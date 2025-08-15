Nejen Barum rally. Dopravu v kraji o víkendu omezí i cyklistická Czech Tour

Víkend plný velkých a prestižních sportovních soutěží zažijí obyvatelé Zlínského kraje. V neděli se po silnicích budou prohánět nejen jezdci v závodních vozech Barum rally, ale také cyklistické týmy z celého světa. Čtvrtou etapou se zde uzavře největší tuzemský cyklistický závod Czech Tour, který ve čtvrtek odstartoval v Praze.
Krajské město hostilo v roce 2018 mistrovství Evropy cyklistů do 23 let, nyní...

Krajské město hostilo v roce 2018 mistrovství Evropy cyklistů do 23 let, nyní tady začne 2. etapa závodu Czech Tour. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025
Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025, převýšení
Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025
Luke Lamperti suverénně vítězí v 1. etapě Czech Tour.
„Říkám, že to je taková malá česká Tour de France,“ prohlásil Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí, kterým budou cyklisté také projíždět. „Je to elitní závod, místní se určitě půjdou podívat, byla by škoda si něco takového nechat ujít,“ doplnil.

Pořadatelé potvrdili, že na startu nebudou chybět závodníci elitní kategorie World Tour z týmů Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step. Síly s nimi poměří i nejlepší tuzemské stáje.

Ve čtvrté etapě pojede peloton z Kroměříže na Pustevny. Cíl je stejný jako v loňském roce, kdy tento závod zavítal do Zlínského kraje poprvé. Tehdy začínal ve Zlíně.

Ve Zlíně startuje královská etapa prestižního cyklistického závodu Czech Tour

Letos vyrazí zhruba 120 jezdců v 11.11 hodin z kroměřížského Velkého náměstí a přes Chropyni, Roštění, Prusinovice, Bystřici pod Hostýnem, Loučku, Poličnou, Jarcovou, Rožnov pod Radhoštěm a Trojanovice vyjedou na Pustevny, pak na Horní Bečvu, Bílou, Ostravici, Čeladnou, zpět do Trojanovic a podruhé na Pustevny.

Na této trase urazí jezdci bezmála 180 kilometrů a projedou dohromady téměř čtyřiceti obcemi. Dojezd na Pustevny se předpokládá kolem 15:30.

„Snažíme se náročnost tratí každoročně vybalancovat tak, abychom přitáhli jak světové vrchaře, tak sprintery. A myslím, že se nám to zase podařilo,“ podotkl ředitel závodu Leopold König.

Startuje se v Kroměříži

Start v Kroměříži si vyžádá větší omezení dopravy. Zákaz parkování zde bude platit od soboty od 18 hodin do neděle do 17 hodin na Riegrově náměstí, na Velkém náměstí a v Jánské ulici. V neděli pak bude od 6 do 17 hodin zcela uzavřen vjezd na Riegrovo a na Velké náměstí. Chodců se omezení nijak nedotknou.

„Už se na to chystáme, máme už teď značky, které na to řidiče s předstihem upozorňují,“ sdělil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Obyvatelé města si za to budou moci užít slavnostní start spojený s doprovodným programem, představením týmů a slavnostním ceremoniálem. Vstup pro fanoušky je zdarma. Závod bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a také Eurosport.

Úchvatná Praha, harakiri ve Varech. Doufám, že tím nekončíme, zářil König

„Díky tomu bude Kroměříž vidět doma i ve světě, což by k nám mohlo přivést další turisty,“ věří radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

S omezením dopravy musejí řidiči počítat po celé trase závodu. Podle starostů i pořadatelů by to ale nemělo způsobit zásadní komplikace. Většinou půjde pouze o takzvanou klouzavou uzavírku na co nejkratší dobu, obvykle kolem 20 až 30 minut. Silnice jsou v takovém případě uzavřené těsně před průjezdem pelotonu a znovu otevřené po jeho odjezdu.

„Omezení zpravidla není pro většinu lidí příjemné, ale nemyslím si, že by kvůli tomu měla doprava kolabovat,“ věří starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. „Uzavřená bude například křižovatka na Frenštát pod Radhoštěm a Dolní Bečvu, která je hodně exponovaná, ale zvládneme to,“ dodal.

Omezení na Pustevnách

Na krátkou dobu bude uzavřená také silnice první třídy u Horní Bečvy, což bude mít i dopad na plynulost dopravy. „Ale je to neděle, takže provoz nebude takový jako v pracovní dny,“ upozornil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

„Je to velmi kvalitní závod, organizačně je dobře zabezpečený, řešil jsem s nimi dobrovolníky, kteří by pomohli s uzávěrou místních komunikací,“ řekl starosta.

Menší komplikace by mohly nastat v Bystřici pod Hostýnem. Vede přes ni totiž jedna z objízdných tras rychlostní zkoušky Barum rally. „Je trochu nešikovné, že se to potkává v jeden termín, takže vozidel tady bude jistě více. Ale na druhou stranu, cyklisté cestu uzavřou na pár desítek minut, takže velké problémy nečekáme,“ poukázal starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc.

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

S omezením po celý den naopak musejí počítat turisté a návštěvníci Pusteven. Velké odstavné parkoviště totiž zaberou jednotlivé týmy.

Kdo si bude chtít závod vychutnat a vyjet nahoru, může vozidlo odstavit v údolí a využít hromadnou dopravu na Pustevny. Ta nepojede jen v čase od 13 do zhruba 14:40, kdy se čeká průjezd pelotonu. Nebo se mohou lidé svézt nahoru lanovkou z Trojanovic.

27. července 2023
