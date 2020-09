Zájem o testování ve Zlínském kraji roste, laboratoře jsou zahlcené

„Denně provedeme ve Zlíně až 200 odběrů na přítomnost nového viru, protože lidé přicházejí i bez objednání. Je to ale více než dvojnásobek naší kapacity, proto jsme znovu otevřeli i odběrové místo, abychom nápor lépe zvládali,“ uvedl mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Odběrová místa, kde zdravotníci odebírají vzorky z nosohltanu, i laboratoře, které tyto vzorky vyhodnocují, hlásí v posledních dvou týdnech zvýšený nápor. Na telefonní linky, které slouží k objednávání zájemců o testování, je těžké se dovolat a čekací doba na odběry je i dva dny.

Ve Zlínském kraji bylo včera podle krajské hygieny aktuálně 550 nemocných, nejvíce (271) je jich v okrese Uherské Hradiště, který se v pátek dostal na mapě rizikovosti do oranžové barvy. To znamená, že rostou případy, u kterých se nepodařilo zjistit zdroj nákazy. Na Zlínsku je nemocných 145, na Kroměřížsku 103 a na Vsetínsku 31.

V posledních dnech rapidně přibylo případů nákazy v Bystřici pod Hostýnem, kde radnice zrušila vnitřní akce a zavedla další opatření.

Na test denně dorazí kolem 700 lidí v celém regionu. Z toho 200 ve Zlíně, 180 v Uherském Hradišti, 120 v Kroměříži, padesát ve Vsetíně, čtyřicet ve Valašském Meziříčí a zhruba sto v zařízení Vaše laboratoře, které má odběrové místo pro samoplátce v Otrokovicích na poliklinice.

„Ještě před dvěma týdny byly tyto počty o třetinu až polovinu nižší,“ upozornil za krajské nemocnice Havrlant.

Drtivá většina jsou lidé, které posílá k odběru lékař nebo epidemiolog. Zlínský kraj může na svém území vyhodnocovat vzorky na přítomnost látky covid-19 ve třech laboratořích, které dostaly povolení od Státního zdravotního ústavu a splňují přísné podmínky. Jde o Baťovu a Uherskohradišťskou nemocnici a zařízení Vaše laboratoře.

Odběry ale dělá hned šest míst v regionu. Množství odebraného materiálu proto putuje na otestování i do Brna nebo Ostravy.

Kapacita ve Zlíně se má navýšit

Ve všech třech laboratořích pracují se vzorky samoplátců i lidí, které na odběr poslala hygiena nebo praktický lékař. Zájem všude výrazně roste.

„Případů viditelně narůstá. V létě byly dny, kdy k nám přišlo deset dvacet samoplátců. Teď je jich kolem stovky,“ řekl Jaroslav Loucký, jednatel společnosti Vaše laboratoře. Ta na poliklinice v Otrokovicích slouží zatím pouze samoplátcům a kapacitu má 150 testů denně.

Možné ale je, že ji bude navyšovat, aby pomohla Baťově nemocnici. Její kapacita je totiž nyní zcela plná, což znamená 150 vyhodnocených vzorků denně. Do externích laboratoří zatím materiál odesílat nemusela.

„Počítáme ale s navýšením testovacích kapacit během dvou nebo tří týdnů, kdy bychom měli dovybavit zlínskou laboratoř a měli bychom být schopni testovat přes tisíc vzorků denně,“ naznačil Havrlant.

Valašskomeziříčská nemocnice Agel od začátku epidemie do začátku září vyhodnotila přes 1500 vzorků, přičemž asi třetinu tvořili samoplátci. Nemocnice má k dispozici vlastní laboratoře v Ostravě.

„Aktuálně pozorujeme zvýšený zájem. Tímto počtem jsme na aktuální denní kapacitě, ale pokud se situace dramaticky změní, budeme na to reagovat,“ sdělila mluvčí skupiny Radka Miloševská.

Nutné je objednat se předem

Kromě pracovních dní, kdy funguje všech šest odběrových míst v kraji, se odebírají vzorky ve zlínské nemocnici také v sobotu dopoledne a v Uherském Hradišti nově oba víkendové dny do 15.30. Do nemocnic v Kroměříži, Zlíně, Uherském Hradišti i Valašském Meziříčí mohou přijít pacienti, kterým to nařídila hygiena nebo lékař, ale také bezpříznakoví zájemci, kteří potřebují potvrzení například kvůli cestě do zahraničí.

Vsetínská nemocnice je jediná, která odebírá vzorky výhradně pacientům s žádankou od hygieny nebo od lékaře. Zařízení Vaše laboratoře naopak slouží jen samoplátcům. Na všechna místa kromě Kroměříže je nutné se předem objednat na konkrétní den a čas.

„Celý proces zabere maximálně tři minuty. Alespoň jednu až dvě hodiny před odběrem si nečistěte zuby, nejezte a nepijte. Nepoužívejte kloktadla ani žádný alkohol,“ radí zdravotníci ze Vsetínské nemocnice.

Do Uherského Hradiště se samoplátci musejí objednat telefonicky, naopak indikovaní pacienti musejí použít online formulář. Bez předchozí rezervace termínu žádný vzorek sestřičky neodeberou.

Nemocnice také vzhledem k vytížení upozorňuje, že je potřeba se objednat dostatečně dopředu, protože například na samoplátce má vyčleněnou pouze hodinu denně. Online formulář musejí vyplnit i zájemci ve zlínské nemocnici.

Samoplátci zaplatí za testování a vystavení certifikátu kolem 2000 korun. Výsledky by měly být obvykle k dispozici do 24 či maximálně 48 hodin. Negativní výsledek laboratoř oznámí zprávou na mobil, elektronicky nebo osobně. V případě pozitivního výsledku se ozve hygienická stanice a sdělí další informace a postup.