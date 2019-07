ČSSD a KSČM ve Zlíně přežívají mimo zastupitelstvo, věří v restart

Co pro svůj restart strany dělají? Sociální demokracie na jaře vyměnila zlínského předsedu strany Antonína Prokeše, jehož nahradil Josef Říha, který je i starostou Hvozdné.

„Politické dění ve Zlíně sledujeme pozorně a chceme se vyjádřit k ročnímu fungování radnice po volbách,“ nastínil Říha. „Nadále se setkáváme s občany i politicky činnými osobami.“

Vypadá to skoro tak, že zlínská buňka strany žije běžným životem, její členové se scházejí na schůzích, účastní se různých akcí. Podstatné ale je, že nemůže o ničem zásadním rozhodovat.

„Je to nevděčné i problematické, protože nejsme vidět. O to více musíme oslovovat lidi, aby nám více věřili,“ zmínil Prokeš.

Na post šéfa nekandidoval, neboť se podle svých slov rozhodl víc věnovat „občanům než spolustraníkům“.

Sociální demokraté říkají, že sledují jednání zastupitelstva a jeho rozhodování.

„Někdy je člověk osvobozenější, že tam není, někdy ho to trošku mrzí,“ zmínil Prokeš.

„Pokud se na nás obrací občané s problémy, řešíme je s magistrátem,“ podotkla zlínská poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková.

Sociální demokraté: Jde o odraz celostátní situace

V podobné roli jako ČSSD byla ve Zlíně v letech 2014 až 2018 ODS.

„Je to život mimo jakékoliv politické dění a vliv,“ zmínil už dříve šéf zlínské ODS Miroslav Chalánek.

ODS těžké období přečkala a dnes je v zastupitelstvu a má i svého radního. Po odlivu svých členů už navíc dostává nové přihlášky.

To ČSSD je zřejmě ještě v první fázi. Podle Prokeše měla zlínská organizace kolem 90 členů, v těchto dnech ale končí ti, kteří nezaplatili příspěvky.

„Počítám, že odliv nastane podobně jako v celorepublikovém měřítku,“ očekává Prokeš.

„Celostátní vnímání politiky ČSSD má velmi silný vliv na výsledek strany ve městech a obcích,“ doplnil Říha.

Strana se setkává s voliči například při oslavách 1. máje nebo při podzimní Drakiádě. To jí ovšem dlouhodobě nemůže k úspěšnému fungování stačit.

„Strany jsou spolky, které usilují o politickou moc. Když nemají takovou perspektivu, ztrácejí důvod existovat,“ upozornil zlínský politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Ztrácíme na síle, ale nezanikneme, věří komunisté

Podobně jsou na tom komunisté, aktuálně mají ve Zlíně 200 členů. Před pěti lety to přitom bylo o zhruba sto více.

„Členská základna stárne a vymírá. Scházíme se ale na městském výboru strany, kde probíráme, co se v politice děje, co se nám v zastupitelstvu líbí a co ne,“ nastínil předseda zlínské KSČM Oldřich Váňa.

ČSSD a KSČM se utěšují tím, že jako tradiční strany z politické mapy nezmizí. „Pomalu ztrácíme na síle, ale nezanikneme,“ věří Váňa.