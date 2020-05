Continental Barum postupně rozjíždí výrobu, část lidí ale zůstává doma

Continental Barum se dostal do potíží koncem března, když některé velké automobilky zastavily výrobu. Na několik dní prakticky přestal vyrábět. Nyní už je situace lepší.

„V nákladních pláštích pojede výroba na 80 procent, v osobních asi na 30 procent. Každý týden je výroba o něco vyšší, řešíme ale jen krátkodobé výhledy na týden dopředu. Výroba postupně najíždí podle požadavků zákazníků,“ shrnula mluvčí Continentalu Barum Regina Fieferlíková.

Například Škoda Auto už obnovila výrobu ve všech závodech, postupně k tomu přistupují další velké automobilky, které měly potíže už před koronavirovou pandemií. Na to doplácely další firmy, které na ně byly napojené, a to i ve Zlínském kraji.

V Continentalu Barum měli otevřené jenom dvě ze tří výrobních hal. O uplynulém víkendu byly podle mluvčí uzavřené všechny a nevyrábělo se vůbec. Vytíženosti výrobních linek odpovídá také nasazení pracovníků.

„Technologové a další profese, které musejí být u rozjezdu výroby, jsou ve firmě. Ti, kteří jsou doma, pobírají 70 procent mzdy v pracovní dny, 90 procent o víkendech,“ zmínila Feiferlíková. Někteří si vybírají dovolenou.

Pro podnik, který loni vyrobil přes 20 milionů osobních a téměř 1,5 milionu nákladních plášťů, znamená omezení výroby velké ztráty, které ještě nemá přesně vyčíslené.

Vedení řešilo hrozbu koronaviru od února. Některá jeho nařízení předběhla ta vládní. Ani to však s ohledem na potíže celého automobilového průmyslu nepomohlo krizi zažehnat.

Problémy související s pandemií koronaviru se projevují i v jiných oborech. V principu jde o totéž – podniky jsou na sebe navázané, a pokud začnou mít některé z nich potíže, stáhnou dolů i ostatní. Ať dodavatele, nebo odběratele.

„Pokud by podniky nevyráběly měsíc, tak jsou schopny přežít. Pokud by to ale bylo déle, začnou mít výrazné potíže. Uvidíme, jak moc jim pomůže stát,“ sdělil před nedávnem předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal, který je i ředitelem firmy Promens.

Ta vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl a také musela omezovat provoz.