Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Legendární country festival Starý dobrý western se rozloučil po 27 letech

Autor:
  12:38
Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Akce, která si za 27 let vybudovala pevné místo na mapě country, bluegrassu, folku a trampské hudby, letos ohlásila poslední ročník.

Loučení to ale nebylo úplně snadné. „Hráli jsme tu v roce 2013 se zpěvačkou Naďou Urbánkovou. Nezapomenu na tu skvělou atmosféru. I Naďa byla nadšená. Fotili jsme se pak všichni s těmi jejími slavnými velkými brýlemi. Je to škoda,“ posteskl si kytarista a zpěvák kapely Drops Jiří Špunar.

Pořadatelé už ale měli jasno. „Kdybychom to neoznámili dopředu, asi bychom udělali další ročník. Vždycky totiž vyměkneme, když ti lidé přijdou, vidíme tu atmosféru a je to prostě nádherné,“ přiznává jeden z organizátorů Martin Mrlina, zpěvák vsetínské kapely Gympleři.

Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. (srpen 2026)
Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Kapela Big Boy Band. (srpen 2026)
Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Kapela Drops. (srpen 2026)
Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Kapela Telegraf z Uherského Hradiště. (srpen 2026)
15 fotografií

Jenže po skončení festivalu přichází podzim a s ním i další měsíce příprav dalšího ročníku. A to je stále náročnější.

„Ono se to nezdá, ale 27 let je dlouhá doba a mnoho lidí si neuvědomuje, kolik je za tím práce. Když jsme dělali první ročník, bylo nám dvaadvacet a připravovali jsme ho ve dvou s kolegou z kapely Martinem Kožichem. Dnes nás je v nejužším štábu šest a pořadatelský tým tvoří dohromady přes sto lidí.“

Hlavním důvodem rozhodnutí je podle Mrliny nouze o účinkující. Není koho zvát. Festival vznikl v roce 1998 právě proto, že jeho zakladatelům chyběla přehlídka, která by byla opravdu čistě countryová, případně s akcentem na bluegrass a trampskou hudbu.

Kamínka a Starý dobrý western. Jeden festival se vrací, další končí

Během těch let na Bystřičku přivezli řadu velkých jmen tohoto žánru – Petra Spáleného, Věru Martinovou, Wabiho Daňka, Pavla Bobka, Rangers, Spirituál kvintet, Františka Nedvěda nebo Naďu Urbánkovou.

Country patří k Americe, a tak byli organizátoři náležitě hrdí, pokud se na scéně objevila nějaká americká hvězda. Ať už to byl Ray Scott nebo Jonathan Mannes.

„Každopádně snad největší zážitek byl, když přijel Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva a jako hosta si přivezli hráče na foukací harmoniku Charlieho McCoye. To je muzikant, který hrál s největšími hvězdami, jako třeba Johnny Cashem,“ vzpomíná Mrlina.

Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Organizátor Martin Mrlina. (srpen 2026)

„Přijel dědeček s kloboukem, který měl za opaskem zastrkaných snad 20 foukacích harmonik. Táhli to několik hodin až do půlnoci a střídali se na pódiu s Pavlem Bobkem nebo Katkou García.“

Jenže všechny velké české hvězdy tady už účinkovaly, některé i vícekrát. „Mnozí z nich už nikdy přijet nemůžou. Odešli, jako například Pavel Bobek nebo Wabi Daněk. A noví nepřichází. Dnes už není koho pozvat, aby to zůstal pořád čistokrevný country festival.“

Akce by samozřejmě mohla pokračovat s jinými interprety. Jenže tím by se začala měnit její tvář. „Kdybychom pozvali třeba kapelu Jelen, možná bychom přitáhli jinou sortu lidí, ale už by to prostě nebyl ten náš Starý dobrý western,“ posteskl si Mrlina.

Vysmívané country? Legendy už nejsou, mladé se nedaří nalákat, mrzí pořadatele

Ne že by country kapel nebylo dost, mezi nimi i nadějných mladých muzikantů. Jenže nejsou tak známí, aby přilákali fanoušky. „Existuje spousta výborných regionálních skupin, stejně tak i na Slovensku. Jenže lidé jejich jména neznají a nepřijdou na ně,“ pokrčil rameny organizátor.

Proměnilo se také publikum. I letos akce přilákala stovky lidí. Rok od roku jich ale ubývá. „Lidé, kterým před lety bylo třicet a vydrželi ve stanech od čtvrtka do neděle, dnes stárnou a mají kolem šedesátky. Přijedou už třeba jen na hlavní sobotní program, pokud vůbec. Mladší generace je nenahrazuje v dostatečné míře. Festivalů je navíc mnohem víc, návštěvníci jsou zvyklí na stále větší komfort i zvučnější jména.“

Festival končí, zůstávají vzpomínky na stovky hudebních vystoupení a setkávání lidí, kteří se za pohodovou atmosférou mezi valašské kopce u přehrady Bystřičku vraceli rok co rok. Organizátorům se podařilo vytvořit festival, který měl vlastní charakter a dokázal si ho udržet až do konce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby

Přímý vstup z hlavního obytného prostoru do zahrady zajišťuje přirozený kontakt...

Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...

Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Ve Zlíně začalo bourání vyhořelé výškové budovy, rozebírají ji hydraulické...

Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...

Film Smrt stopařek se inspiroval skutečným zločinem. Realita byla mnohem děsivější

Premium
Snímek z filmu, na němž se vrah zbavuje těl obou dívek.

Přesně před 50 lety našli na skládce ve Valašských Kloboukách dvě mrtvé studentky. Vrah byl zanedlouho dopaden a dostal trest smrti. Případ byl poté zfilmován jako známá kriminálka Smrt stopařek....

Stotunový bagr se znovu rozjel. Kus vyhořelé budovy ve Zlíně se zřítil

Lidé ve Zlíně sledují druhý den demolice budovy č. 34 v baťovském areálu....

Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami se v sobotu ráno opět dal do práce a rozebíral vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Druhý den demolice šla k zemi západní...

ONLINE: Jablonec – Slovácko 0:0, počty se vyrovnávají. Po Hečovi je vyloučen i Polidar

Sledujeme online
Brankář Slovácka Milan Heča dostal v 7. minutě červenou kartu za zákrok na...

Zvítězili čtyřikrát v řadě a za tu dobu inkasovali jediný gól. Jablonečtí fotbalisté pokračují v jízdě a ve třetím ligovém kole hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

9. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  17:50

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Legendární country festival Starý dobrý western se rozloučil po 27 letech

Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku...

Po sedmadvaceti letech zazněla v neděli u přehrady Bystřička na Vsetínsku poslední písnička festivalu Starý dobrý western. Akce, která si za 27 let vybudovala pevné místo na mapě country, bluegrassu,...

9. srpna 2026  12:38

Červenka po zlínském fiasku: Obavy jsou cesta do pekel, musím tým lépe připravit

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...

Loni měli po třech kolech jako ligový nováček sedm bodů, letos se po třech zápasech topí na dně s nulou. Špatný vstup do sezony podtrhli fotbalisté Zlína nedůstojným výkonem v domácím utkání s...

9. srpna 2026

Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby

Přímý vstup z hlavního obytného prostoru do zahrady zajišťuje přirozený kontakt...

Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...

9. srpna 2026

Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.

Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald,...

8. srpna 2026  16:15,  aktualizováno 

Film Smrt stopařek se inspiroval skutečným zločinem. Realita byla mnohem děsivější

Premium
Snímek z filmu, na němž se vrah zbavuje těl obou dívek.

Přesně před 50 lety našli na skládce ve Valašských Kloboukách dvě mrtvé studentky. Vrah byl zanedlouho dopaden a dostal trest smrti. Případ byl poté zfilmován jako známá kriminálka Smrt stopařek....

8. srpna 2026

Stotunový bagr se znovu rozjel. Kus vyhořelé budovy ve Zlíně se zřítil

Lidé ve Zlíně sledují druhý den demolice budovy č. 34 v baťovském areálu....

Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami se v sobotu ráno opět dal do práce a rozebíral vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Druhý den demolice šla k zemi západní...

8. srpna 2026  17:17

Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Ve Zlíně začalo bourání vyhořelé výškové budovy, rozebírají ji hydraulické...

Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...

7. srpna 2026  10:34,  aktualizováno  18:19

Zálusk na vilu nesvépravných bratrů? Zlín nepochybil, řekl soud, spekulace odmítl

Premium
Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Město Zlín jako opatrovník dvou nesvéprávných bratrů, jejichž vila se objevila v nabídce realitní kanceláře, plnilo řádně svoji povinnost. Takový je verdikt soudu, který se případem zabýval. Sociální...

7. srpna 2026  17:53

Z mladých se vytratila spontaneita, bojí se chyb, říká vsetínský pedagog a divadelník

Premium
Nositel Ceny města Vsetína Miroslav Urubek. (červenec 2026)

Držitel Ceny města Vsetína Miroslav Urubek začal učit v Halenkově, poté působil na vsetínské ZŠ Sychrov a od roku 1993 pracuje na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Od stejného roku také vede tamní...

7. srpna 2026

Stříteský vynechá zlínskou Barum Rally. Doktoři mi nedali zelenou, vysvětlil

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský bude chybět na startu nadcházející Barum Rally Zlín, která se uskuteční od 14. do 16. srpna. Po...

7. srpna 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.