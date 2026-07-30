Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

Autor: ,
  12:14aktualizováno  12:37

K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na Podvesné. (červenec 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku je po střetu zastavený, zajištěna je náhradní autobusová doprava. Podle odhadu Českých drah by omezení mohlo skončit okolo 14:00.

Nehoda se stala krátce před 9:30 poblíž prodejny Lidl, která stojí nedaleko Krajské nemocnice T. Bati. Cyklista podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové přejížděl přes koleje v místě přechodu pro pěší v době, kdy se tamtéž pohybovala lokomotiva směřující od Vizovic na Otrokovice na Zlínsku.

Přivolaný lékař ze záchranné služby už mohl konstatovat pouze smrt. „Strojvedoucí neměl šanci na cyklistu, který vjel na koleje, zareagovat. Ten bohužel na místě podlehl svému zranění,“ uvedla Kozumplíková.

Okolnostmi nehody se nyní zabývají kriminalisté, kteří zjišťují totožnost muže. „Přejezd přes koleje u nákupního střediska poblíž je v provozu a doprava pro vozidla není omezena,“ doplnila mluvčí.

Provoz na jednokolejné trati číslo 331, která spojuje Otrokovice, Zlín a Vizovice, však zůstává v místě nehody zastavený.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

S postelí ho vozili na ARO, aby ženu držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u...

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

Stavební pozemky ve Valašském Meziříčí nikdo nechce, problém je v lokalitě

Valašské Meziříčí nabízí v místní části Juřinka 21 stavebních pozemků. Prodat...

Valašskomeziříčské radnici se stále nedaří prodat jednadvacet stavebních pozemků v místní části Juřinka. Nově přišla s nápadem, že je bude nabízet ne jednotlivě, ale po jednotlivých řadách, kterých...

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké...

Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je...

Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na...

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku je po střetu...

30. července 2026  12:14,  aktualizováno  12:37

Australan Costa míval ve Vsetíně husí kůži. Teď plánuje: Těším se, až budu mít fanynky

30.3. 2024, Litoměřice - Zlín, 7. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy....

Už když nastupoval v litoměřickém dresu do jarního čtvrtfinále první ligy proti Vsetínu, věděl, že o jeho služby má soupeř z Valašska eminentní zájem. „Chtěl jsem se o to víc ukázat, ale ve třetím...

30. července 2026  10:32

Jak je na tom zeleň ve městě? Vědci z univerzity vyvíjejí nový software

Satelitní snímky ukazují stav zeleně v lokalitě Uherské Hradiště z dubna 2026....

Výzkumníci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati vyvíjejí systém, který odhalí začínající sucho i změny ve vegetaci v průběhu času. Využívají k tomu satelitní snímky z družic v rámci programu Evropské...

30. července 2026  8:55

Osm místo jedenácti. Vláda schválila seznam zón pro soláry a větrníky

ilustrační snímek

Místo jedenácti jich nakonec má být ve Zlínském kraji jen osm. Vláda schválila seznam akceleračních zón pro solární a větrné elektrárny bez Malenovic, Tetětic a Lukovečku. Mezi tamními obyvateli...

29. července 2026  15:34

Šenkeřík je zpátky ve Zlíně. Šel za postupovými ambicemi i trenérem

Petr Šenkeřík na tréninku hokejového Zlína.

Jeho návrat do Zlína se přetřásal několikrát, klaplo to ale až letos. Mezitím obránce Petr Šenkeřík (35) oblékl dres 22 klubů. „Byl jsem snad všude,“ glosuje zlínský rodák svoji pestrou hokejovou...

29. července 2026  9:40

Pohotová seniorka na elektrickém vozíku překvapila zloděje, peněženku si ubránila

ilustrační snímek

Těžko uvěřitelným pokusem o krádež se od úterý zabývají zlínští policisté. Jednatřicetiletý muž chtěl za bílého dne okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku. Díky její bleskové reakci se mu to...

29. července 2026  9:30

Hřebčín Napajedla napadl u soudu rozhodnutí ministra Klempíře o památkové ochraně

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Společnost Sygnum, majitel Hřebčína Napajedla na Zlínsku, napadla u Městského soudu v Praze rozhodnutí ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Klempíř v červnu zrušil předchozí verdikty svého...

28. července 2026  15:53,  aktualizováno  29. 7. 8:40

Nehoda se zvěří každého 2,4 km. Kraj je v přepočtu na délku silnic nejhorší

ilustrační snímek

Zlínský kraj dopadl nejhůř ze všech v počtu nehod se zvěří přepočítaných na délku silnic. Řidiči zaznamenali 899 střetů. Nejvíce jich bylo na Zlínsku. Vyplývá to z posledního sledování nehod se...

29. července 2026  7:55

Ludvík Vaculík dokázal lidi okouzlit svým „valašstvím“, byl věčný provokatér

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se vzpomínalo na spisovatele Ludvíka...

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se vzpomínalo na spisovatele Ludvíka Vaculíka. Není to náhoda. Rodák z valašského Brumova, který přišel na svět v červenci před sto lety a zemřel v červnu...

28. července 2026  13:20

Na dostavbu Kongresového centra zpracovává architektka Jiřičná pět variant

Kongresové centrum ve Zlíně

Zlínská radnice hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architekty Evy Jiřičné. Ta je také autorkou plánované dostavby a aktuálně zpracovává pět variant, z nichž bude vybírat nové...

28. července 2026  9:09

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  17:13

Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Jen dva dny zůstal v nemocnici v polských Katovicích předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský. Musel do ní po vážné havárii. Ve stodvacetikilometrové rychlosti trefil...

27. července 2026  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.