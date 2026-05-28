Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Milan Libiger
  8:24
Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je stavebně hotová, ŘSD nyní řeší poslední kontroly a povolení. Starostové obcí podél současného tahu věří, že nová silnice jim výrazně uleví.
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. Na snímku silniční most mezi Martinicemi a...
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Zákres dálnice D49, úseky Hulín - Fryšták a Fryšták - Lípa
18 fotografií

Když silničáři na začátku dubna zahájili dostavbu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, odhadovali, že by ji mohli otevřít na přelomu května a června. Tento termín sice nestihli, nicméně chvíle, na níž čekají řidiči i obyvatelé okolních obcí, by měla už brzy nastat.

„Míříme k tomu, abychom i se správními lhůtami, které také v těchto krocích jsou, v posledních dvou červnových týdnech na dálnici pustili provoz,“ naznačil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Nyní dochází k technickým přejímkám jednotlivých stavebních objektů, kontrole kvality, stavebních deníků a dalších věcí,“ dodal.

Spolky dál napadají dokončení dálnice D49. Odvolaly se i proti novému povolení

Dálnice je po stavební stránce prakticky hotová, teď se například bodově doplňuje vodorovné dopravní značení a seče tráva v okolí. Silničáři si musejí ještě zajistit formální stránku, především na ministerstvu dopravy.

„Budeme v podmínkách předčasného užívání, takže dálnice nebude papírově úplně hotová ani převzatá. Ale na základě přejímek a kontrol unese bezpečný a plynulý provoz,“ uvedl Rýdl.

Starostové čekají úlevu od husté dopravy

Dálnice z Hulína do Fryštáku se staví už osmnáct let. Silničáři před koncem roku 2024 pustili do provozu pouze úsek do Holešova, zbývajících 7,5 kilometru zůstalo uzavřených. Dokončovací práce na jedenácti stavebních objektech, z nichž nejdůležitější je 180 metrů dlouhý sjezd na kruhový objezd u Fryštáku, začaly letos v dubnu.

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Důvodem prodlužování jsou spory s ekologickými spolky. Aktuálně se soud zbývá žalobou spolku Egeria proti stavebnímu povolení na dostavbu dálnice. Aktivisté se také odvolali proti povolení, ovšem tento krok nemá odkladný účinek. Podle úřadu totiž převažuje veřejný zájem.

Starostové a obyvatelé sousedních obcí tak nedočkavě vyhlížejí den, kdy se dálnice otevře. Věří, že jim přinese velkou úlevu od husté dopravy. Po stávající silnici projede Fryštákem ve směru od Holešova v pracovní dny přes 10 tisíc a v pátek až 12 tisíc aut.

„Předpokládám, že by to mohlo klesnout na polovinu. Po dvou třech měsících provozu dálnice dopravu spočítáme znovu,“ naznačil starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Lidem praskají domy

Ve městě navíc opravují náměstí, přes které vede hlavní tah a situace je tam dvojnásobně nepřehledná. Lidé cestu přecházejí po provizorním přechodu.

„Těšíme se, až se dálnice otevře. V dopravní špičce je tady aut opravdu příliš, někteří občané si stěžují, že jim praskají domy,“ upozornila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Provoz na silnici se částečně snížil poté, co dopravní značky posílají nákladní auta na dálnici D55 a nesjíždí jich tolik z D49 u Holešova.

Lidé v Horním Lapači zablokovali silnici, žádali dostavbu D49. Na místě se tvořily dlouhé kolony aut. (září 2025)

„Uvěřím tomu až ve chvíli, kdy se dálnice otevře. Nevím, jestli to zase není nějaká hra,“ poznamenal starosta Martinic Pavel Fiurášek.

Naráží na fakt, že silničáři zmínili už více termínů, ale zatím je vždy nakonec museli odložit. V Martinicích proto loni obyvatelé dvakrát blokovali dopravu na přechodech pro chodce a obec navštívil i tehdejší ministr dopravy Martin Kupka. „Jde nám o to, aby se dálnice otevřela. Není normální, jak dlouho se to řeší,“ kroutí hlavou Fiurášek.

Zatím je to stále stavba

Vzhledem k tomu, že je dálnice stavebně hotová, láká cyklisty k projížďkám a chodce k procházkám. Někteří řidiči si ji chtějí projet i v autech. Zatím by na ni však nikdo neměl vstupovat, protože jde o staveniště, které může být nebezpečné.

„Vnímáme nedočkavost regionu a lidí z okolních obcí, odkud vytáhneme dopravu, aby se tam dalo lépe žít. Ale prosíme, aby nevstupovali na dálnici a nejezdili tam na kole,“ apeloval Rýdl. „Nejsou na dálnici, neplatí tam pravidla o pohybu na silnicích, je to stavba. Pořád se tam pohybuje stavební technika,“ zdůraznil.

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Otázkou také je, jak se promění doprava v okolí po otevření dálnice. Využívat ji zřejmě začne hodně řidičů ze Zlína, takže příjezd do krajského města od Fryštáku může být komplikovanější.

Ve Fryštáku zase počítají s tím, že se budou některá auta vracet ze sjezdu z dálnice do města, kde odbočí do Lukova. Na odbočení k fryštáckému fotbalovému hřišti tak bude zákaz vjezdu pro nákladní vozy.

Více vozidel bude velmi pravděpodobně jezdit také po úzké cestě z Fryštáku k zoologické zahradě ve zlínské Lešné.

9. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook,...

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je stavebně hotová, ŘSD nyní řeší poslední kontroly a povolení. Starostové obcí podél současného...

28. května 2026  8:24

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...

Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...

27. května 2026  21:32

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Vojenský technický ústav otevřel novou halu. Poslouží k servisu armádních vozidel

Vojenský technický ústav ve Slavičíně dokončil výstavbu nové výrobní haly. (27....

Vojenský technický ústav dokončil ve Slavičíně na Zlínsku výstavbu nové výrobní haly. Moderní zázemí za několik desítek milionů korun má rozšířit možnosti podniku při servisu a kompletaci...

27. května 2026  17:01

Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

66. ročník Zlin Film Festivalu začíná ve čtvrtek 28. května 2026.

Filmy z 57 zemí, tvůrčí delegace k 80 filmům, kulatá výročí, nová zóna, stovka světových premiér a desítky filmových tváří. 66. Zlín film festival zítra startuje svůj týdenní program. Redakce iDNES...

27. května 2026  16:53

Tvoříme, nebo jen opravíme? Participativní rozpočet Zlína nabízí i pouhé rekonstrukce

V projektu Tvoříme Zlín zvítězila i oprava chodníku na mostě u nákupního centra...

Na stezce mezi ulicí Zborovská a Boněckým rybníkem v Bartošově čtvrti si od jara jde zahrát šachy u nového stolku se čtyřmi místy a děti v ulici Mokrá se o letních prázdninách dočkají opraveného...

27. května 2026  12:15

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Jiří Borek ze Slovácka inkasuje gól.

Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale...

27. května 2026  9:22

Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, nabízí pohled na vojenské dějiny 20. století a připomíná i...

27. května 2026  9:19

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

Půlka studentů zlínskou univerzitu nedokončí, důvodem bývá špatný výběr oboru

Budova fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (duben 2022)

Univerzita Tomáše Bati v těchto dnech sčítá přihlášky zájemců o studium v dalším akademickém roce. Každoročně jich bývá okolo 14 tisíc, z toho asi 10 tisíc do bakalářských programů. Přijatých je asi...

26. května 2026  15:47

Slon Jack ve zlínské zoo dlouho nezůstane. Před Ulu už smrtelně zranil jinou samici

Slon Jack způsobil smrt samice Ulu. Ve zlínské zoo nezůstane. (květen 2026)

Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici a usmrtil ji, v zoo již dlouho nezůstane. O jeho dalším osudu rozhodne komise odborníků. Nešlo totiž o první...

26. května 2026  13:27,  aktualizováno  14:10

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.