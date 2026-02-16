Golden Gate, Spiro, Nikl? Lidé vymýšlejí název nového mostu v Napajedlích

  9:07
Loni v prosinci otevřeli v Napajedlích nový dálniční most přes řeku Moravu. Podle použité barvy si vysloužil označení napajedelský nebo moravský Golden Gate, který odkazuje na ikonickou stavbu v americkém San Franciscu. Místním se ale takové neoficiální jméno nepozdává. Na internetu proto vznikla anketa, v níž mohou lidé navrhovat své nápady.
Půl kilometru nové cesty s dálničním mostem otevřeli silničáři mezi Otrokovicemi a Napajedly. (9. prosince 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Iniciátorem ankety byl Ondřej Sapár, který patří k zakladatelům napajedelského spolku Společně. „Jsem designér a patriot, takže často přemýšlím o identitě našeho města,“ uvedl.

„Návrh nového mostu jsem zaznamenal koncem roku 2024, kdy byl projekt ještě zakreslen jako modrý a beze jména. Už v té chvíli mi bylo jasné, že krajina a tvář města budou mít nový milník. Ano, mosty jména mít nemusí. Ale tady se bavíme o specifickém případu,“ myslí si Sapár.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle něj udělalo z celé stavby významnou událost a z mostu výjimečnou stavbu. „V tom odvedli dobrou práci, neznám nikoho, kdo by ještě před otevřením na most neměl názor,“ podotkl.

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Výrazný červený oblouk podle něj nově přispívá k identitě města. „Na to jsem nejen já velmi citlivý, protože celkový charakter se tak významně proměnil. A je fajn, když názvy takových míst vznikají přirozeně a v místní komunitě,“ řekl Sapár.

S vedením města svůj nápad nekonzultoval. „Nemyslím si, že by všechny mosty musely mít svá pojmenování. Dovedu si ho představit jen jako SO 201, což je oficiální označení, ale pokud bychom si ho chtěli pojmenovat, není to žádný problém,“ reagoval starosta Napajedel Robert Podlas (ANO).

Nevadí mu ani neoficiálně používaný název napajedelský Golden Gate. „Nijak mě to neuráží, ale uvidíme, co nám napoví anketa,“ uvedl starosta. „My mu zatím říkáme červený. Podle jeho barvy. Je nepřehlédnutelná a vyniká v krajině.“

Nájezd na dálnici D55 u Napajedel bude dva roky uzavřený kvůli stavbě...

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla název Golden Gate vznikl už v předrealizační fázi stavby. Přišli s ním projektanti kvůli použitému odstínu barvy, který odpovídá mostu v San Franciscu.

„Popravdě řečeno jména moc neřešíme. Pro nás je důležité stavbu dokončit a zajistit, aby most fungoval. Každý z našich 5 500 silničních mostů má pro nás jediný oficiální název,“ řekl Rýdl.

Jen dálničních mostů jsou stovky a zřejmě jediný, který si vysloužil vlastní název, je most Vysočina ve Velkém Meziříčí, který je nejvyšší na dálnici D1. Naopak obvyklé je pojmenování mostů ve městech.

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

„Chápeme, že most u Napajedel je prestižní stavba. Těší nás, jak ji místní vnímají a jak je pro ně důležitá,“ podotkl Rýdl. „Z našeho pohledu je to možnost provázat se blíže s regionem, takže nebudeme klást pojmenování odpor. Přidáme se a vyjdeme vstříc jejich přání.“

Jméno podle rodáka?

Jaké varianty tedy připadají v úvahu? „Mým favoritem je most Spiro nebo Emila Spiro. Byl to napajedelský rodák, který zachránil desítky topících se lidí z Moravy a za nacistické okupace pomáhal místním Židům, kvůli čemuž později zemřel v koncentračním táboře Osvětim. Také v anketě je to zatím jeden z nejčastějších podnětů,“ líčí Sapár.

Objevují se ale i jiná jména jako Baltazzi, Firkušný a další místní osobnosti. „Můj další tip je Libuše Niklová, či jen Nikl, jelikož most vede směrem k Fatře, kde Libuše Niklová navrhovala své legendární hračky,“ dodal Sapár.

Hledání identity města

Zatím nejvíc jej ze zaslaných návrhů zaujal Jantarový most, který odkazuje na Jantarovou stezku a hluboké historické kořeny Napajedelské brány.

„Cílem ankety není teď hned najít jeden název a ten začít prosazovat. V první řadě mne zajímalo, zda o téma vůbec někdo projeví zájem, což se zatím potvrzuje,“ podotkl Sapár.

Žádný konkrétní termín pro sběr nápadů nestanovil. Až anketa získá například tisíc podnětů, přijde podle něj čas téma posunout dál.

„Dalším krokem by mělo být veřejné setkání během tohoto roku, na které chci pozvat architekta Adama Gebriana. Tato beseda na téma identita měst by mohla být spojena s debatou o našem kontextu,“ dodal.

9. prosince 2025
