Stavební ruch komplikuje cyklistům jarní projížďku podél Baťova kanálu

„Je to nepříjemné. Zvlášť v úsecích, kde se velmi složitě hledá náhradní trasa. A cesta, kudy mohou cyklisté tyto úseky objet, vede smíšeným provozem, tedy i se silniční dopravou. Během dubna půjde o dvě místa na poměrně krátkém úseku cyklostezky kolem Baťova kanálu,“ shrnul ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Na první zákaz vjezdu narážejí turisté už od listopadu loňského roku. Jde o část stezky u Napajedel, kde silničáři staví nový dálniční most. S otevřením se tam počítá až v příštím roce.

Ve Spytihněvi pak cyklisty čeká další komplikace v podobě uzavřeného mostu přes jez u plavební komory, který je jedinou možností, jak pokračovat dál do Starého Města. Tento zákaz potrvá od začátku dubna do 3. května. V těchto dnech až do 9. dubna je uzavřená také stezka pod mostem v Napajedlích, který se kompletně rekonstruuje.

Omezení mohou mít na turistiku u Baťova kanálu citelný dopad. Lemuje ho 80 kilometrů stezek a každý rok je využijí desítky tisíc návštěvníků. Kromě toho často slouží i jako spojnice obyvatel okolních obcí.

„Obávám se, že cyklisté se těmto komplikacím budou chtít zcela vyhnout, a ne je objíždět. Takže třeba nepojedou celou trasu od Kroměříže přes Otrokovice do Starého Města a dál do Strážnice, ale budou najíždět až například ve Starém Městě a vydají se na jih. Nebo v opačném směru ve Starém Městě skončí. Pro rodiny s dětmi, ale i další cyklisty totiž cesta kolem kanálu znamená, že jedou po rovince dlouhé kilometry, mohou se kochat okolní přírodou i loděmi,“ upozornil Bártek. „Pokud budou muset využít objízdné trasy, nevyhnou se silnicím a kopcům,“ doplnil.

Uzavírku kvůli stavbě dálničního mostu je možné objet. Objížďka by měla být značená a vede z Napajedel ulicí Dr. Beneše přes nový nadjezd nad dálnicí D55, okružní křižovatku na silnici I/55, silnici I/55 a dále přes kvítkovickou křižovatku k nákupnímu centru Kaufland. Tam se cyklisté napojí na stávající cyklostezku.

„Je to samozřejmě nešikovné, protože naši obyvatelé využívali stezku k cestě do Barumu nebo do Kroměříže. Pro ně je to problém, znamená to více času. Ale objízdná trasa je funkční, vylepšuje se značení a při troše dobré vůle se to dá. Dálnici jsme si přáli, tak to vydržíme,“ podotkl starosta Napajedel Robert Podlas.

Jiné řešení podle silničářů nebylo možné

„Hledali jsme varianty, jak daný úsek ponechat průchozí. Řešili jsme například vybudování speciálního tubusu či převedení stezky na druhý břeh. Ale vzhledem k tomu, že stavební práce realizujeme po obou stranách řeky Moravy a pohybuje se zde těžká technika, není možné do těchto prostor z bezpečnostních důvodů pustit veřejnost,“ vysvětlil šéf zlínského Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Část Moravské stezky kolem Baťova kanálu mezi Otrokovicemi a Napajedly je uzavřená kvůli stavbě dálničního mostu. (duben 2024)

Stavební firma už začala rozebírat také dosluhující most u podniku Fatra v Napajedlích. I pod ním vede Moravská stezka. Během prací bude většinou přístupná, právě v těchto dnech je ale uzavřená. Objížďka vede po ulicích Svatoplukova, Podzámčí a Moravní, kde se opět napojuje na stávající trasu cyklostezky.

Pro cestu kolem Baťova kanálu je důležitý také most ve Spytihněvi. Na tomto místě se totiž cyklostezka odklání od řeky Moravy a pokračuje podél umělé vodní cesty. Je k tomu ale potřeba přejet na druhý břeh řeky, což je možné pouze po tomto mostě. Povodí Moravy ho teď ale musí opravit.

Most proto bude měsíc zcela uzavřený a nedostanou se přes něj automobily, cyklisté ani chodci. Cyklisté mohou tento úsek objet cestou kolem místních jezer, pak přes Kněžpolský les a přes Jarošov v Uherském Hradišti se vrátit k Baťovu kanálu.

„Třeba ze Zlína k nám na přístaviště jezdí posedět hodně cyklistů. Ale v této době jich ještě tolik nebývá, tak bychom to mohli zvládnout. Poslední roky bývá most uzavřený pravidelně, letos poprvé se přes něj nedostanou ani chodci a cyklisté,“ dodal starosta Spytihněvi Vít Tomaštík.