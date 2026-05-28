Když silničáři na začátku dubna zahájili dostavbu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, odhadovali, že by ji mohli otevřít na přelomu května a června. Tento termín sice nestihli, nicméně chvíle, na níž čekají řidiči i obyvatelé okolních obcí, by měla už brzy nastat.
„Míříme k tomu, abychom i se správními lhůtami, které také v těchto krocích jsou, v posledních dvou červnových týdnech na dálnici pustili provoz,“ naznačil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
„Nyní dochází k technickým přejímkám jednotlivých stavebních objektů, kontrole kvality, stavebních deníků a dalších věcí,“ dodal.
Dálnice je po stavební stránce prakticky hotová, teď se například bodově doplňuje vodorovné dopravní značení a seče tráva v okolí. Silničáři si musejí ještě zajistit formální stránku, především na ministerstvu dopravy.
„Budeme v podmínkách předčasného užívání, takže dálnice nebude papírově úplně hotová ani převzatá. Ale na základě přejímek a kontrol unese bezpečný a plynulý provoz,“ uvedl Rýdl.
Starostové čekají úlevu od husté dopravy
Dálnice z Hulína do Fryštáku se staví už osmnáct let. Silničáři před koncem roku 2024 pustili do provozu pouze úsek do Holešova, zbývajících 7,5 kilometru zůstalo uzavřených. Dokončovací práce na jedenácti stavebních objektech, z nichž nejdůležitější je 180 metrů dlouhý sjezd na kruhový objezd u Fryštáku, začaly letos v dubnu.
Důvodem prodlužování jsou spory s ekologickými spolky. Aktuálně se soud zbývá žalobou spolku Egeria proti stavebnímu povolení na dostavbu dálnice. Aktivisté se také odvolali proti povolení, ovšem tento krok nemá odkladný účinek. Podle úřadu totiž převažuje veřejný zájem.
Starostové a obyvatelé sousedních obcí tak nedočkavě vyhlížejí den, kdy se dálnice otevře. Věří, že jim přinese velkou úlevu od husté dopravy. Po stávající silnici projede Fryštákem ve směru od Holešova v pracovní dny přes 10 tisíc a v pátek až 12 tisíc aut.
„Předpokládám, že by to mohlo klesnout na polovinu. Po dvou třech měsících provozu dálnice dopravu spočítáme znovu,“ naznačil starosta Fryštáku Pavel Gálík.
Lidem praskají domy
Ve městě navíc opravují náměstí, přes které vede hlavní tah a situace je tam dvojnásobně nepřehledná. Lidé cestu přecházejí po provizorním přechodu.
„Těšíme se, až se dálnice otevře. V dopravní špičce je tady aut opravdu příliš, někteří občané si stěžují, že jim praskají domy,“ upozornila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Provoz na silnici se částečně snížil poté, co dopravní značky posílají nákladní auta na dálnici D55 a nesjíždí jich tolik z D49 u Holešova.
„Uvěřím tomu až ve chvíli, kdy se dálnice otevře. Nevím, jestli to zase není nějaká hra,“ poznamenal starosta Martinic Pavel Fiurášek.
Naráží na fakt, že silničáři zmínili už více termínů, ale zatím je vždy nakonec museli odložit. V Martinicích proto loni obyvatelé dvakrát blokovali dopravu na přechodech pro chodce a obec navštívil i tehdejší ministr dopravy Martin Kupka. „Jde nám o to, aby se dálnice otevřela. Není normální, jak dlouho se to řeší,“ kroutí hlavou Fiurášek.
Zatím je to stále stavba
Vzhledem k tomu, že je dálnice stavebně hotová, láká cyklisty k projížďkám a chodce k procházkám. Někteří řidiči si ji chtějí projet i v autech. Zatím by na ni však nikdo neměl vstupovat, protože jde o staveniště, které může být nebezpečné.
„Vnímáme nedočkavost regionu a lidí z okolních obcí, odkud vytáhneme dopravu, aby se tam dalo lépe žít. Ale prosíme, aby nevstupovali na dálnici a nejezdili tam na kole,“ apeloval Rýdl. „Nejsou na dálnici, neplatí tam pravidla o pohybu na silnicích, je to stavba. Pořád se tam pohybuje stavební technika,“ zdůraznil.
Otázkou také je, jak se promění doprava v okolí po otevření dálnice. Využívat ji zřejmě začne hodně řidičů ze Zlína, takže příjezd do krajského města od Fryštáku může být komplikovanější.
Ve Fryštáku zase počítají s tím, že se budou některá auta vracet ze sjezdu z dálnice do města, kde odbočí do Lukova. Na odbočení k fryštáckému fotbalovému hřišti tak bude zákaz vjezdu pro nákladní vozy.
Více vozidel bude velmi pravděpodobně jezdit také po úzké cestě z Fryštáku k zoologické zahradě ve zlínské Lešné.
9. dubna 2026