Památkově chráněná Čiperova vila ve Zlíně změní majitele i využití

V rozsáhlé budově bydlel někdejší ředitel Baťových závodů a starosta Zlína Dominik Čipera.

Nyní je majitelem stavby Zlínský kraj, který pro Dětské centrum Zlín hledá nové a menší prostory. Až je najde, bude řešit, co s budovou dál. Nabízejí se dvě možnosti: prodej, nebo jiné využití.

„Chtěl bych, aby se tuto vilu podařilo zpřístupnit lidem, mohly by v ní být aktivity spojené s kulturou a památkovou péčí,“ řekl krajský radní pro kulturu Miroslav Kašný.

O budoucnosti Čiperovy vily jednal na společné schůzce s městskými radními ze Zlína. Konala se, ne náhodou, právě v této budově.

„Mohla by tam být malá expozice bydlení vrcholného manažera baťovského podniku a mezinárodní centrum baťovské architektury, což by se mi líbilo,“ sdělil Kašný.

Podle něj je to vhodné místo k přijímání významných hostů či pořádání konferencí, kurzů, workshopů, autorských čtení, společenských akcí.

„Je to také zajímavá lokalita pro filmaře. V okolí budovy je krásný park, který by se mohl otevřít veřejnosti,“ uvažuje Kašný.

Rozsahem a počtem pokojů to je nejhonosnější a největší obytná vila ve Zlíně. Dokončena byla v roce 1942 podle návrhu baťovského architekta Vladimíra Karfíka.

Není to strohá funkcionalistická stavba, ale racionální klasicismus 30. let vycházející z architektonické moderny. I díky cihlám ve fasádě má podobu anglického sídla, které je precizně zasazené do parkové zeleně.

Ačkoliv dům neprošel zásadnější rekonstrukcí, je ve velmi dobrém stavu. Navíc některé místnosti, jako třeba vstupní hala či ředitelská místnost, jsou v téměř původním stavu.

Desítky let tam působil dětský domov pro děti do tří let. Jejich počet se ale díky pěstounům stále snižoval. Proto se postupem času domov přeměnil v centrum, kde je aktuálně pouze osm lůžek pro děti, jejichž rodiče se ocitnou v krizové situaci.

„Dům je pro naše potřeby předimenzovaný. Jako poskytovatelé sociálních služeb jeho provoz nemůžeme dotovat a kombinovat naše využití s jiným by bylo komplikované,“ vysvětlil ředitel Dětského centra Zlín Marek Mikláš.

Kraj proto musí řešit budoucnost budovy. Jedna z možností také je, že by ji prodal magistrátu, pokud by o ni stál.

„Pro Zlín je to po architektonické stránce cenný objekt, ale nemyslím si, že by ho mělo město kupovat. Museli bychom mít nejdříve vyřešené to, jak ho využijeme,“ naznačil zlínský primátor Jiří Korec.

Do další budoucnosti stavby mohou mluvit rovněž Čiperovi potomci, s nimiž je kraj i město v kontaktu. Podle Korce chtějí být u toho, když se bude s vilou něco dít. Kašný zase řekl, že s nápadem na její kulturní využití souhlasí.