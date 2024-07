Na kole ze Vsetína až do Pováží. Cyklostezka přes hranice je téměř hotová

Po otevření nového úseku to prakticky znamená, že s drobnými výjimkami je možné na kole cestovat ze Vsetína až do slovenského regionu Pováží. „Zásadní zprávou je, že ta nejkritičtější místa máme za sebou,“ hlásil Josef Tkadlec, předseda Sdružení obcí Hornolidečska a starosta Horní Lidče. „V nejnebezpečnějších úsecích jsme dostali lidi ze silnice,“ ulevilo se mu.

Nový úsek, který vznikal v uplynulých letech, si vyžádal náklady téměř 270 milionů korun. Zhruba pěti přispěl kraj, 193 milionů poslal Státní fond dopravní infrastruktury. Je to historicky nejvyšší částka získaná na výstavbu cyklostezky ve Zlínském kraji.

„Bez finanční pomoci kraje a spojení sil všech aktérů by takto nákladný projekt nemohl vzniknout. Jsem rád, že se do něj obce pustily,“ komentoval hejtman Radim Holiš. „Počítáme také s další podporou do území, abychom měli síť cyklostezek kompletní,“ přislíbil.

V současnosti Bevlavu (Bečva-Vlára-Váh) přerušují ještě dva nedokončené úseky. Jeden z nich vede přes katastr obce Poteč a měří něco přes dva kilometry. Příprava této části se ovšem znatelně posunula. „Usilovně pracujeme na projektu, na konci příštího jara bychom mohli získat stavební povolení,“ odhadl starosta Poteče Josef Mana. „Věřím, že reálná je výstavba v roce 2026.“

Úsek by měl vyjít na 60 až 70 milionů korun a obec se obrátí s žádostí o podporu na stát i Zlínský kraj. Problémy by neměly být ani s vlastníky pozemků na trase. „Máme s nimi sepsané memorandum,“ zmínil Mana.

Podle něj je už v tuto chvíli zájem o cyklostezku obrovský, i když v Poteči musejí cyklisté na frekventovanou silnici první třídy. „Uvědomujeme si, že toto řešení není ideální," podotkl starosta. „Navíc se počítá se stezkou se smíšeným provozem, kudy budou moci bezpečně chodit i pěší.“

Poslední kaňka na trase

Druhým nedokončeným úsekem je asi čtvrt kilometru za Svatým Štěpánem směrem ke státní hranici. Město Brumov-Bylnice tu bez úspěchu řeší poněkud kuriózní majetkoprávní problém s pozemky v trase. „Jde totiž o majetek Slovenska na území České republiky. Jenomže firma, která jej spravuje, je v insolvenci,“ popsal starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk. „Rádi bychom tento úsek koupili, i od exekutora, ale je to složité.“

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh.

Cyklisté se tak musí smířit s tím, že tuto část projedou po polní cestě. Je to ovšem jediná kaňka na trase na Slovensko. Brumovu se loni podařilo dokončit necelý kilometr cyklostezky od železničního přejezdu ve Svatém Štěpáně po Sidonii.

„Samozřejmě velký nárůst turistů už pociťujeme. Má to pozitivní vliv z hlediska propagace města i místních živnostníků, protože cyklisté tu často utratí nějakou korunu,“ vypočítal Vaněk. „Druhá strana mince je v tom, že některým lidem tu přijde až příliš rušno a někteří cyklisté tu nechávají nepořádek.“

Město ale postupně buduje zázemí tak, aby cyklisté měli co nejlepší servis a jejich průjezd byl organizovaný. „V plánu je například vybudovat modulární občerstvení přímo pro cyklisty a podobně,“ nastínil starosta.

Doplňková infrastruktura a servis pro cyklisty je nyní velkým úkolem pro radnice na trase. „Je skvělé, že se nám zvýšil počet návštěvníků, ale důležité bude je tu i udržet,“ dobře si uvědomuje starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška.

Klobouky nabízejí turistům malý a velký okruh, který je provede po největších zajímavostech ve městě. Možnost je také opustit páteřní trasu a vyšlápnout si k rozhledně Královec. „Další infrastruktura bude vznikat,“ naznačil Bělaška. „V plánu máme například vytvořit zázemí pro cyklisty u ekoparku.“

Bevlava také pomohla k vyšší návštěvnosti atrakcí v Horní Lidči, jako je mechanický betlém nebo Trezor přírody. „Návštěvníků přibývá, určitě je to i dobrá příležitost pro podnikatele,“ zmínil starosta Tkadlec.

Plány do budoucna se týkají rovněž nových cyklostezek. Na Bevlavu se totiž postupně chtějí připojovat okolní obce a počítá se i s dalším propojením na Slovensko mezi Horní Lidčí a Púchovem. Vznikl by tak atraktivní okruh po jižním Valašsku a Pováží, který by mohl zvýšit turistický potenciál regionu.

„Na tomto úseku se intenzivně pracuje,“ přiblížil Tkadlec. „Pracujeme na vyhledávací studii a bude následovat trasování. Slovenská strana už je dále a v některých částech začíná budovat.“