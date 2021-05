ČSSD vyhodila bývalého zlínského krajského šéfa, podpořil Čunkovu nemocnici

I díky Vaculínově hlasu záměr zastupitelstvem těsně prošel, ačkoli se sociální demokracie dohodla, že bude proti.

„Stojím si za svým názorem. Jsem přesvědčený, že se měla stavět nová nemocnice. Myslím si, že rekonstrukce stávající Baťovy nemocnice není lepší řešení,“ reagoval Vaculín, který byl do podzimu roku 2019 krajským šéfem strany. „Moje vyloučení mě mrzí, ale to je tak vše, co s tím mohu dělat. Nebudu se odvolávat k vedení strany. Držím ČSSD palce, ať se v podzimních volbách dostane do Sněmovny,“ doplnil.

Krajské vedení sociální demokracie po zmíněném jednání zastupitelstva vyzvalo Vaculína, aby ze strany odešel, což odmítl udělat. K jeho vyloučení došlo až nedávno, průtahy způsobil koronavirus. Stalo se tak na krajské konferenci, na níž hlasovali zástupci okresů.

„Bylo to jednohlasné, nikdo se hlasování nezdržel,“ potvrdil krajský předseda ČSSD Jiří Ott. „Pokud by s tím nesouhlasil, musel by se odvolat k celostátnímu předsednictvu. Zatím nic takového neudělal, tak to asi přijal,“ podotkl.

Podle stanov sociální demokracie lze zrušit členství někomu, kdo „zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění jejích programových dokumentů a programových cílů“.

Vaculín tvrdí, že se rozhodoval v zájmu voličů, protože nová nemocnice by byla pro kraj přínosem. Paradoxem je, že ještě jako krajský šéf ČSSD předloni na jaře schvaloval usnesení o tom, že strana její výstavbu nepodpoří.

Podle Otta nebyl důvod Vaculína omilostnit kvůli tomu, že je sociální demokracie po loňských volbách součástí krajské koalice, má na starosti zdravotnictví a pracuje na opravě stávající nemocnice. „V době hlasování o nové nemocnici nikdo nevěděl, jak volby dopadnou a jestli nepovedou k výstavbě nové nemocnice,“ zmínil Ott.

Vaculín dokončí jako starosta Zubří současné volební období, které vyprší příští rok na podzim. Pak bude podle svých slov ochoten ve volbách podpořit kandidátku tamní ČSSD jako nestraník, pokud o to bude požádán. Do jiné strany vstupovat nehodlá.