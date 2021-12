Nepotřebujeme potlesk, žádáme jen slušnost, říkají zdravotníci z nemocnic

„Jsou úžasní. Pro naše zaměstnance je vědomí toho, že v tom nejsou sami a že jim někdo fandí, velkou vzpruhou a potřebným ‚nakopnutím‘. Obzvlášť, když se ve společnosti rapidně změnila nálada a ze zdravotníků hrdinů se mnohdy stávají v očích neočkovaných takřka zločinci,“ konstatoval ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Podpora je důležitá tím spíš, že v nemocnicích budou také v dalších dnech a týdnech čelit velké zátěži. Na covidových jednotkách krajských nemocnic nyní leží přes 450 pacientů a intenzivní péči vyžaduje 54 z nich.

Lékaři a sestřičky, které čekají druhé svátky v ochranných oblecích, zároveň s obavami sledují šíření nové varianty omikron.

Hygienici v úterý oznámili, že mají první podezření na její výskyt ve Zlínském kraji. Jde o importované onemocnění z Velké Británie, vzorek je nyní na sekvenaci.

O to nepochopitelnější je přístup některých pacientů. „To, co slyším od sestřiček z covidárií, je smutné. Řada lidí nerespektuje pravidla, nechtějí nosit roušku, pořád nevěří, že covid existuje. Z toho máme pocit zmaru,“ přiznala zdravotní sestra a zástupkyně odborů zlínské nemocnice Martina Hvozdenská.

Atmosféra ve společnosti se podle ní zásadně změnila. „Loni to byl adrenalin. Věřili jsme, že to bude lepší, nebylo očkování a umírali nám dva tři pacienti denně. Teď už nemáme sílu. Nepotřebujeme, aby nám tleskali za naši práci, žádáme jen obyčejný respekt a slušnost,“ vzkázala.

Boj s koronavirem trvá skoro dva roky a pro unavené zdravotníky se zdá nekonečný. Energii jim přitom bere zejména nepřátelský postoj části pacientů nebo jejich příbuzných.

„Kdekterý laik má dnes jasno v tom, co je pro něj nejlepší, a neuznává autority. Takový přístup za dvacet let nepamatuji,“ kroutí hlavou Monika Hastíková, sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

„Měli jsme například pacientku, která nám přesně řekla, jakou léčbu chce. Přitom jí selhávaly základní životní funkce, a kdybychom to udělali podle ní, byla by to cesta k její smrti,“ popsala.

Řada pacientů navíc svůj boj s covidem i přes veškerou lékařskou péči prohraje. Ani to zdravotníkům psychicky nepomáhá. Počet zemřelých lidí s koronavirem ve Zlínském kraji od začátku epidemie už překročil dvoutisícovou hranici. Ještě před dvěma týdny umíralo denně kolem deseti nemocných.

Péče o nakažené je náročnější a v některých nemocnicích musí na vánoční svátky sloužit více zdravotníků.

„Některé covid jednotky jsou proti standardnímu stavu posílené o ošetřovatelský personál s ohledem na charakter péče,“ řekla mluvčí Vsetínské nemocnice Radka Benešová.

Počta nakažených v nemocnicích klesají

Na odděleních dlouhodobě chybí desítky lidí a několik týdnů proto vypomáhají po celém kraji studenti i zdravotníci z ambulancí nebo v důchodovém věku.

„Kvůli personálním výpadkům a absenci více než deseti procent pracovníků naší nemocnice jsou nuceni dělat přesčasy či brát si směny navíc zaměstnanci, kteří jsou již mnohdy na pokraji nejen svých psychických, ale i fyzických sil. Moc si jich za to vážím,“ zdůraznil ředitel Sládek.

Povzbuzení lze hledat ve faktu, že už tři týdny počty nakažených v regionu pomalu klesají. V pondělí přibylo 354 nakažených, týden předtím jich přitom bylo 559 a na začátku prosince 701. Nemocnice se tak snad nedostanou na hranu svých kapacit a nebudou muset ještě více omezovat jinou péči.

„Naštěstí se krizový scénář nenaplňuje. Počet lehkých pacientů se snižuje, počet závažných neroste. Začínáme postupně rušit covidová oddělení, abychom mohli opět léčit plánované stavy, které se kvůli opakovaným odkladům z důvodu covidu postupně zhoršují,“ upozornil ředitel Krajské nemocnice T. Bati Michal Filip.

I tak ale lékaři a sestry žádají obyvatele, aby byli během nadcházejících svátků obezřetní, dodržovali protiepidemická nařízení, testovali se před návštěvou příbuzných a zvážili očkování.

„Nezhoršujte práci zdravotníkům, kteří se musí dlouhodobě vyrovnávat s extrémní zátěží a v posledních týdnech také s agresivitou a vulgárním napadáním od některých pacientů a jejich příbuzných. Lékaři a sestřičky za covid nemohou a jsou to oni, kteří zachraňují životy vaše a vašich blízkých,“ vzkázal předseda představenstva nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí Milan Leckéši.