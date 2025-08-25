V centru Zlína vznikne nová cyklostezka. Cesta na Svahy se otevře na podzim

Milan Libiger
  16:02
Ještě letos bude v centru Zlína další smíšená cyklostezka. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku.
Páteřní cyklostezka, která vede krajským městem podél řeky Dřevnice, se dočkala novinek včetně podjezdů pod frekventovanými cestami. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„V jednom místě chodník ve Vodní ulici úplně schází a je tam pouze nasypané kamenivo. V další části je chodník ve špatném stavu,“ popsal zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

U přejezdu na Čepkov navíc vznikne nová šikana i se zábradlím, aby cyklisté zpomalili a nedocházelo tam k nebezpečným situacím. Nedaleko odsud radnice místo klasické křižovatky postavila rondel. Na tamní světelné křižovatce se počítá i s cyklisty, pro něž jsou zvláštní semafory i přechod, který je dosud zahrazený. „Chtěli bychom to realizovat tento rok na podzim,“ nastínil Kovář.

Město hodlá také vyměnit starý asfaltový povrch Vodní ulice, do čehož se i s ohledem na výstavbu smíšené cyklostezky bude chtít pustit příští rok.

„Do doby kompletní úpravy povrchu budou i nadále probíhat lokální úpravy, kterých bývá nejvíce na jaře,“ poznamenal Kovář.

Nová cyklostezka na Jižní Svahy

Radnice stále pracuje také na novém cyklopropojení centra s největším zlínským sídlištěm Jižní Svahy. Od loňského léta buduje smíšenou cyklostezku od křižovatky u supermarketu Lidl po levé straně ulice K Pasekám.

Jedna její větev pokračuje rovně ke Zlínským Pasekám a končí u rondelu poblíž čtvrti Mokrá. Druhá stoupá podél Okružní ulice na sídliště a končí v Luční ulici. Přejet na horní větev umožňuje nový přechod i pro jízdní kola.

Zlín přišel s novou variantou stezky, cyklisty dostane na Jižní Svahy rychleji

„Přes zimu jsme nabrali zpoždění kvůli špatným klimatickým podmínkám. Vše mělo být hotovo do konce letošních prázdnin, nastane ale zřejmě měsíční zpoždění,“ upozornil Kovář.

Součástí úprav je také posunutí zastávky Pod Babou ve směru do centra blíže k sídlišti. Místo dvou přechodů tam bude jeden, ovšem se semafory, aby byl bezpečnější.

Cyklistům se rozšiřují možnosti, ze Zlína se bezpečně dostanou do Fryštáku

Kvůli úpravám je průběžně a dočasně provoz ze sídliště svedený ze dvou jízdních pruhů do jednoho. Omezení bývají také v protisměru. „Chceme, aby dokončovací práce v září probíhaly ideálně mimo vozovku,“ dodal Kovář.

Aktuálně jsou Jižní Svahy propojené s centrem smíšenou cyklostezkou, která vede od Baťovy vily kolem sídla Tepla Zlín k budově Univerzity Tomáše Bati na sídlišti.

Radnice plánuje ještě cyklotrasu podél pravobřežní komunikace, jež povede z Prštného ke křižovatce u Lidlu i kolem krajské nemocnice, kde chce proměnit Havlíčkovo i navazující Peroutkovo nábřeží. Do této akce se hodlala pustit letos, ale kvůli odvolání proti stavebnímu povolení začne zřejmě v roce 2027.

V centru Zlína vznikne nová cyklostezka. Cesta na Svahy se otevře na podzim

Ještě letos bude v centru Zlína další smíšená cyklostezka. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku.

25. srpna 2025  16:02

