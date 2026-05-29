Baťovský modul už přes sto let inspiruje stavitele, teď putuje po Česku

Čtverec o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. To je základní stavební jednotka baťovské architektury, která formovala Zlín. Tyto rozměry využívá také putovní City modul Baťův svět, který můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná nejen tento fenomén, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození.

Modul, který nechala vyrobit Nadace Tomáše Bati, měl v dubnu premiéru ve Zlíně a míří do měst spojených s baťovským odkazem, jako je Sezimovo Ústí, Třebíč, Otrokovice a Partizánske, ale také do Brna, Žiliny nebo Trenčína.

Zájemci ho aktuálně mohou navštívit na Zlín Film Festivalu, bude k vidění na Baťově kanálu ve Strážnici, hudební přehlídce Colours of Ostrava nebo na automobilové soutěži Barum Czech Rally Zlín.

Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (květen 2026)
Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (duben 2026)
Konstrukční systém 6,15 krát 6,15 metru ve Zlíně člověk potká na každém kroku: v továrním areálu, na náměstí Práce nebo uprostřed baťovských čtvrtí. Jeho rozměry odkazují k inspiraci Amerikou, kde by to bylo zaokrouhlených dvacet stop. Stal se typickým znakem baťovské architektury.

„Budovy s rovnou střechou, velkými okny, cihlovými stěnami a odkrytými nosnými železobetonovými sloupy mají různá využití. Fungují jako továrny, školy nebo obchodní domy,“ uvedla Lucie Šmardová, která stojí za projektem Zlínský architektonický manuál.

Díky tomuto systému, který využívá při stavbě modulové sítě, bylo možné budovy navrhovat a stavět rychleji, přesněji, ale hlavně levněji a efektivněji.

„Vznikl někdy kolem roku 1924 ve Stavebním oddělení firmy Baťa na základě spolupráce týmu, do něhož patřili stavební odborník Arnošt Sehnal, architekt František Lýdie Gahura, ale také Tomáš Baťa,“ dodala Šmardová.

Baťovská výstavba v tomto stylu ovlivnila podobu továrních areálů a měst v bývalém Československu i zahraničí. Dodnes je inspirací pro architekty a stavební firmy.

Příkladem může být vizovická společnost Koma Modular, která se zabývá modulární výstavbou budov a ke 150. výročí narození Tomáše Bati vytvořila putovní výstavní buňku.

Modularita zlevnila a urychlila stavby

„Baťa byl první, kdo použil modul ve stavebnictví. Přišel s myšlenkou, že modularita může výrazně zlevnit a zrychlit stavby,“ říká majitel firmy Stanislav Martinec.

„Pro nás to je dodnes velká inspirace, a proto byla obrovská čest postavit tento ukázkový modul a vyslat ho do republiky. Můžeme tak ukázat, že moderní způsoby stavění začínaly už někdy před sto lety ve Zlíně a v současnosti je můžeme používat například pro výstavbu nových dostupných bytů.“

Výroba modulu probíhala speciálně na míru. „Například členění a barva oken je unikátní baťovská. I rozměr 6,15 na 6,15 metru se liší od naší běžné produkce a museli jsme se mu přizpůsobit. Sloupy jsou také atypické,“ doplnil Martinec.

Baťovským přístupem se inspirovali také v tom, že se při výrobě snažili být co nejvíc soběstační. „Baťa vstupoval do mnoha různých oborů, proto jsme si i my začali sami vyrábět například použitá hliníková okna,“ uzavřel Martinec

Jeho firma se chystá v nejbližších měsících začít stavět nové společenské a kulturní centrum na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Samozřejmě i to bude vybudováno z modulů.

