Na dlouhém úseku dálnice chybí benzinky, silničáři konečně našli zájemce

Odvoz manželky po operaci v brněnské nemocnici k domácímu zotavení se pro Miroslava Šimka z Napajedel změnil v silně stresující zážitek. Když si senior na dálnici u Rousínova všiml, že mu kontrolka signalizuje nedostatek paliva, začal se rozhlížet po čerpací stanici. Přesto se svou felicií skončil kvůli prázdné nádrži zhruba po padesáti kilometrech v odstavném pruhu u Hulína.

„Bylo to uprostřed zimy, navíc se mi vybil mobil. Netušil jsem, co si počnu, ale naštěstí u mě po chvíli zastavil řidič, který měl u sebe kanystr s trochou benzinu,“ popisuje muž nedávnou událost.

Ačkoliv patří Česko patří velkou hustotou téměř čtyř tisíc veřejných benzinek na první místa v Evropě a vyloženě u dálnic funguje u nás přes sto čerpacích stanic, na dálnicích D1 a D55 ve Zlínském kraji se obdobné případy dějí častěji.

Řidiči jedoucí z Otrokovic na Brno totiž mají první možnost tankování až po 55 kilometrech u Vyškova.

A v opačném směru má smůlu ten, kdo palivo nedoplní nejpozději u motorestu Rohlenka těsně za Brnem. Na benzinku pak už celých 75 kilometrů až do Otrokovic nenarazí.

Na D55 silničáři vyzkouší automatické toalety

To se ale nyní poměrně brzy změní. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se totiž konečně podařilo najít zájemce, který postaví čerpací stanice v obou směrech dálnice D1 na odpočívadlech Křenovice nedaleko Kroměříže, těsně za hranicemi Zlínského kraje.

Podle podepsané smlouvy musí státem vlastněná společnost Čepro, která je provozovatelem sítě čerpacích stanic EuroOil, do dvou let vyřídit povolení a zahájit stavební práce, stejně dlouhý limit pak má i na samotnou výstavbu. Čepro počítá s investicí kolem 90 milionů korun a se zprovozněním zřejmě ještě do konce tohoto roku.

Dvacetiletý nájem pak vynese ŘSD u každé benzinky celkem 66,6 milionu korun.

„Provozovatel zajistí na odpočívce provoz čerpací stanice včetně záchodů a úklid odpočívky. Opravy odpočívky a provoz veřejného osvětlení má na starosti ŘSD,“ uvedl mluvčí silničářů Jan Studecký.

V současné době slouží řidičům na obou odpočívadlech u Křenovic, kde jsou parkovací plochy pro celkem 58 kamionů, provizorně pouze mobilní toalety.

Alespoň sociálního zázemí se brzy dočkají také řidiči využívající dálnici D55, která zatím vede z Otrokovic k Přerovu. Silničáři totiž doplní chybějící vybavení oběma odpočívadlům u Kurovic nedaleko Hulína, která jsou od vzniku dálnice řidičům nepřístupná.

„Odpočívka D55 Kurovice se zprovozní bez čerpací stanice pouze s korporátní toaletou. Půjde o zcela nový formát na české dálniční síti, vznikne zde totiž prefabrikované zařízení v antivandal provedení s automatickým WC, bez stálé obsluhy,“ poznamenal Studecký.

„ŘSD si objednalo výstavbu záchodu a jeho provoz po dobu pěti let, kdy veškeré služby kromě zimní údržby, oprav a provozu veřejného osvětlení zajišťuje externí společnost vysoutěžená v rámci otevřeného výběrové řízení,“ doplnil.

Normy na rozmístění benzinek neexistují

Lepší služby na odpočívadlech ve Zlínském kraji podle silničářů v současnosti nejsou kvůli tomu, že je region na okraji dálniční sítě. Provozovatele benzinek u Křenovic hledalo ŘSD poprvé už v roce 2009, s vítězným nájemcem ale nakonec smlouvu ukončilo. Do tří soutěží v letech 2015 a 2016 se pak nikdo nepřihlásil.

„Odpočívky D1 Křenovice i D55 Kurovice byly postaveny současně s dálnicí, avšak vzhledem k nízkým intenzitám nebyl o provozování odpočívek zájem,“ přiznal mluvčí ŘSD.

Předpis, který by silničářům nařizoval, po jakých vzdálenostech musí být na dálnici alespoň jedna čerpací stanice, přitom neexistuje.

„Normy stanovují pouze minimální vzdálenost mezi odpočívkami, a to bez ohledu na jejich vybavení, ať už plánované, nebo skutečné,“ upozornil Studecký.

Provoz na obou dálnicích v regionu by mohl významněji vzrůst v dalších letech. V roce 2021 totiž má být hotová už vznikající jihovýchodní část dálničního obchvatu Otrokovic, ačkoliv zatím vynechají krátkou pasáž kolem Napajedel, s úseky D55 z Babic do Starého Města a dál až do Bzence chtějí začít silničáři v příštím roce. Hotové je mají mít v letech 2022 a 2023, kdy by rádi dokončili i poslední úsek D1 u Přerova, po jehož zprovoznění se trasa přes Kroměříž stane hlavní spojnicí Prahy a Ostravy.