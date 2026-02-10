Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Milan Libiger
  15:29
Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu kandidovat na předsedu, v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že si „říká o vyloučení“.
Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole. (září 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří...
Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně (červen 2025)
Zleva: Filip Turek (Motoristé), Jiří Čunek (KDU-ČSL), ekonom Martin Slaný a...
Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL)
7 fotografií

Čunek reagoval, že ho Grolichovo vyjádření „pobavilo“ a že se jeho názory sice rozcházejí s vedením, ale ne s většinou členské základny. Ať už se jedná o Green Deal, nebo problematiku LGBT. Kromě toho ale často vyjadřuje podporu současné vládě Andreje Babiše a kritizuje prezidenta Petra Pavla.

Krajští lidovci, které redakce iDNES.cz oslovila, stojí za Čunkem, byť někteří rezervovaně. Různé názory uvnitř KDU-ČSL považují za normální a neměly by podle nich vést k vylučování.

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

„Straně primárně škodí tato veřejná diskuse. Mělo se to nejdříve řešit interně a pak určit linka, po které strana půjde,“ míní krajský předseda KDU-ČSL a bývalý poslanec ze Zlína Aleš Dufek.

Vyjádření Grolicha považuje za nešťastné. „Osobně navíc vnímám mnohem víc horké kandidáty na vyloučení ze strany, než je Jiří Čunek,“ řekl Dufek s tím, že jmenovat je však nehodlá.

Neměli bychom se osočovat

Ani podle poslance a místopředsedy strany Václava Pláteníka nemusejí mít všichni lidovci stejný názor jako jejich vedení. Současně ale říká, že by Čunek nemusel všechno komentovat.

Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

„Předsednictvo KDU-ČSL je kolektivní orgán, ve kterém se vede debata a které vyjádří stanovisko strany. Je v pořádku, že má někdo jiný názor, odpovědnost má ale celostátní vedení, ve kterém on (Čunek) není,“ naznačil Pláteník.

„Ve straně je více veřejně známých lidí, kteří mluví jinak, a nepreferuji jejich vyloučení,“ poznamenal vsetínský poslanec a člen celostátního výboru Róbert Teleky. „Spíše bych preferoval spolupráci a dohodu, než abychom se osočovali. Mělo by se to projednat na celostátním výboru, ne takhle.“

Má rád kontroverzní témata

Podle lidovců jsou Čunkovy názory konzistentní a ctí křesťanské hodnoty, jež by měla hájit i strana. Současně přiznávají, že je už delší dobu vnitrostranicky v opozici vůči současnému vedení. „Má rád kontroverzní témata, na která mohou být dva pohledy,“ všiml si senátor ze Starého Města Josef Bazala.

Čunek předloni zakázal ve vsetínských školách používání mobilů během vyučování, protože dětem škodí. Loni zase zrušil žákům v ZŠ Ohrada zábavnou akci Kluk v sukni, holka v saku. Vysvětlil to tím, že se na něho obraceli rodiče obávající se, že budou jejich děti poučovány v transgenderové problematice.

Mobily ve školách? Zapomeňte. Vsetín je zakázal, strhla se diskuse

„Byl kritikem minulé vlády a to, že nastoupila nová, vnímá jako naději na zlepšení. Je také dobrý rétor, který za sebe dokáže dostat davy, které mu fandí,“ domnívá se Bazala.

A to je další věc, kterou Čunek odlišuje a dráždí. Své názory říká na rovinu a všude. „Patří ke konzervativcům, a jestliže některé věci lidová strana vymlčuje a on to kritizuje, tak částečně pravdu má. Jde třeba o manželství pro všechny,“ zmínil Bazala.

„Chmýří na křidýlku“

Také bývalý poslanec ze Strání Ondřej Benešík říká, že v tomto tématu má Čunek standardní lidovecké názory, s nimiž do velké míry souzní. Jinou věcí je posuzování kompetencí prezidenta republiky při nejmenování ministra, což by přenechal Ústavnímu soudu ČR.

„Volič volil KDU-ČSL z hodnotových důvodů. Věděl, že v tom mají lidovci jasno. A najednou to začalo vypadat tak, že ne všichni v tom mají jasno. A ti, co to promlčovali nebo lavírovali, byli ve vysokých funkcích,“ naznačil Benešík.

Vsetín zakázal školní akci Kluk v sukni, holka v saku. Rodiče se báli transgenderu

„Jiří Čunek je konzistentní jedinec ve svých názorech. Ještě před rokem a půl byl lídrem do krajských voleb a v té době to nikomu nevadilo,“ připomněl Dufek, který stejně jako Čunek patří ke konzervativnímu stranickému křídlu.

„Já si ale nemyslím, že máme v KDU-ČSL křídlo Jiřího Čunka. Spíš bych řekl, že máme takové chmýří na křidýlku,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Grolich.

Bude opět kandidovat?

Když Čunek před dvěma lety kandidoval na předsedu lidovců, dostal 30 procent hlasů a nepostoupil do druhého kola, kam se dostal Marek Výborný a Marian Jurečka. Teď zatím neřekl, jestli bude v dubnu kandidovat. Ani nepotvrdil svoji kandidaturu na pozici vsetínského starosty, i když už na podzim budou komunální volby.

Jeho facebooková vyjádření ale mohou být i předehrou ostré předvolební kampaně. Podporu lidovců by zřejmě navzdory sporům s vedením dostal.

„Preference lidovců celorepublikově padají dolů a lidí, kteří by chtěli dělat politiku, moc není. Pan Čunek je starosta a měl by obhajovat,“ je přesvědčený Teleky.

„Je to Valach se svojí hlavou. Očekává se, že bude mít vlastní názory, a má také před volbami, takže mu záleží na tom, aby jeho myšlenky na veřejnosti rezonovaly,“ domnívá se Pláteník. „Všechny volby vyhrává, tak ať kandiduje,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Premium
Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21.

Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný...

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu...

10. února 2026  15:29

Další zpoždění. „Formální chyby“ zastavily proměnu nábřeží u nemocnice

Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....

Už loni se chtěla zlínská radnice pustit do přestavby Havlíčkova a Peroutkova nábřeží, která vedou mezi areálem Krajské nemocnice T. Bati a řekou Dřevnicí. Kvůli odvolání místní obyvatelky, jíž se...

10. února 2026  11:33

Zvědavý pes se zasekl v betonové rouře, ven mu s vypětím sil pomohli hasiči

Hasiči vyprostili pejska, který u pole v Kroměříži zalezl do betonového potrubí...

Dobrý konec měl pondělní zásah profesionálních a dobrovolných hasičů v Kroměříži. Nešťastná žena, která volala na tísňovou linku, postrádala pejska. Ten u pole zalezl do betonové roury a bez pomoci...

10. února 2026  9:29

Dárců krve bylo loni o tisíc méně než před rokem. Lákat je bude i Drákula

Baťova nemocnice eviduje čím dál méně dárců krve, v letošní kampani ji proto...

Dobrovolných dárců krve ubývá, důvodem je i věk. Zatímco v roce 2024 jich do Baťovy nemocnice ve Zlíně přišlo celkem 11 356, v roce 2025 to bylo už jen 10 436. Ještě větší propad zaznamenali...

9. února 2026  16:25

Ve Vsetíně uvedli do provozu velký parkovací dům. Pojme více než 300 vozů

Ve Vsetíně vznikl nový parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle...

První týden provozu má za sebou nově vybudovaný parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle vlakového nádraží ve Vsetíně. Postavila ho Správa železnic (SŽ), která je také jeho...

9. února 2026  13:14

Co bude s budovou bývalého soudu? Zlín usiluje o demolici, pak vypíše soutěž

Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho...

Přes dvacet let v centru Zlína chátrá budova, v níž působil okresní soud, který se na konci roku 2003 přestěhoval do Louk. Od té doby se radnice snaží s místem, jež hyzdí střed města, něco udělat....

9. února 2026  9:22

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:44

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.