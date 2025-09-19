Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

  9:08
Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád nepřežil. Policisté na rozdíl od hasičů uvádí, že přesná příčina nehody zatím není jasná.
Při tragické nehodě na D1 u Bezměrova na Kroměřížsku zahynul řidič po pádu svého auta z dálničního mostu. (18. září 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Nehoda se stala kolem půl druhé odpoledne na 253. kilometru D1.

„Krátce před druhou hodinou byli hasiči vysláni k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 poblíž Bezměrova. Došlo zde ke střetu osobního a nákladního automobilu, přičemž osobní vůz po nárazu spadl z dálničního mostu,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Při tragické nehodě na D1 u Bezměrova na Kroměřížsku zahynul řidič po pádu svého auta z dálničního mostu. (18. září 2025)

Po příjezdu na místo hasiči okamžitě zahájili vyproštění zaklíněného řidiče. „Bohužel, i přes rychlý zásah a následnou resuscitaci se jeho život nepodařilo zachránit. Zasahující jednotky dále zajistily vrak proti požáru a zamezily úniku provozních kapalin.

V rámci úklidu bylo nezbytné odstranit také poškozené zábradlí mostu, které ohrožovalo silnici vedoucí pod mostem.

Kamion na D1 prorazil svodidla a zřítil se z mostu, řidič v hořícím voze zemřel

Na místo vyjely zasahující jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže a Kojetína a také dobrovolní hasiči z Němčic nad Hanou.

Přestože hasiči uvádí jako příčinu nehody srážku s kamionem, policie tento závěr považuje za ukvapený.

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

„Dvaašedesátiletý řidič osobního automobilu narazil do svodidel z dosud nezjištěných příčin a následně se zřítil z dálničního mostu na komunikaci vedoucí pod ním. Utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl,“ řekla mluvčí policie Šárka Trnková.

Okolnosti a příčiny jsou podle ní stále předmětem vyšetřování kriminalistů a dopravních policistů. „Příčina je pořád nejasná a kriminalisté na tom pořád pracují,“ dodala.

19. září 2025  9:46

