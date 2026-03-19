Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Milan Libiger
  14:24
Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Uzavřená byla kvůli opravě. Aktuálně je prozatím otevřený jen pravý pás, v němž slouží pro každý směr jeden jízdní pruh. Od rána byl v provozu směr od Nového Jičína, po obědě už se jezdí i na druhou stranu.
Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v novém otevřeli prozatím jen pravý pás, v němž slouží pro každý směr jeden jízdní pruh. (březen 2026) | foto: ŘSD

Řidiči tak stále musejí počítat s částečným zdržením. Jde o úsek dlouhý 2,5 kilometru.

Motoristé dosud museli jezdit po souběžné komunikaci I/48, kterou silničáři uzavřeli a budou ji rozebírat. Pracují také na zprovoznění druhého pásu dálnice, po níž denně projede za běžného provozu kolem 16 tisíc vozidel.

„Současně pokračujeme ve výstavbě takzvané Palačovské spojky na silnici I/35, kde dokončujeme pokládku cementobetonového krytu vozovky. V zimním období jsme pracovali zejména na mostních objektech,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Silničáři řeší tuto investici za více než dvě miliardy korun jako jeden celek, tedy opravu dálnice D48 a výstavbu Palačovské spojky. Řidičům usnadní a urychlí cestování mezi kraji. Obcím a městům, přes které dnes vede stávající silnice I/35, uleví od přílišné dopravy.

Přínosem bude také pro Valašské Meziříčí, které lépe napojí na dálnici. „Na Palačovskou spojku čekáme už dlouho. Čím dříve bude, tím lépe,“ sdělil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Čekají na ni také nedaleké obce Palačov či Lešná, přes kterou dříve jezdila k dálnici hustá doprava včetně tranzitní. Dnes je cesta k D48 zaslepená, takže aut výrazně ubylo. Po zprovoznění Palačovské spojky, která měří pět kilometrů, se situace ještě zlepší.

Práce na její výstavbě a na opravě dálnice mají skončit v říjnu. Cestáři původně chtěli Palačovskou spojku otevřít v létě, ale termín museli posunout kvůli komplikacím s podložím a spodní vodou. Práce začaly v roce 2022.

Silničáři ještě v dubnu otevřou také cestu mezi Starojíckou Lhotou a Palačovem, včetně nového mostu přes dálnici. V červnu pak cestu z Dubu do Vysoké, opět včetně mostu. Obě jsou dočasně uzavřené.

9. března 2026
