půlce loňského prosince pustilo do provozu přes dvacet kilometrů dálnice D55 z Babic do Moravského Písku a Bzence a necelých deset kilometrů D49 z Hulína do Holešova. V obou místech byla situace podobná: doprava příliš zatěžovala obce a města, přes něž vedou hlavní přetížené silniční tahy.

„Nově otevřená dálnice D55 přinese velkou úlevu nejen Uherskému Hradišti, ale také řadě dalších obcí na Uherskohradišťsku. A navíc i rychlejší spojení do Rakouska, Polska a na Slovensko,“ nepochybuje starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Čeká se na prodloužení D49 do Fryštáku

Podobné je to i v případě D49. „Nechceme být příliš velcí optimisté, ale dopravní situace je lepší. Přes město jezdí méně aut,“ všiml si starosta Holešova Milan Fritz.

Silničáři chtěli v prosinci zprovoznit celý úsek D49 až do Fryštáku, ale kvůli potížím se stavebními povoleními, která napadají ekologičtí aktivisté, otevřeli jenom část do Holešova.

Řidiči podle Fritze využívají dálnici, když přijíždějí do Holešova od Hulína i Přerova. A také v opačném směru. „Místní lidé se učí jezdit po dálnici, i když to ještě nemají zažité,“ podotkl.

V Hulíně říkají, že efekt dálnice ještě příliš patrný není.

„Uvidíme, možná je na to příliš brzy. Navíc si myslíme, že se to víc projeví až ve chvíli, kdy bude zprovozněna dálnice do Fryštáku,“ uvažuje starosta Jaromír Žůrek. „Pak řidiči, kteří pojedou do Zlína, nebudou mít důvod jezdit přes Hulín, ale pojedou po dálnici,“ předpokládá.

„Věřím, že se doprava bude postupně odklánět mimo obec,“ přeje si Kamil Zapletal, starosta Třebětic, které leží mezi Hulínem a Holešovem.

Silničáři chtějí úsek D49 do Fryštáku otevřít do konce první poloviny letošního roku. Musejí ještě vybudovat sjezd z dálnice na výpadovku do Zlína. K tomu potřebují dvě stavební povolení, která zatím nemají v právní moci. Odvolávají se proti nim totiž ekologové.

V případě jednoho povolení nebyly spolky připuštěny jako účastníci řízení, i když o to stály. Přesto se odvolaly, navíc jim teď soud dal zapravdu v tom, že účastníky řízení být mají.

„Městský soud v Praze uznal naše argumenty, že nás ministerstvo vyloučilo z odvolací fáze stavebního řízení pro jedenáct stavebních objektů nezákonně,“ sdělil předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Zprovoznění nového úseku je v ohrožení

O odvolání bude podle Patrika rozhodovat ministerstvo dopravy. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl připustil, že to může zprovoznění dálnice do Fryštáku v první polovině roku ohrozit.

„ŘSD jako investor ale podniká potřebné kroky k plnému zprovoznění dálnice v úseku Hulín–Fryšták v tomto roce. Aktivisté se tuto trasu snaží blokovat už mnoho let, dálnice je přitom přesně v souladu se zákonem stavebně prakticky hotová,“ zmínil Rýdl.

O zprovoznění stojí také v několika dalších obcích a v samotném Fryštáku. „Doprava na náměstí je čím dál horší. Děti mají problém cestou do školy přejít cestu, vlivem těžké dopravy se také otřásají okolní domy,“ prohlásil opakovaně starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Další otevřené úseky by měly zvýšit využívání také dálnice D55. Silničáři chtějí za rok začít stavět část z Napajedel do Babic a pak také pokračování z Bzence k dálnici D2 u Břeclavi.

„Když se zprovozní další úseky, řidiči nebudou mít důvod sjíždět z dálnice na komunikaci nižšího stupně,“ domnívá se Zábranský.

Uvítali by to také v Uherském Ostrohu, kde podle starosty Vlastimila Kuřimského jezdí teď více aut částí města ve směru na Moravský Písek, protože se tam napojují na dálnici.

„Provoz je tam ráno velký, ale nemáme to přesně spočítané. Pokles dopravy by mohl nastat, když se dokončí další úseky dálnice,“ věří starosta.

Celá D55 by měla být hotová do roku 2033.